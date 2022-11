Le procès d’Alex Jones passe à la phase des dommages-intérêts punitifs

HARTFORD, Conn. (AP) – L’hôte d’Infowars Alex Jones est confronté à la possibilité d’avoir plus de pénalités sur le montant qu’il doit déjà pour avoir répandu des théories du complot sur la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook, alors que la phase de dommages-intérêts punitifs de son procès dans le Connecticut est fixée pour commencer vendredi dans un procès intenté par les familles des victimes.

Le mois dernier, un jury a ordonné à Jones et à sa société, Free Speech Systems, de verser près d’un milliard de dollars d’indemnisation aux familles de Sandy Hook pour le préjudice qu’elles ont subi lorsqu’il a persuadé son auditoire que la fusillade de 2012 qui a tué 26 personnes était un canular perpétré par ” acteurs de la crise.

Le jury a également déclaré que des dommages-intérêts punitifs devraient être accordés. Ce montant sera déterminé par la juge Barbara Bellis à la suite d’audiences sur la preuve prévues vendredi et lundi.

Les avocats des plaignants, dans des documents déposés au tribunal, ont suggéré que les dommages-intérêts punitifs pourraient totaliser 2,75 billions de dollars sur la base d’un calcul hypothétique, mais n’ont pas demandé de montant précis.

“La justice exige que la Cour accorde des dommages-intérêts punitifs, punisse et dissuade cette mauvaise conduite”, ont écrit les avocats Alinor Sterling, Christopher Mattei et Joshua Koskoff dans une requête. “Seule une évaluation des dommages-intérêts punitifs de taille historique servira ces objectifs.”

L’avocat de Jones, Norm Pattis, soutient que les dommages-intérêts punitifs devraient être minimes, en partie parce que l’octroi de dommages-intérêts compensatoires de 1 milliard de dollars est l’équivalent fonctionnel des dommages-intérêts punitifs en raison de son montant extrêmement élevé.

“Peu d’accusés vivants pourraient payer des dommages-intérêts de cette somme”, a écrit Pattis. “En effet, la plupart des accusés seraient poussés à la faillite, leurs moyens de subsistance détruits et leur avenir transformé en la sombre perspective d’un débiteur judiciaire aux prises pendant des décennies avec une dette qui ne peut être satisfaite. Considérer cela comme autre chose qu’une punition serait injuste.

Pattis n’a pas renvoyé de message demandant un commentaire. Mattei a refusé de commenter.

Tous les plaignants, y compris les proches de huit des victimes de la fusillade et un agent du FBI qui a répondu à l’école, ont donné un témoignage émouvant au cours du procès, décrivant comment ils ont été menacés et harcelés pendant des années par des personnes qui pensent que la fusillade n’a pas eu lieu.

Des étrangers se sont présentés à certaines de leurs maisons et ont confronté certains d’entre eux en public. Les gens leur ont lancé des commentaires abusifs sur les réseaux sociaux et dans les e-mails. Et certains ont dit avoir reçu des menaces de mort et de viol.

Jones a été reconnu responsable l’année dernière de dommages aux familles pour diffamation, infliction de détresse émotionnelle et violation de la loi sur les pratiques commerciales déloyales du Connecticut. Bien que les dommages-intérêts punitifs soient généralement limités aux honoraires d’avocat pour diffamation et infliction de détresse émotionnelle, il n’y a pas de telles limites pour les dommages-intérêts punitifs en vertu de la loi sur les pratiques commerciales déloyales.

Dans un calcul dans un dossier du tribunal des plaignants, ils ont déclaré que les commentaires de Jones à propos de Sandy Hook avaient été visionnés environ 550 millions de fois sur ses comptes de médias sociaux et sur Infowars de 2012 à 2018. Ils ont déclaré que cela s’était traduit par 550 millions de violations du commerce déloyal. Loi sur les pratiques.

« Si chacune des 550 millions de violations était évaluée au maximum légal de 5 000 $, la sanction civile totale serait de 2 750 000 000 000 $ (2,75 billions de dollars) », ont écrit leurs avocats.

Ils ont également déclaré que les dommages-intérêts punitifs pour les violations de la loi sur les pratiques commerciales déloyales sont généralement plusieurs fois supérieurs aux dommages-intérêts compensatoires.

En ce qui concerne les frais juridiques, les plaignants et leurs avocats ont un mandat stipulant que le cabinet d’avocats, Koskoff, Koskoff & Bieder, recevra un tiers des dommages-intérêts compensatoires récupérés auprès de Jones et Free Speech Systems. La société affirme que ses frais de justice dans cette affaire se sont élevés à près de 1,7 million de dollars jusqu’à présent.

Jones a déclaré dans son émission Infowars que peu importe le montant des dommages-intérêts, car il n’a pas 2 millions de dollars à son nom et il ne serait pas en mesure de payer la totalité des montants.

Cela contredit un témoignage lors d’un procès similaire au Texas en août, lorsqu’un jury a ordonné à Jones de payer près de 50 millions de dollars aux parents de l’un des enfants tués dans la fusillade de Sandy Hook en raison de ses mensonges sur le massacre.

Un économiste médico-légal a témoigné que Jones et Free Speech Systems, la société mère d’Infowars, ont une valeur nette combinée pouvant atteindre 270 millions de dollars, ce que Jones conteste. Free Speech Systems a déposé une demande de mise en faillite au milieu du procès au Texas, tandis qu’un troisième procès pour complot de canular est prévu vers la fin de l’année.

Jones vend des suppléments nutritionnels, des équipements de survie et d’autres produits dans son émission. Les preuves au procès du Connecticut ont montré que ses ventes avaient augmenté au moment où il a parlé de la fusillade de Sandy Hook, ce qui a amené les avocats des plaignants à dire qu’il profitait de la tragédie.

Dans des documents récemment déposés dans le dossier de faillite de Free Speech Systems, un budget pour la société du 29 octobre au 25 novembre estimerait que les ventes de produits totaliseraient 2,5 millions de dollars, tandis que les dépenses d’exploitation seraient d’environ 740 000 dollars. Le salaire de Jones était indiqué à 20 000 $ toutes les deux semaines.

Jones a juré de faire appel de tous les verdicts contre lui concernant Sandy Hook.

Dave Collins, l’Associated Press