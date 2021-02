Un exemple classique est venu lors de son premier débat avec Joe Biden l’année dernière, lorsque Trump a dit aux Proud Boys, un groupe d’extrême droite violent, de «prendre du recul et de se tenir prêt» – puis a rapidement ajouté que «quelqu’un doit faire quelque chose contre l’antifa et la gauche. Les Proud Boys ont célébré le message comme une approbation, tandis que Trump pouvait affirmer qu’il n’encourageait pas la violence.

(Ils prétendront également que le Sénat ne peut pas juger un ancien titulaire, un poste la plupart du temps en contradiction avec l’histoire.)

Le principal différend portera sur le rassemblement du 6 janvier, où Trump a parlé pendant plus d’une heure, racontant des mensonges répétés sur les élections et exhortant la foule à «se battre beaucoup plus fort» pour empêcher Biden de devenir président.

Trump a félicité Rudy Giuliani, son avocat, pour avoir été plus dur que de nombreux autres républicains. (Quelques minutes plus tôt, Giuliani avait exhorté la foule à mener une «procès par combat»Pour résoudre l’élection.) Trump a poursuivi en décrivant les républicains du Congrès qui s’opposaient aux résultats comme des« guerriers ».

« Les républicains se battent constamment comme un boxeur avec les mains liées dans le dos », a déclaré Trump. «Et nous allons devoir nous battre beaucoup plus dur.»

Quelle est la responsabilité d’un président?

Si vous regardez à nouveau le rassemblement maintenant, il semble clair que Trump exhortait ses partisans à se battre d’une manière nouvelle et dure qu’ils n’avaient pas encore essayée. C’est clairement le nombre d’entre eux qui l’ont entendu – et ils ont violemment attaqué le Capitole environ une heure plus tard, menaçant de blesser des membres du Congrès et tuant un policier.