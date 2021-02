Le procès anti-émeute fait partie des problèmes post-destitution de Trump

NEW YORK (AP) – Acquitté par le Sénat d’avoir incité à l’insurrection du Capitole américain le mois dernier, l’ancien président Donald Trump fait face à d’autres retombées des troubles, y compris un procès d’un membre du Congrès mardi. Mais ses plus gros problèmes juridiques pourraient être ceux qui remontent beaucoup plus loin.

Dans l’une de ce qui devrait être de nombreuses poursuites judiciaires pour l’émeute meurtrière, la représentante démocrate américaine Bennie Thompson a accusé Trump de conspirer avec des groupes extrémistes d’extrême droite impliqués dans la prise d’assaut du Capitole.

Trump, qui a prononcé un discours enflammé devant ses partisans avant l’émeute, pourrait également être accusé de poursuites pénales – bien que les tribunaux, craignant de violer la liberté d’expression, aient placé la barre haute pour les procureurs qui tentent de monter des affaires d’incitation fédérales.

Mais les conséquences liées aux émeutes ne sont pas la seule chose dont Trump doit s’inquiéter.

Avec son deuxième procès historique au Sénat derrière lui, voici un aperçu de la voie juridique à suivre pour Trump: ___

ENQUÊTES CRIMINELLES

Les procureurs d’Atlanta ont ouvert une enquête criminelle sur la question de savoir si Trump avait tenté d’annuler sa défaite électorale en Géorgie, y compris un appel téléphonique le 2 janvier dans lequel il exhortait le secrétaire d’État Brad Raffensperger à «trouver» suffisamment de voix pour annuler la victoire étroite de Biden.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, un démocrate élu en novembre, a annoncé l’enquête le 10 février. Lors de l’appel, Trump a déclaré à Raffensberger: « Je veux juste trouver 11 780 voix, ce qui est un de plus que ce que nous avons » pour arriver à effacer celles de Biden. plomb, et a fait valoir que Raffensberger pourrait modifier les résultats, une affirmation que le secrétaire d’État républicain a fermement rejetée.

Les détails de l’appel, tels que l’accent mis par Trump sur le total des votes, «vous permet de savoir que quelqu’un avait l’esprit clair, il comprenait ce qu’il faisait», a déclaré Willis à MSNBC la semaine dernière. «Lorsque vous poursuivez l’enquête, des faits comme celui-là – qui peuvent ne pas sembler si importants – deviennent très importants.»

Le bureau de Willis a refusé d’identifier qui faisait l’objet d’une enquête, mais a déclaré qu’il se concentrait sur «les questions signalées au cours des dernières semaines», y compris l’appel de Trump. Le Washington Post, l’Associated Press et d’autres médias ont obtenu un enregistrement de l’appel le 3 janvier.

L’histoire continue

Le porte-parole de Trump, Jason Miller, a décrit l’enquête sur la Géorgie comme la poursuite d’une «chasse aux sorcières» – un terme que Trump lui-même a utilisé pour décrire certaines enquêtes – et la «dernière tentative des démocrates de marquer des points politiques» aux dépens de l’ancien président.

___

Karl Racine, le procureur général de Washington, DC, a déclaré que les procureurs de district pourraient inculper Trump en vertu de la loi locale qui criminalise les déclarations qui motivent les gens à la violence.

Mais l’accusation serait un délit de bas niveau avec une peine maximale de six mois de prison.

Les procureurs fédéraux à Washington, quant à eux, ont inculpé quelque 200 partisans de Trump de crimes liés à l’émeute, y compris des accusations de complot plus graves. De nombreuses personnes inculpées ont déclaré avoir agi au nom de Trump.

Mais la barre est très élevée pour inculper Trump de tout crime lié à l’émeute. Rien n’indique que Trump serait inculpé dans l’émeute bien que les procureurs aient déclaré qu’ils regardaient sous tous les angles.

Trump pourrait également être poursuivi par des victimes, bien qu’il bénéficie de certaines protections constitutionnelles, notamment s’il a agi dans l’exercice de ses fonctions de président.

___

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., un démocrate, est au milieu d’une enquête criminelle de 18 mois axée en partie sur les paiements discrets versés aux femmes au nom de Trump et sur le fait que Trump ou ses entreprises ont manipulé la valeur des actifs – les gonfler dans certains cas et les minimiser dans d’autres – pour obtenir des conditions de prêt avantageuses et des avantages fiscaux.

Le bureau de Vance n’a pas déclaré publiquement sur quoi il enquêtait, citant les règles du secret du grand jury, mais certains détails ont été révélés lors de bagarres judiciaires organisées par les avocats de Trump concernant l’accès des procureurs à ses dossiers fiscaux. Les avocats de Trump se sont rendus deux fois devant la Cour suprême des États-Unis pour bloquer une assignation à comparaître, avec une décision sur le dernier défi attendu dans les semaines à venir.

Entre-temps, les procureurs de Vance ont discuté avec l’ancien avocat et fixateur de longue date de Trump, Michael Cohen, des gains qu’il a arrangés pour l’actrice porno Stormy Daniels et le mannequin Karen McDougal pendant la campagne de 2016 afin qu’ils ne divulguent pas publiquement des affaires présumées avec Trump, car ainsi que la relation de Trump avec les prêteurs Deutsche Bank et Ladder Capital et d’autres questions.

Le mois dernier, le bureau de Vance a envoyé des citations à comparaître aux gouvernements locaux de la banlieue de New York pour obtenir des informations sur un vaste domaine de Westchester que Trump y possède, et 158 ​​acres de terrain qu’il a fait don à la conservation foncière en 2016 pour bénéficier d’une déduction d’impôt sur le revenu.

Vance, dont le mandat expire à la fin de l’année, n’a pas annoncé s’il se présenterait à une réélection, laissant des questions sur l’avenir des poursuites liées à Trump.

___

Trump n’a plus le manteau de l’immunité contre les poursuites fédérales qu’il a exercées lorsqu’il était président, bien que les procureurs fédéraux de New York qui avaient examiné les paiements discrets aient essentiellement abandonné cette enquête.

Le même bureau du procureur américain à Manhattan semble également avoir quitté son enquête sur le comité inaugural de Trump. Cette enquête a examiné les dépenses du comité, y compris si les étrangers contribuaient illégalement aux événements inauguraux.

Un donateur majeur de l’inauguration, Imaad Zuberi, a plaidé coupable à des accusations d’évasion fiscale, de violations du financement de la campagne et de ne pas s’enregistrer en tant qu’agent étranger. Il devrait être condamné jeudi à Los Angeles.

___

ENQUÊTES CIVILES

L’enquête civile du procureur général de New York Letitia James se concentre sur certains des mêmes problèmes que l’enquête criminelle de Vance, y compris une éventuelle manipulation de la valeur de la propriété et des radiations fiscales La société de Trump, l’organisation Trump, a réclamé des millions de dollars en frais de conseil qu’elle a payés, y compris l’argent qui est allé à la fille de Trump, Ivanka.

Le bureau de James a émis des citations à comparaître aux gouvernements locaux en novembre 2019 pour les dossiers relatifs au domaine de Trump au nord de Manhattan, à Seven Springs, après que Cohen a fourni au Congrès des états financiers de Trump indiquant que la propriété de 213 acres valait 291 millions de dollars en 2012 – bien plus que le Valeur de 56,5 millions de dollars qu’une évaluation commandée par Trump lui a attribuée en 2015.

James, également démocrate, examine également des problèmes similaires liés à un immeuble de bureaux Trump à New York, à un hôtel à Chicago et à un terrain de golf près de Los Angeles. Récemment, son bureau a remporté une série de décisions de justice obligeant l’entreprise de Trump et un cabinet d’avocats qu’elle a embauché à livrer des tonnes de documents.

Les enquêteurs doivent encore déterminer si une loi a été enfreinte. Si des actes répréhensibles criminels sont découverts, le bureau de James pourrait intenter des poursuites par l’intermédiaire d’un procureur de district du comté ou sur recommandation du gouverneur Andrew Cuomo ou d’une agence d’État.

___

RÉVISER LA SONDE RUSSIE

Le ministère de la Justice, sous la direction du procureur général nommé Merrick Garland, pourrait toujours poursuivre des affaires non inculpées dans l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016.

Lors de sa campagne pour la Maison Blanche, Biden a déclaré qu’il n’ordonnerait pas au ministère de la Justice de poursuivre des accusations contre Trump, ni ne s’opposerait aux enquêtes qu’il pourrait entreprendre seul. Dans l’un de ses premiers actes en tant que président, Biden a publié un décret exigeant que toutes les personnes nommées par la branche exécutive politique signent une promesse de ne pas interférer avec les enquêtes du ministère de la Justice.

Le rapport de Mueller incluait de multiples accusations d’entrave à la justice par Trump, notamment le licenciement du directeur du FBI James Comey pour sa réticence à dire que Trump n’était pas personnellement sous enquête; faire pression sur Comey pour qu’il mette fin à une enquête sur le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn; et ordonnant à l’avocat de la Maison Blanche, Don McGahn, de faire destituer Mueller alors que les médias rapportaient que son équipe enquêtait pour savoir si Trump avait entravé la justice.

___

LAWSUITS

La défaite électorale de Trump pourrait accélérer la résolution des poursuites intentées par deux femmes qui l’ont accusé d’inconduite sexuelle.

Les avocats de Summer Zervos, un restaurateur qui a travaillé avec Trump en tant que candidat sur «The Apprentice», a demandé la semaine dernière à la Haute Cour de New York de rejeter l’appel de Trump qui faisait valoir qu’un président en exercice ne pouvait pas être poursuivi devant un tribunal d’État.

Zervos s’est manifesté lors de la campagne de Trump en 2016 avec des allégations selon lesquelles il l’avait soumise à des baisers et à des tâtonnements non désirés lorsqu’elle a cherché à lui parler de sa carrière en 2007. Trump a nié ses allégations et a retweeté un message la qualifiant de «canular», ce qui a conduit Zervos à déposer. le procès en diffamation contre lui.

Un procès en diffamation intenté par E. Jean Carroll, un ancien chroniqueur du magazine Elle qui a accusé Trump l’année dernière de l’avoir violée au milieu des années 1990, est en suspens car une cour d’appel pèse sur l’argument de Trump selon lequel le gouvernement américain, plutôt que Trump en tant que individu, devrait être le défendeur.

Les avocats du gouvernement ont fait valoir que les déclarations qu’il avait faites à propos de Carroll – y compris qu’elle «mentait totalement» pour vendre un mémoire – entraient dans le cadre de son travail en tant que président parce que Carroll mettait, en fait, en doute son aptitude à occuper une fonction publique.

Une décision en faveur de Trump permettrait au ministère de la Justice de le représenter dans cette affaire et pourrait mettre les contribuables à la merci de tout paiement qui pourrait en résulter. On ne sait pas si le ministère conserverait cette position sous Biden.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement, à moins qu’elles ne se manifestent publiquement comme Zervos et Carroll l’ont fait.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Jennifer Peltz et Larry Neumeister à New York, Kate Brumback à Atlanta et Colleen Long, Zeke Miller et Eric Tucker à Washington ont contribué à ce rapport.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que les médias ont obtenu un enregistrement de l’appel de Donald Trump avec Brad Raffensperger le 3 janvier, le lendemain de l’événement, et non le 5 janvier.

___

Suivez Michael Sisak sur twitter.com/mikesisak et Jim Mustian à https://twitter.com/jimmustian