Le problème Trump de TikTok est maintenant le problème Biden de TikTok

C’est officiel: Biden a annulé le décret exécutif de Trump interdisant TikTok aux États-Unis, mettant fin à une période d’incertitude sur le sort immédiat de l’application de médias sociaux très populaire. Mais les problèmes de TikTok avec le gouvernement américain sont loin d’être terminés.

Mercredi matin, Biden a publié un décret révoquant le précédent décret de Trump interdisant TikTok pour des raisons de sécurité nationale. (L’ordonnance de Trump n’est jamais entrée en vigueur parce que les tribunaux américains l’ont annulée.) Le décret de Biden a également appelé à un examen plus large par le gouvernement américain de toutes les applications liées à « un adversaire étranger », comme la Chine. Cela signifie que TikTok et d’autres sociétés affiliées à la Chine pourraient être confrontées à davantage de restrictions à l’avenir s’il s’avère qu’elles constituent un risque pour l’économie ou la sécurité nationale des États-Unis.

L’approche de Biden envers TikTok est particulièrement différente de celle de Trump, qui consistait à essayer d’abord d’interdire l’application et de régler les détails plus tard. Mais cela reste conforme à la politique générale de Trump consistant à utiliser des sanctions pour restreindre le pouvoir croissant des entreprises technologiques chinoises dans l’économie américaine. Ainsi, bien que TikTok ait été épargné par la menace imminente d’être exclu de l’Internet américain à court terme, son activité, ainsi que d’autres applications grand public chinoises populaires comme WeChat, est toujours sous surveillance à long terme.

« Cette ordonnance montre que sur une base bipartite, tout le monde, de Trump à Biden, convient que cet aspect de notre infrastructure est en danger d’influence étrangère et que nous devrions utiliser nos pouvoirs de sanction le cas échéant pour faire quelque chose », Bobby Chesney, un professeur à l’Université du Texas spécialisé dans le droit de la sécurité nationale, a déclaré à Recode.

Un porte-parole de TikTok a refusé de commenter.

Concrètement, l’ordre de Biden signifie que TikTok peut continuer à fonctionner aux États-Unis sans la menace immédiate d’être fermé du jour au lendemain, comme Trump a essayé de le faire.

Plus généralement, cependant, Biden a demandé au département américain du Commerce d’examiner toutes les applications développées ou détenues par des personnes ou des entreprises « soumises à la juridiction d’un adversaire étranger, y compris la République populaire de Chine », et à évaluer les menaces potentielles pour la sécurité nationale et les données personnelles des résidents américains. « Le gouvernement fédéral devrait évaluer ces menaces au moyen d’une analyse rigoureuse et fondée sur des preuves », déclare le décret ; le Département du commerce a 120 jours pour fournir son premier rapport sur la question.

L’ordre demande également au directeur du renseignement national et au secrétaire à la Sécurité intérieure d’évaluer la « menace » et la « vulnérabilité » des entreprises technologiques chinoises présentes.

Plusieurs politiciens américains autres que Trump craignait que TikTok ne constitue une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, car il peut partager les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois. TikTok le conteste. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune preuve publique étayant de telles affirmations concernant le partage de données. L’ordre exécutif appelle effectivement à davantage d’enquêtes sur la question.

Bien que Biden adopte une approche plus mesurée que Trump envers TikTok, il a clairement indiqué qu’il avait l’intention de sévir contre le secteur technologique chinois aux États-Unis – ce qui pourrait s’avérer être un défi pour TikTok.

Pas plus tard que la semaine dernière, Biden a étendu une liste noire de l’administration Trump aux entreprises chinoises dans lesquelles les particuliers ou les entreprises américains n’ont pas le droit d’investir. organisme gouvernemental qui examine les acquisitions étrangères d’entreprises américaines, appelé le Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS).

Le CFIUS a appelé TikTok à se séparer de son propriétaire chinois ByteDance. Cela signifierait que l’entreprise pourrait toujours être obligée de vendre ou d’externaliser une partie de ses activités – en particulier, la façon dont elle stocke les données des utilisateurs – à une société basée aux États-Unis.

Pendant ce temps, TikTok est plus populaire que jamais aux États-Unis, avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. Pour l’instant, ces utilisateurs peuvent continuer à profiter de TikTok sans se soucier de la fermeture de l’application. Mais cela ne signifie pas que les sociétés de médias sociaux affiliées à la Chine pourront éviter plus de problèmes avec le gouvernement américain à l’avenir.