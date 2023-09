Le « problème système » de T-Mobile expose les informations personnelles et de paiement de certains clients

Une erreur du système T-Mobile a exposé les données personnelles et de paiement de certains clients à plusieurs autres clients, comme l’a rapporté plus tôt mercredi Sans fil féroce.

« Il n’y a eu aucune cyberattaque ou violation chez T-Mobile », a déclaré l’opérateur à CNET dans un communiqué. « Il s’agissait d’un problème temporaire du système lié à une mise à jour technologique planifiée du jour au lendemain impliquant des informations de compte limitées pour moins de 100 clients, qui a été rapidement résolu. »

Certains utilisateurs de T-Mobile se sont tournés vers X (anciennement Twitter) pour interroger T-Mobile sur le problème de l’époque, comme le rapporte Fierce Wireless, avec un disant ils ont pu voir « au moins trois informations de compte différentes » dans leur application téléphonique T-Mobile, y compris « numéro, informations de facturation et adresse. »

« Et depuis, toutes les 15 minutes, il affiche un autre compte aléatoire ! » ils posté sur X Mardi soir. Plusieurs autres utilisateurs ont convenu sur le message qu’ils avaient vu la même chose.

« Sous l’activité de mon compte, plusieurs ‘paiements comptabilisés’ sur mon compte s’affichent avec plusieurs paiements différents qui ne m’appartiennent certainement pas », une personne a dit.

Bien que ce problème système ait touché moins de 100 personnes, il fait suite à une violation massive des données du deuxième opérateur de téléphonie mobile du pays, qui a touché des millions de personnes en janvier et qui a soulevé des questions sur les antécédents de T-Mobile en matière de cybersécurité. Au cours de cette violation, un « mauvais acteur » a profité de l’une de ses interfaces de programmation d’applications pour obtenir des données sur « environ 37 millions de comptes clients actuels postpayés et prépayés ».

T-Mobile a également signalé une petite violation de données en mai, affectant un peu plus de 800 personnes. Que violation de données s’est produite entre le 24 février et le 30 mars et a été découverte le 27 mars. Au cours de la violation, provoquée par un piratage, 836 personnes se sont vu voler leur nom et leur numéro de permis de conduire ou de carte d’identité, ainsi qu’éventuellement le code PIN de leur compte, Numéro de sécurité sociale, date de naissance, solde dû et forfait téléphonique, entre autres détails. Les informations sur les comptes financiers et les enregistrements d’appels n’ont pas été divulgués.

Une autre violation de données en 2021 a touché 54 millions de clients et a conduit à un énorme recours collectif de 500 millions de dollars annoncé en janvier 2022 ; et il y a également eu quelques violations en décembre 2021 et novembre 2022.