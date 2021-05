NASHVILLE, Tennessee – Un juge fédéral a rejeté un procès intenté contre les écoles publiques de Metro Nashville et un enseignant l’automne dernier pour une mission controversée enseignée dans une école primaire du Tennessee sur le contrôle des esclaves noirs.

Une famille de Nashville, Tennessee, a déposé la plainte au nom de leur fils, appelé «John Doe», qui est atteint d’autisme.

La mission, intitulée «Faisons un esclave», a été donnée à une classe de quatrième année de l’école élémentaire Waverly Belmont en février 2020 et s’est concentrée sur un discours de Willie Lynch qui aurait été prononcé dans les années 1700 par un propriétaire de plantation antillaise à White Les colons de Virginie sur la façon de contrôler leurs esclaves.

La famille a affirmé que le contenu «graphique sauvage et inapproprié» avait causé des dommages physiques et émotionnels à leur enfant, qui était alors en quatrième année.

La juge de district américaine Aleta Trauger a rejeté l’affaire lundi, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de «harcèlement pouvant donner lieu à une action» ou que le district scolaire était «délibérément indifférent» aux plaintes de discrimination raciale ou de harcèlement.

Mais Trauger a reconnu que la leçon «pouvait avoir été malavisée et inappropriée sur le plan du développement pour le groupe d’âge», selon des documents judiciaires.

Le procès a affirmé que l’étudiant avait été victime d’actes répétés de harcèlement racial de la part d’adultes et de pairs. En outre, le procès a affirmé que le district scolaire avait connaissance du harcèlement, y compris des taquineries par les camarades de classe de l’élève, et de «l’environnement éducatif racialement hostile», mais était indifférent aux circonstances.

«La plainte allègue que la leçon s’est« répandue sur la cour de récréation »de manière prévisible… et que les autres élèves ont« plaisanté »à propos de la leçon d’histoire des Noirs, disant à Doe:« Tu es mon esclave »», a écrit Trauger dans sa décision. «ne suggère pas à quelle fréquence ou pendant quelle durée ces taquineries ont eu lieu».

Un précédent juridique établi par la Cour d’appel du sixième circuit selon lequel le juge fédéral cité dans la décision exige que ces taquineries soient «systématiques» ou «omniprésentes» pour être considérées comme du harcèlement. Il est également nécessaire de « [mean] quelque chose de plus qu’un simple comportement juvénile chez les élèves, même un comportement antagoniste, non consensuel et grossier. «

La famille de Doe a fait valoir que l’étudiant, qui est noir, était terrifié à plusieurs reprises et pensait que sa famille pourrait être brisée, séparée ou incendiée, selon le procès initial. Il avait peur d’être vendu comme esclave. La mère du garçon a appris la leçon lorsqu’elle a trouvé le devoir dans son sac à dos.

La mission a provoqué l’indignation, y compris les appels des dirigeants de la communauté et de la ville demandant une surveillance et des politiques plus strictes pour le district – qui dessert près de 70% d’enfants noirs et bruns.

Un élève-enseignant de l’Université Vanderbilt a dirigé la leçon sous la supervision de l’enseignant, Andrew Herman, et a été renvoyé des écoles publiques de Metro Nashville à la suite de l’incident. Herman a également été mis en congé administratif à l’époque, mais a depuis repris son emploi dans le district.

Ces actions du district, déclare la décision du juge, montrent qu’il n’était pas indifférent et n’a pas ignoré les préoccupations de Doe.

« Nous apprécions la conclusion du tribunal selon laquelle le district a agi raisonnablement en traitant les actions non autorisées d’un élève-enseignant en dispensant cette leçon », a déclaré mardi Sean Braisted, porte-parole des écoles publiques de Metro Nashville. « En tant que district, nous allons continuer à travailler avec les enseignants pour fournir des leçons approuvées et le perfectionnement professionnel nécessaire pour éduquer les élèves sur des événements historiques et actuels difficiles et complexes de la manière appropriée.

À l’époque, le district a qualifié le contenu de la tâche de «non adapté à l’âge ou dans le cadre de la séquence pour la classe de quatrième année».

Le juge a fait écho au district et a même reconnu que la leçon aurait pu être «particulièrement inappropriée» pour Doe, un élève ayant un handicap connu, mais a statué que le contenu éducatif ne constituait pas un «harcèlement fondé sur la race».

« Le tribunal admet également que tout l’incident a été extrêmement traumatisant pour un enfant sensible atteint d’autisme », a écrit Trauger. «Bien que la leçon en question ait peut-être été particulièrement inappropriée pour John Doe en tant qu’élève ayant un handicap connu, et même inappropriée sur le plan du développement pour tous les élèves de quatrième année, cela ne signifie pas que son contenu éducatif constituait un harcèlement pouvant donner lieu à une action sur la base de la race.»

Justin Gilbert, un avocat basé à Chattanooga, spécialisé dans les affaires liées à l’éducation et représentant la famille de l’étudiant, a refusé de commenter la décision du juge mardi car il représente actuellement des affaires similaires devant les tribunaux.

Moins d’un mois après avoir déposé la plainte au nom de Doe, sa mère, appelée Jane Doe dans les documents judiciaires pour protéger l’identité de son enfant, a intenté une autre action en justice alléguant qu’elle avait été rétrogradée de son poste dans le district après avoir déposé le premier procès. au nom de son fils.

L’employée a allégué qu’elle avait été congédiée de son poste au bureau central de l’école Metro et avait ensuite été renvoyée pour un nouveau poste.

Dans le deuxième procès, déposé devant un tribunal fédéral en novembre, Doe a affirmé que son poste précédent avait été éliminé et qu’elle avait été rétrogradée à un poste d’enseignante en classe – et seulement à ce moment-là parce qu’elle est titulaire – en représailles pour avoir pris la parole et intenté la première action en justice. l’affectation et le préjudice subi par son fils.

La décision intervient alors que les éducateurs et les législateurs débattent de la manière dont des sujets tels que l’esclavage, la race et le racisme sont enseignés dans les écoles du Tennessee.

Plus tôt ce mois-ci, les législateurs ont interdit l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles publiques.

Le projet de loi, qui attend la signature du gouverneur du Tennessee Bill Lee, menace de retenir le financement des écoles publiques qui enseignent que les États-Unis sont fondamentalement racistes ou sexistes ou que les individus sont « intrinsèquement privilégiés, racistes, sexistes ou oppressifs » en raison de leur race ou sexe, entre autres dispositions.

Les éducateurs ont depuis soutenu que l’enseignement de l’histoire – qui peut souvent impliquer de parler de race et de racisme – ne deviendra que plus difficile.

Le ministère de l’Éducation du Tennessee a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune école qui enseigne actuellement les thèmes en question dans le projet de loi et que le ministère n’a reçu aucune plainte au sujet des écoles le faisant.

Au lieu de cela, les incidents de leçons qui ont mal tourné – comme celui cité dans ce procès – et les appels à davantage de formation contre le racisme ou les préjugés implicites pour les éducateurs ont été courants dans tout l’État ces dernières années.

Suivez Meghan Mangrum sur Twitter @memangrum.