Le procès anti-émeute du Capitole américain des Oath Keepers, expliqué

WASHINGTON –

Un procès qui a débuté cette semaine à Washington, DC, est le plus grand test à ce jour dans les efforts du ministère de la Justice pour tenir responsables les responsables de l’attaque contre le Capitole américain le 6 janvier 2021, une violente agression qui a remis en cause les fondements de la démocratie américaine. .

Le chef extrémiste Stewart Rhodes, fondateur du groupe extrémiste Oath Keepers, et quatre associés sont jugés. Les procureurs et les avocats de la défense font leurs déclarations liminaires lundi et le procès durera plusieurs semaines. Voici un aperçu de ce qui s’en vient :

QUI SONT LES TENEURS DE SERMENT ?

Le groupe extrémiste a été fondé en 2009 par Rhodes, qui a fait ses études à la faculté de droit de Yale et a brièvement servi comme parachutiste de l’armée américaine avant qu’un accident d’entraînement ne le blesse au dos.

Une vidéo montrant Stewart Rhodes s’exprimant lors d’un entretien avec le Comité du 6 janvier est présentée au comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, audience du 9 juin 2022, à Capitol Hill à Washington. (AP Photo/Andrew Harnik, Fichier)

Le groupe a été nommé d’après son objectif déclaré d’amener les anciens et actuels membres de l’armée, les premiers intervenants et les policiers à honorer la promesse qu’ils ont faite de défendre la Constitution contre les ennemis.

Ils ont émis une liste d’ordres auxquels ses membres n’obéiraient pas, tels que désarmer les citoyens, effectuer des perquisitions sans mandat et détenir des Américains en tant que combattants ennemis en violation de leur droit à des procès devant jury.

Ce cadrage bénin et l’exploitation des médias sociaux ont aidé le groupe à devenir l’un des plus grands groupes du pays dans l’arène des milices antigouvernementales, mais le dialogue interne était souvent plus sombre, ont déclaré des experts. Oath Keepers a participé à l’affrontement avec des fonctionnaires fédéraux au Bundy Ranch du Nevada en 2014, et plus tard sur les toits de Ferguson, Missouri, après qu’un grand jury a refusé d’inculper un policier dans la fusillade mortelle de Michael Brown, 18 ans.

Le groupe finirait par adopter une grande partie de la rhétorique de l’ancien président Donald Trump et de fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 étaient frauduleuses.

POURQUOI SONT-ILS EN PROCÈS ?

En procès avec Rhodes, Kelly Meggs, chef de la section floridienne des Oath Keepers; Kenneth Harrelson, un autre gardien du serment de Floride ; Thomas Caldwell, un officier du renseignement de la marine américaine à la retraite de Virginie ; et Jessica Watkins, qui dirigeait un groupe de miliciens de l’Ohio.

Thomas Caldwell de Berryville, Virginie, un accusé accusé de complot séditieux dans l’une des affaires les plus graves à émerger de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, arrive au palais de justice fédéral, le 28 septembre 2022, à Washington . (AP Photo/Manuel Balcé Ceneta)

Ils ont été accusés de complot séditieux dans l’une des affaires les plus médiatisées à l’issue de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Les procureurs disent avoir passé plusieurs semaines à amasser des armes, à organiser des entraînements paramilitaires et à préparer des équipes armées à l’extérieur de Washington pour empêcher Joe Biden de devenir président.

L’intrigue a atteint son paroxysme le 6 janvier 2021, lorsque des gardiens du serment portant des casques et d’autres équipements de combat ont été filmés, se frayant un chemin à travers la foule de partisans de Trump en colère et prenant d’assaut le Capitole dans une formation de pile de style militaire.

Les procureurs ont déclaré que l’insurrection, pour les Gardiens du serment, n’était pas une manifestation impulsive, mais faisait partie d’un complot sérieux d’une semaine pour arrêter le transfert de pouvoir.

Rhodes et ses associés, pour leur part, disent que les procureurs ont déformé leurs propos et insistent sur le fait qu’il n’y a jamais eu de plan pour attaquer le Capitole. Ils disent qu’ils étaient à Washington pour assurer la sécurité et les préparatifs, la formation, l’équipement et les armes devaient se protéger contre la violence potentielle des militants antifa de gauche ou pour être prêts si Trump invoquait l’Insurrection Act pour appeler une milice.

QU’EST-CE QUE LE COMPLOT SEDITIEUX ?

La loi sur le complot séditieux a été promulguée après la guerre civile pour arrêter les Sudistes qui pourraient continuer à combattre le gouvernement américain. L’accusation a rarement été portée dans l’histoire récente – avec des résultats mitigés.

Dans cette affaire, les procureurs tenteront de prouver que Rhodes et ses associés ont conspiré pour s’opposer par la force à l’autorité du gouvernement fédéral et bloquer par la force l’exécution des lois régissant le transfert du pouvoir présidentiel.

Cela peut être difficile à prouver parce que les procureurs doivent montrer que les accusés ont fait plus que parler de l’utilisation de la force, qu’ils ont conspiré pour l’utiliser réellement.

Les dernières affaires de complot séditieux ont été déposées en 2010, et celles-ci se sont soldées par un acquittement. Le dernier procès réussi pour complot séditieux remonte à 1995, lorsque l’ecclésiastique égyptien Cheikh Omar Abdel-Rahman et neuf partisans ont été condamnés pour un complot visant à faire sauter plusieurs monuments à New York et au New Jersey.

C’est passible de 20 ans de prison.