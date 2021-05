Le procès Apple et Epic s’ouvre avec une visite du «  métaverse  » Fortnite

Epic, évalué à 29 milliards de dollars et basé à Cary, en Caroline du Nord, ne demande pas de dommages-intérêts. La société souhaite qu’Apple permette à des applications comme Fortnite de contourner les systèmes de paiement d’Apple et même d’offrir leur propre magasin d’applications chez Apple.

Le résultat du procès aura des implications de grande envergure pour la poussée antitrust plus large contre les grandes entreprises technologiques. Apple, Amazon, Facebook et Alphabet, propriétaire de Google, font face à diverses allégations antitrust de la part des gouvernements étatiques et fédéraux aux États-Unis et en Europe. Apple est également confronté à deux recours collectifs potentiels de la part de consommateurs et de développeurs au sujet de ses frais App Store.

Fortnite, a déclaré M. Sweeney, «est un phénomène qui transcende le jeu», a-t-il déclaré. «Notre objectif de Fortnite est de construire quelque chose comme un métaverse de la science-fiction.»

Metaverse? Un sténographe judiciaire avait besoin d’éclaircissements. C’est un monde virtuel pour la socialisation et le divertissement, a déclaré M. Sweeney.

Les arguments juridiques de l’affaire se concentrent sur les limites du marché pour lequel les deux sociétés se disputent. Les avocats d’Apple ont concentré leurs déclarations liminaires sur les jeux, affirmant que les gens peuvent accéder à Fortnite dans de nombreux endroits autres que l’App Store, comme les consoles de jeux.