Le procès civil pour fraude de Trump s’ouvre dans une affaire qu’il qualifie de « chasse aux sorcières »

L’ancien président américain Donald Trump a fait une entrée remarquée avant le début de son procès lundi.

Trump a qualifié le procès de « continuation de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps » avant d’entrer dans la salle d’audience de Manhattan.

Trump est accusé d’avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars pour obtenir de meilleures conditions de prêt et d’assurance.

Donald Trump a été jugé lundi pour fraude, dans le cadre d’une affaire civile contre lui et son entreprise familiale qui pourrait porter un coup dur à l’empire immobilier de l’ancien président américain.

Trump, favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, est accusé par la procureure générale démocrate de New York, Letitia James, d’avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars pour obtenir de meilleures conditions de prêt et d’assurance.

« C’est la continuation de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps », a déclaré Trump avant d’entrer dans la salle d’audience d’un tribunal d’État du centre-ville de Manhattan.

« Nous avons une grande entreprise. J’ai bâti une grande entreprise. C’est formidable », a-t-il poursuivi.

« Il possède certains des plus grands actifs immobiliers au monde. Et maintenant je dois me présenter devant un juge voyou. »

LIRE | L’empire commercial de Trump menacé alors que le procès pour fraude à New York s’ouvre – de façon spectaculaire

Trump, vêtu d’un costume bleu foncé, d’une cravate d’un bleu plus vif et d’une épinglette du drapeau américain sur son revers, a de nouveau qualifié James, qui est noir, de « raciste », et a déclaré que le démocrate avait une vendetta contre lui.

L’ancien président prévoit d’assister à la première semaine du procès, selon un dossier déposé par le tribunal dans une affaire sans rapport. Il devrait témoigner ultérieurement dans cette affaire, a indiqué un porte-parole.

La procureure générale de New York, Letitia James, fait une déclaration en tant qu’ancienne présidente. Le procès civil pour fraude de Trump est sur le point de commencer : « Mon message est simple : peu importe votre pouvoir, peu importe la somme d’argent que vous pensez posséder, personne n’est au-dessus des lois. » https://t.co/JOAeQzvGY0 pic.twitter.com/tHt2IkQ4uX – ABC Nouvelles (@ABC) 2 octobre 2023

« Peu importe combien d’argent vous pensez avoir, personne n’est au-dessus des lois », a déclaré James aux journalistes avant d’entrer dans la salle d’audience. « La loi est à la fois puissante et fragile. Et aujourd’hui, le tribunal prouvera notre cause », a-t-elle déclaré.

Alina Habba, une avocate qui a représenté Trump, a déclaré avant d’entrer dans la salle d’audience : « Nous continuerons à nous battre dans l’espoir qu’il y ait un certain niveau d’ordre public. Même si ma confiance dans le système est prudente, j’ai confiance en Donald. Atout. »

Le procès intervient une semaine après que le juge présidant l’affaire a déclaré Trump responsable de fraude et portera en grande partie sur les sanctions auxquelles il devra faire face.

James demande au moins 250 millions de dollars d’amende, une interdiction permanente contre Trump et ses fils Donald Jr et Eric de diriger des entreprises à New York et une restriction de cinq ans sur les activités immobilières commerciales de Trump et de son organisation phare, Trump.

Trump a déclaré que cette affaire faisait partie d’une chasse aux sorcières politique.

LIRE | Donald Trump étant de nouveau absent, les candidats républicains à la présidentielle américaine échangent des piques dans un débat compliqué

Le juge Arthur Engoron a statué la semaine dernière que James avait prouvé son dossier de fraude contre Trump, ses deux fils adultes et 10 de ses entreprises.

Engoron a décrit en termes cinglants comment ils ont établi les évaluations. Cela incluait que Trump calculait la valeur de son appartement dans la Trump Tower comme s’il faisait trois fois sa taille réelle.

« Un écart de cet ordre de grandeur, de la part d’un promoteur immobilier évaluant son propre espace de vie sur plusieurs décennies, ne peut être considéré que comme une fraude », a-t-il déclaré.

Trump sur Truth Social a qualifié les évaluations du juge de frauduleuses.

Engoron a annulé les certificats commerciaux des sociétés contrôlant les piliers de l’empire de Trump – notamment la Trump Tower et ses clubs de golf à New York – et a déclaré qu’il nommerait des séquestres pour superviser leur dissolution.

La décision ne couvre qu’une poignée des quelque 500 entités du portefeuille de Trump, mais inclut certaines de ses propriétés les plus précieuses.

Les détails de la manière dont cet ordre serait mis en œuvre n’ont pas été décidés, mais la perte de ces actifs précieux porterait un coup dur aux finances de Trump. Si Engoron imposait des amendes et des restrictions commerciales, les dégâts s’aggraveraient.

Le procès devrait se dérouler jusqu’au début décembre. Plus de 150 personnes, dont Trump, sont répertoriées comme témoins potentiels, mais une grande partie du procès sera probablement une bataille d’experts se prononçant sur des documents financiers.

James affirme que Trump a récolté des centaines de millions de dollars d’économies mal acquises en gonflant « grossièrement » la valeur de ses actifs pour obtenir de meilleures offres auprès des prêteurs et des assureurs.

A LIRE AUSSI | Donald Trump plaide non coupable des accusations selon lesquelles il aurait tenté d’annuler sa défaite électorale

Cela incluait l’inscription de son club et de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride comme valant jusqu’à 739 millions de dollars, même si les restrictions sur les actes le plafonnaient à 28 millions de dollars, a déclaré James.

Cette affaire est l’un des nombreux problèmes juridiques auxquels Trump est confronté alors qu’il fait campagne pour reprendre la Maison Blanche lors des élections de 2024.

Aucun n’a entamé son avance sur ses rivaux pour l’investiture républicaine, même s’ils ont constitué une fuite financière.

Trump, le premier ancien président américain à être inculpé au pénal, est inculpé dans quatre affaires distinctes.

Il a été inculpé en Floride pour avoir manipulé des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions, à Washington DC pour ses efforts visant à réparer sa défaite lors de l’élection présidentielle de 2020, en Géorgie pour avoir tenté d’annuler les résultats des élections dans ce pays et à New York pour des paiements d’argent secrets. à une star du porno.

Trump a nié tout acte répréhensible et a plaidé non coupable dans les quatre cas.