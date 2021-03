Le problème pour Paramount + (et tous les autres streamers)? Tout le monde a déjà Netflix.

Tom Cruise et Hayley Atwell sur le tournage de Mission impossible 7, qui arrivera sur Paramount + 45 jours après la sortie du film dans les salles plus tard en 2021. | Marco Ravagli / Barcroft Media via Getty Images

Trois graphiques qui expliquent les guerres de streaming.

Paramount +, le dernier venu dans les guerres du streaming, lance aujourd’hui, promettant un mélange d’émissions de télévision et de films classiques, un accès en quelque sorte anticipé à certains blockbusters hollywoodiens et des redémarrages de choses que vous ne saviez pas que vous vouliez redémarrer: Bienvenue à nouveau , Frasier Crane.

Mais à certains égards, les éléments proposés par le nouveau service de ViacomCBS peuvent être moins importants que les Horaire de son lancement. Cela vient après que toutes les autres grandes entreprises de médias aient déployé leur propre service de streaming. Ce qui signifie que Paramount + entre sur un marché très encombré.

Et cela signifie, très probablement, que ViacomCBS n’essaie pas seulement de faire payer 10 $ par mois à Paramount + – il a aussi probablement besoin qu’il abandonne autre chose. Antenna, une start-up d’analyse des abonnements, affirme que les consommateurs américains se sont abonnés à seulement 1,5 service de streaming en janvier 2021.

Il y a deux ans, alors que les services de streaming signifiaient encore à peu près Netflix et Hulu, ce nombre était de 1,25. Ce qui signifie que même si nous avons vu un grand nombre de services faire leurs débuts récemment, la plupart des gens ne paient toujours pas pour eux – et même s’ils retirent leur carte de crédit pour s’inscrire, ils cesseront probablement de les payer après échantillonnage.

Antenna, qui dit utiliser des données échantillonnées à partir de services de paiement de factures en ligne pour évaluer ce sur quoi les gens dépensent réellement de l’argent, a exposé assez clairement le défi auquel est confronté ViacomCBS dans les ensembles de données ci-dessous. Mais la façon la plus simple de résumer les choses peut être la suivante: (à peu près) tout le monde a déjà Netflix.

Ce graphique, par exemple, nous indique que 75% des personnes qui ont récemment obtenu Netflix au cours du premier semestre 2020 continuent de payer pour le service – un taux de survie plus élevé que tous ses principaux concurrents en streaming. Pendant ce temps, seuls 34% des nouveaux abonnés Apple TV + 2020 paient encore pour le service maintenant. (Les données d’antenne n’incluent pas les streamers qui bénéficient de services gratuits dans le cadre de promotions telles que l’offre groupée Disney’s Verizon ou l’essai gratuit d’Apple TV + qu’Apple propose aux clients qui achètent du matériel Apple, comme de nouveaux iPhones.)

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var e dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=' »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}); window.addEventListener (‘DOMContentLoaded’, function () {var i = document.createElement (« iframe »); var e = document.getElementById (« datawrapper-2GaNp »); var t = e.dataset.iframeTitle || ‘Graphique interactif’; i.setAttribute (« src », e.dataset.iframe); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute (« frameborder », « 0 ») ; i.setAttribute (« scrolling », « no »); i.setAttribute (« aria-label », e.dataset.iframeFallbackAlt || t); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute ( » height « , » 400 « ); i.setAttribute ( » id « , » datawrapper-chart-2GaNp « ); i.style.minWidth = » 100% « ; i.style.border = » none « ; e.appendChild ( je)})}()

Et oui, certaines personnes – peut-être les personnes qui lisent cet article – s’abonnent vraiment à de nombreux services de télévision en streaming. Mais c’est une très petite minorité.

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var e dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=' »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}); window.addEventListener (‘DOMContentLoaded’, function () {var i = document.createElement (« iframe »); var e = document.getElementById (« datawrapper-U3kaj »); var t = e.dataset.iframeTitle || ‘Graphique interactif’; i.setAttribute (« src », e.dataset.iframe); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute (« frameborder », « 0 ») ; i.setAttribute (« scrolling », « no »); i.setAttribute (« aria-label », e.dataset.iframeFallbackAlt || t); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute ( » height « , » 400 « ); i.setAttribute ( » id « , » datawrapper-chart-U3kaj « ); i.style.minWidth = » 100% « ; i.style.border = » none « ; e.appendChild ( je)})}()

Pendant ce temps, les clients de Netflix étaient moins susceptibles que les autres abonnés au streaming de payer pour autre chose – ce qui a probablement quelque chose à voir avec le fait que (presque) tout le monde a Netflix. C’est le package de démarrage de la diffusion en continu: vous l’obtenez en premier, puis pensez peut-être à ajouter quelque chose d’autre.

La bonne nouvelle pour ViacomCBS, d’une certaine manière, est que les personnes qui se sont abonnées à ses services existants – CBS All Access, qui est réorienté dans Paramount +, et Showtime – sont déjà plus susceptibles de s’abonner à autre chose.