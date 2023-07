Le procès : Aamir Ali était extrêmement hésitant à faire des scènes torrides dans la série pour cette raison ?

Le procès, avec Kajol dans le rôle principal, reçoit toutes les distinctions, et les autres acteurs de la série sont également félicités pour leurs performances. L’un des acteurs est Aamir Ali, qui joue un rôle important en tant qu’inspecteur de police, et son intimité avec la star de Sacred Games, Kubra Sait, a attiré beaucoup de regards, mais avez-vous Aamir Ali était très hésitant à faire les scènes torrides et devenir intime sur filtrer. Dans une interaction avec Bollywood Bubble, telle que rapportée par HT, Aamir a affirmé qu’il était extrêmement hésitant à faire la scène intime, et la raison en était sa séparation d’avec son ex-femme, Sanjeeda Shaikh.

Regardez la vidéo de la chimie crépitante entre Aamir Ali et Kubra Sait dans The Trial.

Dans une interview, il aurait déclaré : « Nous nous sommes toujours laissés être comme nous voulions être. Le travail était le même pehle (avant), le travail est le même maintenant. Ouais, peut-être, j’ai fait une scène dans la série (The Trial) que vous verrez plus tard, ce que j’hésitais un peu à faire, mais je l’ai fait. Vous verrez le spectacle, vous saurez de quelle scène je parle. Ça n’arrive pas deux fois , ça arrive une fois. »

Ajoutant plus loin dans la même interview, Aamir a déclaré: « Pendant environ un an, j’ai été espacé. Puis COVID est arrivé. Les deux simultanément hua tha (les deux se sont produits simultanément). Tout vous apprend beaucoup. Cela dépend de vous pour ramasser le bons points. Je crois que la vie mein kuchh bhi hota hai (quoi qu’il arrive dans la vie), ramassez les bons points. Laissez juste la partie négative rester derrière parce que la négativité se kya hota hai (ce qui se passe avec la négativité), vous boudez, vous faites d’autres les gens boudent. Ce n’est pas bon ».

Aamir s’est séparé de Sanjeeda, et il y a quelques mois à peine, il a mentionné qu’il n’avait pas été autorisé à rencontrer sa fille après leur divorce, et cela le hante et le blesse beaucoup. En parlant de Sanjeeda, elle serait en couple avec l’acteur Harshvardhan Rane, et professionnellement, elle sera vue dans Heera Mandi de Sanjay Leela Bhansali.