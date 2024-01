Le procès affirme qu’un Californien de 38 ans a enduré une mort atroce due au SIDA en prison après que le personnel ait refusé de lui donner ses médicaments contre le VIH alors qu’il était détenu pour avoir manqué une date d’audience.

Nicholas Overfield, 38 ans, est décédé du sida en prison après que le personnel ne lui ait pas donné ses médicaments contre le VIH, selon un procès

Nicholas Overfield est décédé en juin 2022 après avoir été détenu dans la prison du comté d’El Dorado sans accès à ses médicaments vitaux.

L’homme de 38 ans, séropositif, a été arrêté en février 2022 après ne pas s’être présenté à une date d’audience et emprisonné.

À leur arrivée dans l’établissement fédéral situé près de Lake Tahoe et de la frontière du Nevada, Overfield et sa mère ont donné ses médicaments aux policiers et les ont informés de sa séropositivité afin qu’il puisse continuer à être soigné en prison.

Cependant, les dossiers médicaux montrent qu’Overfield n’a jamais reçu les médicaments, selon un procès intenté par sa mère Lesley Overfield.

En avril 2023, un mois après son incarcération, Overfield était en fauteuil roulant, incapable même de soulever le téléphone pour parler à sa mère à travers la cloison vitrée lors de sa visite.

Sa mère a contacté une infirmière de la prison pour se plaindre de la détérioration de l’état de son fils et le même jour, il a été emmené dans un hôpital local pour y être soigné.

‘[Overfield] n’a pas eu accès à ses médicaments contre le VIH depuis son arrestation en février”, a écrit l’infirmière dans son dossier médical. révisé par le LA Times.

“Les accusés n’étaient pas au courant ou, pire encore, ignoraient la gravité de l’état de santé général et de l’état de santé de Nick jusqu’à ce que sa mère les oblige à y faire face”, peut-on lire dans le procès.

Overfield est décédé d’une infection virale, l’encéphalite à virus varicelle-zona, qui fait partie des affections associées au sida, selon l’avocat de sa famille, Ty Clarke.

Après un court séjour à l’hôpital, Overfield a été transféré dans un établissement de soins palliatifs et est décédé en juin 2022.

«Je suis très déçu, très en colère. Je voudrais que justice soit rendue à mon fils”, a déclaré Lesley au LA Times.

«J’aimerais avoir une certaine responsabilité pour leurs actions. Pourquoi mon fils est-il resté en prison pendant deux semaines sans que personne ne s’en occupe ?

“Dans une tournure tragique et inévitable des événements, la santé de Nick s’est détériorée à un rythme alarmant pendant et à la suite de sa détention à la prison du comté d’El Dorado”, a écrit Clarke dans le procès.

Ajoutant: “Malgré les médicaments anti-VIH prescrits à Nick et bien qu’on lui ait dit [by] Nick lors de son arrestation qu’il avait besoin de ses médicaments contre le VIH pour contrôler son VIH, les accusés n’ont pas fourni à Nick ses médicaments contre le VIH.

“En conséquence directe et immédiate, le VIH de Nick s’est transformé en sida.”

Le procès est intenté contre le comté d’El Dorado ainsi que contre Wellpath Community Care, qui fournit des soins de santé sous contrat à des établissements fédéraux.