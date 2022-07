Le procès d’Amazon cible les groupes Facebook pour de fausses critiques

Dans son dernier effort pour réprimer sur de fausses critiques, Amazon a intenté une action en justice contre les administrateurs de plus de 10 000 groupes Facebook, a annoncé mardi la société dans un communiqué de presse. Le géant du e-commerce allègue que les administrateurs du groupe Facebook nommés dans le procès ont recruté et incité des personnes à écrire avis trompeurs dans les magasins Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au Japon en échange d’argent ou de produits gratuits.

“Nos équipes arrêtent des millions d’avis suspects avant qu’ils ne soient jamais vus par les clients, et cette action en justice va encore plus loin pour découvrir les auteurs opérant sur les réseaux sociaux”, a déclaré Dharmesh Mehta, vice-président des services aux partenaires de vente d’Amazon, dans le communiqué. “Une action en justice proactive ciblant les mauvais acteurs est l’une des nombreuses façons dont nous protégeons les clients en tenant les mauvais acteurs responsables.”

La société mère de Facebook Meta plus tôt cette année a supprimé un groupe de plus de 43 000 membres et en a supprimé des milliers d’autres depuis 2020, selon Amazon.

“Les groupes qui sollicitent ou encouragent de fausses critiques violent nos politiques et sont supprimés”, a déclaré le porte-parole de Facebook, Dani Lever, dans un communiqué envoyé par e-mail à CNET. “Nous travaillons avec Amazon sur cette question et continuerons à nous associer à l’ensemble de l’industrie pour lutter contre les spams et les fausses critiques.”

Amazon lutte contre les fausses critiques depuis des années. L’entreprise en 2015 a déposé une plainte contre quatre sites différents et a intenté en 2016 une action en justice contre cinq sites supplémentaires. Plus tôt cette année, Amazon intenté des poursuites contre les courtiers en révision AppSally et Rebatest, alléguant que les deux sociétés comptent plus de 900 000 membres combinés qui sont prêts à écrire de fausses critiques. En mai, Amazon a poursuivi Extreme Rebate basé à Hong Kong pour avoir prétendument facilité des paiements de 2,50 $ par avis cinq étoiles.

“Ces mauvais acteurs nuisent aux clients d’Amazon en les trompant avec des critiques malhonnêtes et inauthentiques”, a déclaré le dernier procès d’Amazon. “Les mauvais acteurs nuisent également aux petites et moyennes entreprises vendant dans les magasins d’Amazon en créant un terrain de jeu injuste qui rend plus difficile pour les vendeurs honnêtes de rivaliser sur les questions qui comptent pour les consommateurs, telles que la qualité, les fonctionnalités et le prix.”