Le procès civil pour fraude de Trump reprend avec le témoignage de l’ancien chef des finances

En tant que directeur financier de longue date de Donald Trump, Allen Weisselberg a contribué à épargner à son empire immobilier sa dernière menace existentielle, en évitant l’insolvabilité après les faillites de casinos et la faillite d’une compagnie aérienne dans les années 1990.

Après un récent passage en prison pour fraude fiscale, Weisselberg est à nouveau au premier plan, prêt à témoigner mardi dans le procès civil dans le cadre du procès pour fraude intenté par la procureure générale de New York, Letitia James, contre l’ancien président républicain et la Trump Organization.

Weisselberg, également accusé dans le procès, devrait témoigner de son rôle dans la préparation des états financiers annuels de Trump – y compris des conversations qu’ils ont eues lors de la finalisation des documents, qui ont été remis aux banques, aux assureurs et à d’autres pour conclure des accords et garantir des prêts.

Le procès de James allègue que Weisselberg a manipulé les états financiers de Trump pour répondre à ses exigences selon lesquelles ils montrent une augmentation de sa valeur nette et a approuvé des évaluations élevées pour ses actifs malgré des évaluations contraires.

Trump n’est pas attendu

Trump, qui a assisté aux trois premiers jours du procès sans jury la semaine dernière à Manhattan, ne devrait pas revenir au tribunal pour voir son ancien directeur financier témoigner. Une cour d’appel a rejeté vendredi la demande de Trump d’interrompre le procès alors qu’il s’oppose à une décision préalable au procès qui pourrait le priver de la Trump Tower et d’autres propriétés.

Weisselberg, 76 ans, a fait profil bas depuis qu’il a quitté une prison de New York il y a six mois après avoir purgé 100 jours pour avoir éludé des impôts sur 1,7 million de dollars américains en avantages sociaux, notamment un appartement à Manhattan, des voitures de luxe pour lui et sa femme et les frais de scolarité de ses petits-enfants.

« Au cours des derniers mois, j’en suis sûr, il est bien documenté et bien connu que j’ai vécu pas mal de choses », a déclaré Weisselberg lors d’une déposition en mai dans l’affaire civile.

Allen Weisselberg est vu derrière Donald Trump sur cette photo de 2016. (Carlo Allegri/Reuters)

Weisselberg a témoigné qu’il avait du mal à dormir, qu’il avait commencé à consulter un thérapeute et qu’il prenait une forme générique de Valium alors qu’il essayait de « me réacclimater à la société ».

Weisselberg n’a pas accordé d’interview ni commenté publiquement depuis sa sortie de prison.

Trump, dans sa déposition en avril, a déclaré à propos de son ancien lieutenant : « Il a été avec moi pendant longtemps. Il était apprécié. Il était respecté. Maintenant, il a traversé l’enfer et en est revenu. Ce qui lui est arrivé est très triste. »

Témoignage du contrôleur

Jeffrey McConney, le contrôleur de longue date de la Trump Organization, a déclaré vendredi lors du procès civil que Weisselberg lui avait demandé de l’aider à commettre une fraude fiscale à plusieurs reprises, notamment en modifiant les registres de paie pour cacher des avantages et en donnant à sa femme un chèque pour un travail non présenté. elle pourrait avoir droit aux prestations de la sécurité sociale.

Ces allégations, qui étaient également au cœur de la condamnation pénale de la Trump Organization l’année dernière, ne font pas partie de l’affaire civile. McConney a déclaré qu’il avait aidé Weisselberg parce qu’il craignait d’être licencié s’il refusait.

Dans une décision préalable au procès le mois dernier, le juge Arthur Engoron a estimé que Trump et d’autres accusés, dont Weisselberg, avaient commis des années de fraude en exagérant la valeur des actifs et de la valeur nette de Trump dans ses états financiers.

En guise de punition, Engoron a ordonné qu’un séquestre nommé par le tribunal prenne le contrôle de certaines sociétés Trump, mettant en doute l’avenir de la Trump Tower et d’autres propriétés de renom. Une cour d’appel a bloqué vendredi l’application de cet aspect de la décision d’Engoron, du moins pour le moment.

Le procès civil concerne des allégations de complot, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux. James demande 250 millions de dollars de pénalités et l’interdiction pour Trump de faire des affaires à New York.

Lors de sa déposition en mai, Weisselberg a rappelé comment Trump soulignait parfois ou écrivait un point d’interrogation à côté des valeurs avec lesquelles il n’était pas d’accord, et ergotait sur le langage utilisé dans les états financiers pour décrire ses propriétés.

« Je pourrais dire « magnifique ». Il pourrait dire « magnifique » », a témoigné Weisselberg. « Je pourrais dire ‘c’était mignon’. Il disait « c’est incroyable ».