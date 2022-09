Le problème réside dans la Maison Blanche – Shaw Local

Pour l’éditeur:

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, déplore le fait que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, envoie des bus remplis d’immigrants dans la ville sanctuaire de Chicago. Le maire nous dit que c’est cruel. Elle dit que Chicago a besoin de volontaires pour faire face à l’afflux. Elle nous dit qu’elle a besoin de lait maternisé, de couches, de nourriture, et la liste est longue.

Eh bien, monsieur le maire, vous n’avez affaire qu’à quelques bus remplis de personnes. Ne pensez-vous pas que les petites villes frontalières ont besoin des mêmes choses ? Ils ont affaire à des milliers de personnes qui traversent le Rio Grande. Ils sont aussi dépassés.

Maire, pourquoi n’appelez-vous pas Joe Biden et demandez-vous de l’aide ? C’est lui qui a créé ce problème en ouvrant la frontière sud. Les Texans ont également besoin d’aide, mais notre président ne voit pas de crise et vous non plus. Joe est le problème, pas les immigrants ou le gouverneur Abbott. Le problème réside dans la Maison Blanche.

Don Lass

Oswego