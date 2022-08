Le procès contre Fox est en train de devenir un cas majeur du premier amendement

« Nous plaidons l’histoire d’une certaine manière : qu’est-ce que la vérité historique ? » a déclaré Lee Levine, un avocat renommé du premier amendement qui a plaidé plusieurs affaires majeures de diffamation dans les médias. “Ici, vous prenez des événements actuels très récents et passez par un processus qui, à la fin, va potentiellement déclarer quelle est la version correcte de l’histoire.”

L’affaire a provoqué un malaise palpable à la chaîne Fox News, ont déclaré plusieurs personnes sur place, qui ne parleraient que de manière anonyme. Les présentateurs et les dirigeants se préparent à des dépositions et ont été contraints de remettre des mois de courriels et de SMS privés à Dominion, qui espère prouver que les employés du réseau savaient que les accusations sauvages de trucage des urnes lors des élections de 2020 étaient fausses. Les hôtes Steve Doocy, Dana Perino et Shepard Smith font partie des personnalités actuelles et anciennes de la Fox qui ont été déposées ou le seront ce mois-ci.

Dominion essaie de monter un dossier qui vise directement le sommet de l’empire des médias Fox et des Murdoch. Dans les dépôts et les dépositions judiciaires, les avocats de Dominion ont expliqué comment ils prévoyaient de montrer que les cadres supérieurs de Fox ont élaboré un plan après les élections pour attirer les téléspectateurs qui étaient passés à des réseaux rivaux de droite dure, qui étaient initialement plus sympathiques que Fox ne l’était à M. Les allégations de fraude électorale de Trump.

La loi sur la diffamation ne protège pas les mensonges. Mais cela laisse la place aux médias pour couvrir les personnalités dignes d’intérêt qui les racontent. Et Fox fait valoir, en partie, que c’est ce qui le protège de toute responsabilité. Interrogé sur la stratégie de Dominion pour placer les Murdoch au centre de l’affaire, un porte-parole de Fox Corporation a déclaré que ce serait une “expédition de pêche infructueuse”. Une porte-parole de Fox News a déclaré qu’il était “ridicule” d’affirmer, comme le fait Dominion dans le procès, que le réseau poursuivait les téléspectateurs de la frange d’extrême droite.

Fox devrait contester l’auto-évaluation estimée de Dominion à 1 milliard de dollars et faire valoir que 1,6 milliard de dollars est un montant excessivement élevé pour les dommages, comme il l’a fait dans une affaire de diffamation similaire déposée par une autre société de machines à voter, Smartmatic.

Un porte-parole de Dominion a refusé de commenter. Dans leur plainte initiale, les avocats de l’entreprise ont écrit que « la vérité compte », ajoutant que « les mensonges ont des conséquences ».