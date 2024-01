Le procès cherche à bloquer les limites de la NCAA sur les donateurs sportifs

Les procureurs généraux du Tennessee et de la Virginie ont porté plainte mercredi contre la NCAA, affirmant que l’organisme qui réglemente le sport universitaire n’a pas le droit de bloquer la pratique de plus en plus courante selon laquelle de riches promoteurs paient pour attirer les meilleures recrues.

Le costume a été déposé un jour après la divulgation selon laquelle la NCAA enquêtait sur le programme de football de l’Université du Tennessee pour des violations de recrutement impliquant un groupe de donateurs qui s’arrangeait pour payer les athlètes. Cela pourrait déclencher une vaste bataille juridique sur la nature même du sport universitaire, qui est au milieu d’une transition rapide d’un système amateur étroitement surveillé vers une sorte de marché professionnel sans entraves.

La force motrice de ce changement a été les collectifs de donateurs, qui sont des groupes d’anciens élèves et d’autres promoteurs qui donnent de l’argent destiné à rémunérer les athlètes de haut niveau, parfois pour des montants proches des niveaux professionnels. Pour ce faire, ils exploitent les nouvelles règles de la NCAA de « ressemblance nom-image », ou NIL, qui visaient à permettre aux athlètes d’être payés pour des mentions mais qui, en pratique, permettent à presque tout le monde de les payer, et pour presque n’importe quelle raison.

En effet, les collectifs versent des salaires déguisés en avenants et jouent désormais un rôle central dans le processus de courtisation des joueurs de football, de basket-ball et d’autres sports.