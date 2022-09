Le problème qui devrait empêcher Liz Truss de dormir la nuit

S’exprimant à son arrivée à Downing Street, Truss a déclaré qu’elle « surmonterait la tempête », promettant une aide pour les factures d’énergie ainsi que des réductions d’impôts. Mais le Premier ministre entrant est dans une impasse. Si son gouvernement emprunte beaucoup d’argent, il risque d’attiser davantage l’inflation et d’attiser les craintes croissantes des investisseurs que les finances du pays deviennent insoutenable.

Cela pourrait faire chuter la livre sterling, ce qui ferait encore grimper les prix et rendrait plus difficile le paiement des importations essentielles.

En d’autres termes, le Royaume-Uni pourrait endurer le type d’effondrement qu’il a subi dans les années 1970, lorsque la combinaison d’un choc énergétique, d’une hausse des prix et de lourdes dépenses publiques a forcé le pays à se tourner vers le Fonds monétaire international pour un gros plan de sauvetage – un plan de sauvetage alarmant. perspective d’une économie du G7.

Il n’y a pas si longtemps, ce type de scénario aurait semblé bizarre comme sujet de discussion. Mais comme Truss taquine un énorme programme d’aide énergétique et des discussions sur les réductions d’impôts, et la livre reste embourbée près de son niveau le plus bas depuis des décennies – certains analystes avertissent qu’une crise de la “balance des paiements” ne peut être exclue.

“En fin de compte, la matérialisation de ces risques dépend de la crédibilité de la politique du nouveau gouvernement dans les semaines et les mois à venir”, a déclaré lundi le stratège de la Deutsche Bank, Shreyas Gopal, dans une note aux clients intitulée “Crunch time for sterling”.

Qu’est-ce qu’une crise de la balance des paiements ?

L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a un jour observé que le Royaume-Uni dépendait de la « gentillesse des étrangers ». C’est parce qu’il a un gros déficit de compte courant, ce qui signifie qu’il a besoin d’investisseurs étrangers pour continuer à injecter de l’argent dans l’économie afin qu’il puisse payer les importations et respecter d’autres obligations importantes.

S’ils perdent confiance, les turbulences du système financier peuvent rapidement faire boule de neige. Alors que les traders abandonnent la monnaie du pays, sa valeur plonge, alimentant l’inflation et obligeant la banque centrale à augmenter encore plus les taux d’intérêt pour tenter de maîtriser la situation. Cela peut aggraver les conditions de récession, et ainsi la spirale continue.

Les investisseurs s’attendent généralement à ce que ces circonstances se présentent sur les marchés émergents, en particulier ceux qui détiennent des dettes en dollars. Lorsque leur devise baisse, cela rend encore plus coûteux le remboursement de leurs obligations. L’exemple le plus souvent vanté ces jours-ci est l’Argentine, qui a signé un accord de dette de 44 milliards de dollars avec le FMI en mars.

Pourtant, il existe un précédent au Royaume-Uni. Lorsque la livre a rapidement perdu de la valeur par rapport au dollar américain au milieu des années 1970, le pays a été contraint de demander 3,9 milliards de dollars au FMI, a noté Gopal. À l’époque, c’était le montant le plus élevé jamais demandé.

La livre est à nouveau dans les cordes maintenant. Il a chuté brièvement lundi à environ 1,14 $, son plus bas niveau depuis 1985. Il a perdu près de 15 % de sa valeur par rapport au dollar américain jusqu’à présent cette année. C’est encore pire que l’euro, qui a chuté de moins de 13 %. Les coûts d’emprunt du gouvernement britannique augmentent également à un rythme rapide alors que les investisseurs se débarrassent des obligations du pays.

Les investisseurs fuient les actifs britanniques en raison des inquiétudes concernant l’économie. L’inflation au Royaume-Uni est la plus élevée du G7 et pourrait encore augmenter l’année prochaine si les prix du gaz naturel restent élevés. La Banque d’Angleterre a relevé ses taux d’intérêt depuis décembre dernier et pourrait être contrainte de prendre des mesures encore plus agressives.

“Les actifs britanniques sont très mal aimés en ce moment”, a déclaré Paul O’Connor, responsable de l’équipe multi-actifs basée au Royaume-Uni chez Janus Henderson. “La raison principale, bien sûr, est que le Royaume-Uni est confronté à une crise du coût de la vie très aiguë et à une incertitude politique importante qui l’entoure.”

C’est un problème majeur pour le Royaume-Uni car il a un déficit record du compte courant, selon Gopal, ce qui signifie qu’il dépense plus en biens, services et investissements à l’étranger qu’il n’en rapporte chez lui. Des années de croissance anémique et un coup dur pour le commerce après le Brexit n’ont pas aidé.

“La livre sterling a besoin d’importantes entrées de capitaux soutenues par l’amélioration de la confiance des investisseurs et la baisse des attentes d’inflation”, a écrit Gopal. “Cependant, c’est le contraire qui se produit.”

Le Royaume-Uni n’est pas l’Argentine, mais…

La monnaie a légèrement augmenté mardi alors que Truss a officiellement commencé son mandat de Premier ministre.

Les investisseurs ont été encouragés par les premiers rapports sur ses plans pour faire face à la crise énergétique, qui devraient être annoncés cette semaine. Elle devrait annoncer un plafond sur les factures d’énergie en empruntant 100 milliards de livres sterling (115 milliards de dollars). Cela dépasserait même les 95 milliards d’euros (94 milliards de dollars) que le gouvernement allemand s’est engagés à résoudre des problèmes similaires.

“Les investisseurs considèrent cela comme un moyen assez décisif d’atténuer les risques de récession au Royaume-Uni”, a déclaré O’Connor.

Mais des questions pourraient refaire surface sur la façon dont elle prévoit de payer pour ce programme de secours et d’autres promesses de campagne – telles que l’augmentation des dépenses de défense et l’annulation des augmentations proposées des charges sociales et des entreprises – et si les investisseurs craindront que les emprunts britanniques ne deviennent incontrôlables.

“Avoir une véritable crise financière – et la chute de la livre, si cela s’accélère – c’est un problème très sérieux pour de vraies personnes, jour après jour”, a déclaré mardi à la BBC l’ancien ministre britannique des Finances, Ken Clarke. Il a critiqué les projets de Truss de réduire les impôts, qui, selon elle, contribueront à financer l’augmentation des dépenses en stimulant la croissance économique.

Viraj Patel, stratège macroéconomique mondial chez Vanda Research, pense que les craintes sont exagérées. Il évalue la probabilité d’une crise de la balance des paiements au Royaume-Uni à moins de 5 %.

“Beaucoup de choses doivent mal tourner pour en arriver à ce point – et on pourrait imaginer que le gouvernement britannique pivote rapidement d’ici là sur toutes les politiques qui suscitent des inquiétudes”, a déclaré Patel, ajoutant que les chiens de garde fiscaux tels que l’Office for Budget Responsibility sont observant la situation de près.

Gopal de la Deutsche Bank a reconnu que le Royaume-Uni est différent de pays comme l’Argentine d’une manière essentielle : il émet de la dette dans sa propre devise, ce qui signifie que lorsque la livre baisse, il n’a pas de soucis supplémentaires concernant le remboursement de ses dettes. Pourtant, a-t-il poursuivi, il n’est pas certain que les investisseurs commencent à revenir.

“Avec le contexte macroéconomique mondial si incertain, la confiance des investisseurs ne peut pas être tenue pour acquise”, a déclaré Gopal.