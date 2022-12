Le procès commence pour l’adjoint du shérif du comté de Will accusé de conduite avec facultés affaiblies – Shaw Local

Un procès est en cours pour un adjoint du shérif du comté de Will accusé de conduite sous influence lors d’un incident survenu le 13 mai où sa Ford Taurus avait heurté une Dodge Grand Caravan devant une station-service Speedway à Plainfield.

Jeudi, les procureurs du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage ont commencé leur affaire contre Ross Ricobene, 37 ans, en appelant trois témoins, dont les deux occupants du véhicule heurté par le véhicule de Ricobene et le policier de Plainfield qui a arrêté Ricobene.

Après la déposition de ces témoins, le procès a été suspendu en raison de conflits d’horaire, mais il reprendra le 20 décembre.

Le juge Cory Lund décidera si Ricobene est coupable de conduite avec facultés affaiblies après que Ricobene a renoncé à son droit à un procès devant jury.

Les procureurs de DuPage ont été affectés à l’affaire pour éviter un conflit d’intérêts avec les procureurs du comté de Will. Ricoebene est un adjoint du shérif du comté de Will qui est témoin dans 25 affaires, selon une requête déposée le 9 juin par le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow.

Ruth Morales, ingénieure des chemins de fer, et Eric Keune, conducteur de chemin de fer, étaient les occupants de la Dodge Grand Caravan à la station-service Speedway, 15919 S. Lincoln Highway, Plainfield.

Les deux ont témoigné que leur véhicule était garé sur une place de stationnement devant la station-service Speedway. Ils ont déclaré que le véhicule avait été heurté par la Ford Taurus de Ricobene, qui avait traversé la place de stationnement pour handicapés de la station-service avant d’entrer en collision avec leur véhicule.

“J’étais juste un peu incrédule”, a déclaré Keune à propos de l’accident.

Les procureurs ont montré une vidéo de surveillance de la station-service montrant la Ford Taurus se déplaçant lentement sur la place de stationnement pour personnes handicapées, puis heurtant le côté conducteur avant de la Dodge Grand Caravan à ce qui semblait être un angle aigu.

“Il y a eu des dommages esthétiques mineurs sur la camionnette”, a déclaré Keune, ajoutant qu’il y avait des bosses sur l’aile avant de leur véhicule.

Interrogés par les procureurs, Morales et Keune ont tous deux affirmé qu’ils n’avaient vu personne de la Ford Taurus sortir du véhicule pour vérifier leur état ou les dommages causés à leur véhicule.

Keune a déclaré que le chauffeur, qu’il a identifié au tribunal comme étant Ricobene, semblait dormir.

“Sa tête était baissée et ses yeux étaient fermés”, a déclaré Keune.

L’officier de police de Plainfield, Ryley Martin, a témoigné lorsqu’il est arrivé sur les lieux et a vérifié la Ford Taurus, il a vu que Ricobene semblait endormi alors que le moteur tournait encore et que le véhicule était toujours en marche. La vitre du conducteur était baissée.

Lorsque Martin a garé le véhicule et l’a éteint, il a déclaré avoir senti une odeur “très forte” de boisson alcoolisée dans l’haleine de Ricobene. Martin a utilisé une lampe de poche et a frappé sur le véhicule pour le réveiller.

“Il semblait très confus et désorienté”, a déclaré Martin.

En fin de compte, Martin a déclaré avoir arrêté Ricobene pour conduite avec facultés affaiblies parce qu’il était en faute dans l’accident, qu’il dormait au volant, que son haleine avait une odeur d’alcool, qu’il se comportait de manière lente et léthargique, que ses yeux étaient injectés de sang et qu’il avait des difficultés à maintenir son équilibre. .

Ricobene a refusé d’effectuer un test de sobriété sur le terrain ou un alcootest.