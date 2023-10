Le procès contre le journaliste qui a dénoncé l’étrange interview de Kanye West sur Fox News

Une affaire judiciaire opaque contre un journaliste de Floride inquiète la presse défenseurs, qui voyez-le comme un exemple troublant de politique draconienne les excès du gouvernement.

En mai, l’ancien rédacteur en chef de Deadspin, Timothy Burke, avait sa maison perquisitionné par le FBI. Burke dit Les agents fédéraux ont saisi « des téléphones, des ordinateurs, des disques durs, des ordinateurs portables et toute sa salle de rédaction numérique », ainsi que les appareils électroniques de sa femme. Des mois plus tard, le gouvernement n’a toujours pas restitué la majorité des biens du couple et l’affidavit criminel qui a justifié la perquisition reste scellé. De quoi Burke a-t-il été accusé ? Pour être honnête, ce n’est pas tout à fait clair.

Les autorités ont laissé entendre que Burke avait enfreint les lois sur le piratage informatique en relation avec une histoire impliquant des fuites de clips de une interview de Fox News avec Kanye West. Même si Burke est un détective en ligne autoproclamé et a ditdans une précédente interview, affirmant qu’il avait eu des liens avec le célèbre groupe hacktiviste « Anonymous », lui et son avocat affirment qu’il n’a rien fait de mal en accédant aux vidéos liées à l’histoire.

Les défenseurs de la liberté de la presse semblent être d’accord. Cette semaine, plus de 50 organisations différentes, dont l’ACLU et le Comité pour la protection des journalistes,envoyé une lettre au procureur général Merrick Garland pour lui demander des explications sur les raisons pour lesquelles le domicile de Burke a été perquisitionné et de quoi, spécifiquement, le journaliste est accusé. Alors qu’une réponse satisfaisante est toujours en attente, il vaut la peine de jeter un coup d’œil rapide à l’affaire qui, selon les groupes, soulève de potentielles « préoccupations constitutionnelles ».

Partager les vues déséquilibrées de Yeezy avec le monde

Burke a des problèmes pour avoir accédé et partagé des extraits d’une interview notoire entre Tucker Carlson et Kanye West (ou « Ye », comme on l’appelle maintenant). Vous vous souviendrez peut-être que, lors de l’interview, West a fait une série de déclarations de plus en plus bizarres, dont certaines ont depuis été révélées. qualifié d’antisémite. Après avoir accédé au flux vidéo, Burke partagé les clips avec d’autres médias, y compris Vice News, qui ont ensuite publié un article partageant les vidéos et, par conséquent, ont montré les croyances étranges de West et comment elles avaient été supprimées de l’interview de Fox. Les procureurs de Fox et de Floride ont par la suite accusé Burke d’avoir violé le Loi sur la fraude et les abus informatiques (CFAA)la vieille loi anti-piratage poussiéreuse qui, selon de nombreux critiques, est en vigueur. besoin urgent de mise à jour.

Les extraits de l’interview de Kanye, même Tucker Carlson ne veut pas que vous les voyiez

Mais Burke et son avocat soutiennent que ce qu’il a fait ne constitue pas un piratage et que les vidéos auxquelles il a accédé étaient disponibles gratuitement sur Internet. La façon dont Burke a accédé aux vidéos est un peu compliquée, mais mérite réflexion : selon le journaliste, il s’est connecté à un compte de démonstration pour LiveU.tv, un site Web utilisé par les diffuseurs pour envoyer et partager des flux d’informations en direct du terrain aux entreprises. des bureaux. Les informations d’identification du compte de démonstration auraient été accessibles au public et auraient été découvertes sur un site Web affilié à CBS par une source de Burke et partagées avec lui. Grâce à son accès à LiveU.tv, Burke a pu accéder aux adresses URL non cryptées de l’interview de Kanye, à laquelle il a ensuite accédé et enregistré.

Selon Burke, toute personne connaissant et visitant les URL impliquant les vidéos aurait pu accéder aux clips. Étant donné que le gouvernement n’a pas dévoilé l’affidavit criminel contre Burke, on ne sait pas exactement quel est son argument juridique ni comment il pense que le journaliste a violé la CFAA.

On ne sait pas vraiment de quoi le gouvernement accuse Burke.

Bien que le gouvernement n’ait pas expliqué son cas contre Burke, il existe certaines théories sur ce que pourrait être ce cas. Dans un article de blog à partir du mois d’août, le journaliste Kim Zetter décompose utilement le caractère confus de la situation. Selon Burke et son avocat, Mark Rasch, les éventuelles plaintes juridiques pourraient s’avérer problématiques en elles-mêmes :

Il n’est pas clair que l’action entreprise par Burke constitue un crime dans l’esprit des procureurs – s’ils pensent qu’il a enfreint la loi en utilisant les informations d’identification de démonstration accessibles au public, ou en visionnant et en enregistrant les flux en direct non cryptés, ou les deux. Si le gouvernement allègue que Burke a violé la CFAA en utilisant les informations d’identification, alors, dit Rasch, cela criminaliserait le partage de tout mot de passe. Les membres de la famille qui partagent des mots de passe Netflix violeraient la CFAA, dit-il, et ce n’est pas ce que la loi entend ou dit. Le gouvernement peut cependant affirmer que Burke a violé la partie de la CFAA relative aux « accès non autorisés » – c’est-à-dire que même si les flux n’étaient pas cryptés et étaient accessibles au public sans avoir besoin d’utiliser un mot de passe, Burke aurait dû savoir que Fox News n’avait pas l’intention qu’il y accède et les enregistre, et ses actions n’étaient donc pas autorisées.

Dans leur lettre à Garland, les groupes de défense des droits ont également noté que le cas de Burke prête à confusion sur le plan juridique. Les groupes affirment également que cela semble faire partie d’une tendance plus large selon laquelle les journalistes sont ciblés par les forces de l’ordre pour des actes élémentaires de collecte d’informations. La lettre dit, en partie :

Compte tenu de ces enquêtes et d’autres, les journalistes de tout le pays ne savent pas s’ils pourraient être poursuivis pour des actes de journalisme de routine au motif erroné qu’ils ont violé les lois fédérales ou étatiques sur la criminalité informatique. L’opposition du gouvernement aux demandes visant à desceller l’affidavit sur la cause probable soumis dans le cadre de la demande de mandat, même si elle est justifiée, laisse les journalistes dans l’incapacité de déterminer si les activités de collecte d’informations qu’ils considéraient auparavant comme routinières pourraient déclencher une enquête.

Une tendance inquiétante

Même si les principaux détails de l’affaire Burke ne sont pas disponibles, il est difficile de ne pas y voir une tendance inquiétante selon laquelle les forces gouvernementales engagent des poursuites judiciaires contre des journalistes pour des raisons nébuleuses. Vous vous souvenez peut-être de la récente attaque contre le Marion County Record, le petit journal du Kansas qui a subi une descente de police en août en raison de craintes de délits informatiques potentiels. L’incident, qui aurait trouvé peu de preuves d’activités criminelles, a eu un résultat tragique : le copropriétaire âgé du journal est mort un jour après le raidet sa famille a attribué sa mort au stress de l’épreuve.

De nombreux incidents de ce type se sont produits ces dernières années. Par exemple, le cas de Burke ressemble également à celui de un cas sur lequel j’ai écrit en janvier, où un blogueur du Nevada a été violemment perquisitionné à son domicile ; des agents fédéraux ont confisqué l’intégralité de son bureau à domicile, puis ont refusé de donner un compte rendu détaillé de ses erreurs ; des mois plus tard, il n’a toujours pas été inculpé et son matériel informatique est toujours entre les mains du gouvernement. En même temps, l’expérience de Burke rappelle aussi, quelque peu, une incident idiot à partir de 2021 impliquant le gouverneur du Missouri, Mike Parson. Lors de cet incident, un journaliste local a découvert que le ministère de l’Éducation de l’État avait accidentellement laissé les numéros de sécurité sociale de 100 000 enseignants exposés sur son site Internet ; après que le journaliste l’ait gentiment fait remarquer au gouvernement, Parson a accusé le journaliste de « piratage » et a tenté de le faire inculper au pénal.

En bref : le gouvernement devrait avoir des justifications clairement définies et accessibles au public avant d’engager des poursuites contre les rédactions et les journalistes, surtout si leurs actions impliquent la confiscation de tous les outils dont disposent les journalistes pour faire leur travail, comme dans le cas de Burke. Évidemment, nous ne connaissons pas toute la vérité sur le cas de Burke et de nouvelles informations pourraient apparaître et changer la teneur de la situation. Mais s’il s’avère que le journaliste s’est contenté d’accéder à un flux vidéo public non crypté, les groupes qui font actuellement pression en son nom auront sûrement un prix infernal – comme il se doit.