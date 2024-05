Le procès contre Vince McMahon a été suspendu à la demande du ministère de la Justice

La femme accusant Vince McMahon d’inconduite sexuelle a accepté de suspendre son procès contre l’ancien PDG de la WWE après une demande du ministère de la Justice, a déclaré jeudi son avocat à ABC News.

Janel Grant, une ancienne employée de la WWE, a allégué dans une plainte de 67 pages déposée en janvier que McMahon l’avait forcée à avoir une relation sexuelle afin de conserver son emploi et avait transmis du contenu pornographique la concernant à d’autres hommes de l’entreprise.

« Mme Grant a consenti à une demande du procureur américain du district sud de New York de suspendre son procès contre M. McMahon, la WWE et M. [John] Laurinaitis, à la suite d’une enquête non publique en cours », a déclaré Ann Callis, l’avocate de Grant, dans une déclaration à ABC News. « Nous coopérerons à toutes les prochaines étapes appropriées. »

Grant a également accusé McMahon d’avoir infligé « de la torture psychologique et de la violence physique » tout en faisant des « exigences sexuelles dépravées ». McMahon est accusé d’avoir trafiqué Grant vers d’autres employés de la WWE. Le procès, qui nommait également l’ancien dirigeant de la WWE, John Laurinaitis, comprenait des descriptions graphiques de prétendues rencontres sexuelles ainsi que des messages texte explicites.

McMahon, 78 ans, a démissionné de son poste de PDG en 2022 et, en janvier, il a démissionné de son rôle de président exécutif de TKO et de son poste au conseil d’administration de la société cotée en bourse. (TKO a été formé l’année dernière lorsque la WWE et l’UFC ont fusionné.)

Grant a signé un accord de non-divulgation en 2022 dans le cadre d’un accord de McMahon pour lui payer 3 millions de dollars. La même année, la WWE a ouvert une enquête du conseil d’administration après avoir reçu une information anonyme concernant cette relation inappropriée.

Dans le procès, Grant a déclaré que McMahon avait payé 1 million de dollars mais avait cessé de payer par la suite. Elle cherche à annuler la NDA et à recevoir des dommages financiers non précisés.

McMahon a brièvement pris sa retraite de la WWE en juillet 2022 après des révélations de multiples paiements à plusieurs femmes liés à des allégations d’inconduite sexuelle. L’enquête interne menée par un cabinet d’avocats externe a révélé que McMahon avait versé 14,6 millions de dollars.

« Je maintiens ma déclaration précédente selon laquelle le procès de Mme Grant est rempli de mensonges, d’instances obscènes inventées qui n’ont jamais eu lieu et constitue une déformation vindicative de la vérité. J’ai l’intention de me défendre vigoureusement contre ces accusations sans fondement et j’attends avec impatience blanchissant mon nom », a déclaré McMahon dans un communiqué en janvier concernant sa démission.