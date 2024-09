Le procès contre le bébé renne de « Real Martha » va de l’avant alors que le juge décide que la série n’est pas une « histoire vraie »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Le procès en diffamation de Fiona Harvey contre Netflix a été autorisé après qu’un juge a statué que la série à succès du streamer Bébé renne ne correspondait pas à sa présentation d’« histoire vraie ».

La série, qui suit un comique en difficulté Donny Dunn (Richard Gadd) alors qu’il est harcelé et traqué sans relâche par une femme nommée Martha Scott (jouée par Jessica Gunning) pendant plus de quatre ans, a été mêlée à une controverse lorsque les détectives d’Internet ont découvert le « vrai » Martha »dans le rôle de l’avocat écossais Harvey.

Harvey a répondu en intentant une action en diffamation contre Netflix dans laquelle elle alléguait que l’histoire était inexacte et la décrivait à tort comme une criminelle reconnue coupable qui avait passé du temps en prison pour harcèlement criminel.

En juillet, Netflix a déposé une requête pour rejeter le procès, le créateur et star de la série, Gadd, révélant qu’Harvey l’avait traqué alors qu’il travaillait dans un pub londonien et lui avait envoyé des milliers d’e-mails et de messages vocaux inquiétants.

Dans un décision vendredile juge Gary Klausner a déclaré que la série s’ouvre sur la phrase « Ceci est une histoire vraie », qui invite le spectateur à prendre ce qui lui est présenté comme un fait. Cependant, le juge Klausner a constaté que le comportement de Martha dans la série était décrit comme bien pire que ce dont Harvey était accusé dans la vraie vie.

Dans la série, Martha plaide coupable de harcèlement criminel et est envoyée en prison. Cependant, Gadd a dénoncé Harvey à la police et elle a reçu un avertissement mais n’a pas été poursuivie pénalement comme le suggère la série.

« Il y a une différence majeure entre le harcèlement et être reconnu coupable de harcèlement par un tribunal », a écrit le juge. « De même, il existe des différences majeures entre des attouchements inappropriés et une agression sexuelle, ainsi qu’entre bousculer et arracher les yeux d’autrui. Même si les actions présumées du plaignant sont répréhensibles, les déclarations des défendeurs sont d’un degré encore pire et pourraient produire un effet différent dans l’esprit du spectateur.

Le tribunal « n’est pas d’accord » avec l’argument de Netflix selon lequel les similitudes entre les personnages de Martha et Harvey sont « si larges qu’une personne raisonnable n’aurait pas été en mesure de l’identifier ».

Au lieu de cela, le juge a déclaré : « Martha et le plaignant ont plutôt des similitudes spécifiques que peu d’autres pourraient prétendre partager. Plus précisément, Martha et le plaignant sont tous deux des avocats écossais vivant à Londres, vingt ans de plus que Donny/Gadd, accusés d’avoir traqué un avocat dans un article de journal, qui communiquait avec Donny/Gadd sur les réseaux sociaux.

Harvey n’a jamais été nommée dans la série, mais son identité a été rapidement révélée par des détectives en ligne qui ont suivi le fil d’Ariane numérique à partir d’indices de la série, comme rechercher le libellé de tweets spécifiques représentés dans la série en ligne – et trouver le compte de Harvey.

Un juge fédéral a fixé au 6 mai la date de début de l’action de Harvey contre Netflix, et la procédure devrait durer environ deux semaines.

La série est présentée comme une « histoire vraie », ce qui, selon Harvey, dans son procès de 170 millions de dollars (132 millions de livres sterling), est « le plus gros mensonge de l’histoire de la télévision ».

D’après des documents consultés par L’IndépendantHarvey a accusé Netflix de diffamation, de négligence, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et de violations de son droit à la vie privée, entre autres allégations.

Bien que Gadd ne soit pas désigné comme défendeur dans le procès, il a déposé une réponse devant la Cour fédérale défendant une requête visant à rejeter la demande d’Harvey dans une déclaration datée du 28 juillet.

« Je n’ai jamais eu l’intention que la série identifie une personne réelle comme Martha Scott, y compris Harvey », a-t-il écrit dans le document de 21 pages. « Martha Scott n’est pas Fiona Harvey. Comme tous les personnages de la série, Martha est un personnage fictif avec des traits de personnalité fictifs très différents de ceux d’Harvey.

Un porte-parole de Netflix a déclaré au moment du dépôt de la plainte : « Nous avons l’intention de défendre cette affaire vigoureusement et de défendre le droit de Richard Gadd de raconter son histoire. »

Malgré la controverse entourant la série, l’émission de Gadd a remporté quatre Emmy Awards et 11 nominations lors de la cérémonie de 2024 plus tôt ce mois-ci.

Le comédien écossais a utilisé son discours de remerciement pour encourager les survivants d’abus « en difficulté » à « continuer », leur promettant que « tout ira bien ».