Le procès affirme que la Virginie supprime illégalement les électeurs légitimes des listes

ÉGLISE DE FALLS, Virginie — Une coalition de groupes de défense des droits des immigrés et la Ligue des électrices de Virginie ont intenté une action en justice fédérale accusant le gouverneur républicain Glenn Youngkin et le procureur général Jason Miyares d’une « purge » en cours des listes électorales qui priverait les électeurs légitimes de leur droit de vote.

Le procès, déposé lundi devant le tribunal de district américain d’Alexandrie, fait valoir qu’un décret émis en août par Youngkin exigeant des mises à jour quotidiennes des listes électorales pour supprimer les électeurs inéligibles viole une loi fédérale qui exige une « période de silence » de 90 jours avant les élections du la tenue des listes électorales.

La période de silence existe pour éviter les renvois erronés, indique le procès. La politique de Virginie consistant à utiliser les données du Département des véhicules automobiles pour déterminer la citoyenneté et l’éligibilité d’un électeur privera sûrement les électeurs légitimes de leur droit de vote, affirme le procès, car les données DMV sont souvent inexactes ou obsolètes.

« Le programme de purge des accusés est loin d’être… un effort de maintenance de liste bien conçu et bien intentionné. Il s’agit d’un programme illégal, discriminatoire et truffé d’erreurs qui a ordonné l’annulation des inscriptions électorales de citoyens américains naturalisés et met en péril les droits d’innombrables autres personnes », indique le procès.

Les citoyens immigrés sont particulièrement exposés, indique le procès, car les individus peuvent obtenir un permis de conduire en tant que résidents permanents légaux, réfugiés ou demandeurs d’asile, puis devenir plus tard des citoyens naturalisés. Mais les données du Département des véhicules automobiles indiqueront toujours cet individu comme non-citoyen.

Christian Martinez, porte-parole de Youngkin, a déclaré que la Virginie se conformait aux lois de l’État et fédérales.

« Chaque étape du processus de maintenance de la liste établie est mandatée par la loi de Virginie et commence après qu’un individu indique qu’il n’est pas citoyen. Le DMV est mandaté par la loi pour envoyer des informations sur les individus qui indiquent qu’ils sont non-citoyens dans les transactions DMV à (l’État bureau des élections) », a-t-il déclaré. « Quiconque diffuse de fausses informations à ce sujet ignore la loi de Virginie ou tente de la saper parce qu’il veut que les non-citoyens votent. »

Le bureau du procureur général n’a pas répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires.

On ne sait pas exactement combien d’électeurs ont été exclus à la suite du décret. Le procès allègue que le Département des élections de Virginie a refusé de fournir des données sur ses efforts. Le décret de Youngkin stipule que la Virginie a radié 6 303 électeurs des listes entre janvier 2022 et juillet 2023 pour des questions de citoyenneté.

Au niveau local, le procès cite des preuves anecdotiques selon lesquelles des conseils de comté ont expulsé des électeurs depuis la publication du décret de Youngkin et pendant la période de silence de 90 jours requise par la loi fédérale. Dans le comté de Fairfax, la juridiction la plus peuplée de l’État, le procès-verbal de la réunion d’août du conseil électoral montre que 49 électeurs ont été évincés.

Selon le procès-verbal, le bureau électoral a reçu des données sur 66 électeurs qui étaient probablement considérés comme des non-citoyens. Les données provenaient à la fois du bureau électoral de l’État et d’un « groupe de travail sur l’intégrité des élections » affilié au comité républicain du comté de Fairfax. Le registraire du comté a déclaré que le bureau des élections avait envoyé des avis aux 66 personnes et leur avait donné 14 jours pour vérifier leur citoyenneté et leur éligibilité. Parmi eux, 17 ont répondu et ont été maintenus sur les listes. Les 49 autres ont été expulsés et leurs noms ont été transmis au procureur du Commonwealth et au bureau du procureur général de Virginie pour d’éventuelles poursuites.

Le procès indique que les suppressions de Fairfax, ainsi que d’autres actions locales, montrent que des électeurs légitimes sont injustement supprimés s’ils ne répondent pas dans le délai de 14 jours qui leur est imparti.

Orion Danjuma, avocat du Protect Democracy Project, l’un des groupes juridiques qui ont intenté une action en justice au nom des plaignants, a déclaré que ce qui se passe en Virginie fait partie d’un effort national mené par les partisans de l’ancien président Donald Trump pour semer le doute sur l’intégrité des élections. et délégitimer les résultats si Trump perd en novembre.

« Les alliés de l’ancien président avancent un discours qui est faux », a-t-il déclaré. « Et ils mettent en jeu le droit de vote de chaque citoyen pour y parvenir. »

Le procès demande à un juge d’interdire à l’État de retirer des électeurs dans le cadre de ce qu’il décrit comme le « programme de purge » de l’État et de rétablir les listes électorales de ceux qui ont été supprimés à la suite de ce programme.

Une audience sur la demande n’a pas encore été fixée.