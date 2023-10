Le procès allègue que SpaceX sous-paye les femmes et les minorités

Dans une autre accusation de discrimination contre SpaceX, la société spatiale privée est poursuivie en justice par un ancien employé pour sous-paiement présumé des femmes et des minorités.

L’ancienne ingénieure de SpaceX, Ashley Foltz, a déposé mardi une plainte auprès du tribunal de l’État de Californie, affirmant que l’entreprise la payait moins que ses collègues masculins ayant une expérience similaire pour le même poste, Reuters signalé. Foltz affirme qu’elle recevait un salaire annuel de 92 000 $, tandis que les hommes ayant les mêmes fonctions et qualifications recevaient un salaire annuel de 115 000 $.

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.

Dans la plainte, Foltz déclare qu’elle a découvert l’écart salarial après l’entrée en vigueur de la loi californienne sur la transparence des salaires, qui obligeait les employeurs à inclure une échelle salariale pour les offres d’emploi. SpaceX a répertorié des emplois comparables à ceux de Foltz avec une échelle salariale de 95 000 $ à 115 000 $. Après avoir dû divulguer le salaire correspondant à son rôle, son salaire aurait été ajusté à 95 000 $.

Foltz affirme également que SpaceX utilise différents titres de poste pour le même poste afin de payer moins les femmes et les minorités que leurs homologues blancs ou masculins, TechCrunch signalé.

Il s’agit du deuxième procès intenté cette année contre SpaceX, la société fondée par Elon Musk, pour des pratiques discriminatoires présumées. Fin août, le Le ministère de la Justice a intenté une action en justice contre SpaceX pour avoir prétendument découragé les réfugiés et les demandeurs d’asile de postuler à des postes vacants dans l’entreprise et rejeté les candidats en raison de leur statut de citoyenneté.

Tesla, qui a également été fondée par Musk, a fait face à son propre procès l’année dernière lorsque un groupe d’employés noirs a affirmé avoir été victime de discrimination raciale à l’usine de l’entreprise en Californie.

