Le procès chaotique d’Alex Jones d’InfoWars

Pendant de nombreuses années, le théoricien du complot d’extrême droite Alex Jones a vanté que la fusillade de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook était un faux. Les parents de ses victimes ont été ciblés en raison des affirmations de Jones selon lesquelles ils étaient des “acteurs de crise” dans un complot visant à forcer le contrôle des armes à feu. Maintenant, deux de ces parents poursuivent l’hébergeur d’InfoWars pour obtenir une compensation et des dommages-intérêts punitifs. Aujourd’hui, Dan Solomon, rédacteur en chef du Texas Daily, nous en dit plus sur les rebondissements surprenants du procès et sur les enjeux de l’empire médiatique complotiste de Jones.