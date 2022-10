Le procès commence pour le transfert de Neymar à Barcelone en 2013

Neymar a été jugé lundi pour fraude et corruption. David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

Paris Saint-Germain et star du football brésilien Neymar et huit autres ont été jugés à Barcelone lundi, accusés de fraude et de corruption concernant le transfert du joueur à Barcelone depuis Santos en 2013.

Neymar, qui est arrivé dans la ville tôt lundi, a passé environ deux heures au palais de justice de Barcelone avant d’être excusé par le juge du reste de la session de la journée.

Il doit témoigner vendredi.

Les procureurs espagnols demandent une peine de deux ans de prison et une amende de 10 millions d’euros (9,8 millions de dollars) pour Neymar. Ils demandent également une peine de cinq ans de prison pour l’ancien président du Barça, Sandro Rosell, et une amende de 8,4 millions d’euros pour le club.

L’affaire est centrée sur l’affirmation de la société d’investissement brésilienne DIS, qui détenait 40% des droits économiques de Neymar lorsqu’il était à Santos, selon laquelle elle aurait perdu sa part légitime du transfert du joueur parce que la valeur de l’accord était sous-estimée.

DIS demande une peine de cinq ans de prison pour Neymar, des amendes d’un montant total de 149 millions d’euros et l’interdiction pour le joueur de jouer pour la durée de toute peine prononcée.

Outre Neymar, 30 ans, les accusés comprennent ses parents, des représentants des deux clubs, les anciens présidents du Barca Josep Maria Bartomeu et Rosell, et l’ancien président de Santos Odilio Rodrigues.

Il a ri lorsque le juge Jose Manuel del Amo Sanchez a suggéré qu’il devait être fatigué après avoir marqué le seul but de la victoire cruciale du PSG contre Marseille dimanche soir.

“Neymar, avec la connivence de ses parents et des conseils d’administration de Barcelone et de Santos, a trahi la confiance de mes clients”, a déclaré l’avocat du DIS Paulo Nasser lors d’une conférence de presse jeudi.

“Le coût réel de la transaction [between Santos and Barcelona] était de 82 millions d’euros, et seulement 17 millions sont apparus comme transfert officiel.”

Tous les accusés ont nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible.

L’avocate de Baker McKenzie, Maria Masso – le cabinet qui défend Neymar et sa famille – a déclaré que le joueur n’avait commis aucun crime et que les événements jugés s’étaient déroulés au Brésil, arguant que les tribunaux espagnols n’étaient pas compétents pour poursuivre la famille Neymar.

Neymar, un membre clé de l’équipe brésilienne qui se rendra à la Coupe du monde au Qatar le mois prochain, a perdu un appel sur l’affaire devant la Haute Cour espagnole en 2017, ouvrant la voie au procès.

Le PSG affrontera Ajaccio vendredi en Ligue 1 avant d’accueillir le Maccabi Haïfa lors d’un match de Ligue des champions le 25 octobre.

Lundi après-midi, le tribunal doit entendre Andre Cury, l’ancien homme de pointe du Barça au Brésil, dont le témoignage sur les négociations de transfert devrait être au cœur de l’affaire.