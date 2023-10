Le procès civil pour fraude de Trump s’ouvre à New York

Une poursuite civile pour fraude de 250 millions de dollars intentée par le bureau du procureur général de New York contre Donald Trump, son entreprise et deux de ses enfants devrait être jugée lundi dans une affaire qui pourrait avoir de vastes implications pour les entreprises de l’ancien président.

Le procès sans jury à Manhattan devrait durer environ trois mois et se terminer le 22 décembre et sera décidé par le juge Arthur Engoron.

Le juge s’est récemment rangé en partie du côté du bureau du procureur général de l’État, Letitia James, estimant que Trump avait commis des actes de fraude répétés pendant des années, notamment en mentant aux banques et aux assureurs en surévaluant et sous-évaluant ses actifs et en exagérant sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars.

Les arguments de Trump pour défendre les déclarations frauduleuses sont basés sur « un monde imaginaire, pas sur le monde réel », a écrit Engoron dans un communiqué. Décision de 35 pages la semaine dernière.

La décision, qui a permis que l’affaire soit jugée cette semaine, aura également des répercussions pratiques sur les nombreuses sociétés à responsabilité limitée, ou LLC, de Trump. L’ordonnance du juge a déclenché un processus de dissolution d’entités comme Trump Organization LLC, qui a contribué à développer la marque Trump au fil des ans.

Les questions en suspens dans cette affaire, au-delà de ce sur quoi Engoron a statué la semaine dernière, seront résolues lors du procès.

L’avocat principal de Trump dans cette affaire, Christopher Kise, a qualifié la décision de « scandaleuse » et a déclaré qu’il prévoyait de faire appel.

Trump a dénigré Engoron à plusieurs reprises, y compris pas plus tard que dimanche soir lorsqu’il a qualifié Engoron de « juge détestant Trump qui est injuste, déséquilibré et vicieux dans sa POURSUITE contre moi » dans un article sur Truth Social.

Le procureur général de New York, Letitia James, à la conférence législative annuelle de la Congressional Black Caucus Foundation, à l’hôtel de ville national de Washington, DC, le 21 septembre. Comtesse Jemal / Getty Images

Trump a confirmé dimanche sur Truth Social qu’il serait présent dans la salle d’audience pour l’ouverture du procès « pour se battre pour mon nom et ma réputation ». Il devait assister aux deux premiers jours des débats.

Lorsqu’on lui a demandé vendredi lors d’un arrêt de campagne en Californie s’il prévoyait d’assister au procès en personne, Trump a répondu: « Je peux, je peux. »

James prévoit d’être dans la salle d’audience lundi, selon une personne proche des projets de James. Cela crée une confrontation potentielle entre le procureur général et Trump.

Trump et trois de ses enfants, Don Jr. et Eric, qui sont tous deux cadres supérieurs de la Trump Organization, ainsi que sa fille, Ivanka Trump, font partie des 28 témoins que les procureurs prévoient d’appeler.

Allen Weisselberg, l’ancien directeur financier de la société, devrait également prendre la parole, aux côtés de Michael Cohen, l’ancien avocat de Trump.

Lors d’un procès pénal l’année dernière, Weisselberg a témoigné contre la Trump Organization et a été condamné à cinq mois de prison en raison de son rôle dans le stratagème de fraude fiscale de l’entreprise qui a duré 15 ans. La Trump Organization a été reconnue coupable de 17 chefs d’accusation liés au complot, à la fraude fiscale criminelle et à la falsification de dossiers commerciaux et a été condamnée à une amende de 1,6 million de dollars.