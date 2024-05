Le procès « Break My Soul » de Beyoncé est loin d’être le premier

Beyoncé est toujours très heureuse de la sortie de son album d’inspiration country Cowboy Cartermais cette semaine, elle a fait l’objet d’un procès pour violation de droits d’auteur qui pourrait gâcher son été.

La superstar a été accusée d’avoir utilisé un extrait de « Break My Soul », le premier single de 2022. Renaissance– qui violerait prétendument les droits d’auteur d’un morceau de 2002 de Da Showstoppaz intitulé « Libérez un Wiggle.»

« Break My Soul » interpole la chanson «Exploser» de l’artiste de la Nouvelle-Orléans Big Freedia, également nommé dans le procès. La plainte a été déposée par les membres originaux de Da Showstoppaz, qui affirment que la chanson de Big Freedia, qui a ensuite été interpolée dans la chanson de Beyoncé, a utilisé leurs « paroles et compositions musicales uniques et distinctives » sans autorisation.

Les paroles en question ici sont de légères variations sur l’expression « relâchez votre mouvement ». Les plaignants demandent des redevances et des crédits pour « Break My Soul ».

La portée de ce procès au sein du système dépend entièrement de la véracité de ses affirmations, mais ce n’est pas la première fois que la musique de Beyoncé est sous le feu des critiques judiciaires.

En 2016, dans une affaire similaire à « Break My Soul », Beyoncé a été poursuivi sur « Formation », le premier single de son album Limonade. Le procès a été intenté par des membres de la famille de la star du rebond de la Nouvelle-Orléans, Messy Mya, dont la phrase « J’aime ça » peut être entendue dans la vidéo de la chanson de Beyoncé.

La famille de Mya a fait valoir dans son procès que les paroles de Mya avaient été utilisées pour « créer le ton, l’ambiance, le décor et le lieu des enregistrements vidéo et audio de « Formation » sur le thème de la Nouvelle-Orléans », et que Mya « n’a rien reçu – aucune reconnaissance, aucun crédit ». , aucune rémunération d’aucune sorte.

Selon le Avocat de la Nouvelle-Orléansle procès Messy Mya de 20 millions de dollars a été rejeté un an plus tard, mais les archives judiciaires ont également montré que l’affaire avait abouti à un règlement non divulgué avec les deux parties.

En fin de compte, les poursuites pour violation du droit d’auteur comme celles-ci sont un vieux chapeau pour Beyoncé, qui a été accusée d’avoir échantillonné sans autorisation à d’autres occasions.

À plusieurs reprises, Beyoncé s’est heurtée à des chorégraphes : Anne Teresa De Keersmaeker était tellement en colère contre le « plagiat » du clip « Countdown » (ses mots) des années 1990 «Achterland » et les années 1983 « Rosas danst Rosas» que Beyoncé a fini par devoir sortir un déclaration apaisante: « J’ai toujours été fasciné par la façon dont l’art contemporain utilise différents éléments et références pour produire quelque chose d’unique. »

Et en 2020, Beyoncé et Jay-Z ont été poursuivis par la chorégraphe jamaïcaine L’Antoinette Stines, qui a allégué que le couple puissant n’avait pas correctement crédité ses contributions à la chanson « Black Effect » de leur album Tout jel’amour. Stines a déclaré que Jay-Z et Beyoncé lui avaient demandé de parler personnellement de ses réflexions sur l’amour pour une utilisation dans une vidéo promotionnelle uniquement, et qu’elle avait été choquée d’entendre sa voix non créditée dans « Black Effect ». Dans le procès, Stines a déclaré qu’elle se sentait « artistiquement violée » par cette expérience.

De plus, en 2014, Beyoncé, Jay Z et le producteur Timbaland ont été poursuivis en justice par la chanteuse hongroise Mitsou, qui a allégué que les créateurs de succès pop avaient utilisé son « Bajba, Bajba Pelem » au début du hit de Beyoncé « Drunk in Love » sans la permission de Mitsou. .

L’auteure-compositrice Jennifer Armour a également fait valoir que « Baby Boy » de Beyoncé présentait de nombreuses similitudes flagrantes avec « Got a Little Bit of Love for You » d’Armour. Ce costume était rejeté par un juge fédéral en 2006 après que le tribunal ait jugé que les deux chansons étaient « substantiellement différentes ».

« Il est regrettable que des procès comme celui-ci se produisent, mais je suis reconnaissant et soulagé d’avoir cela derrière moi et j’ai hâte de passer à autre chose », Beyoncé a dit dans une déclaration à l’époque. Si seulement elle savait ce qui allait arriver !