Le problème Internet de l’Ohio doit encore être résolu | Actualités, Sports, Emplois

Au cours de cette semaine nationale d’inclusion numérique, les responsables du ministère du Développement de l’Ohio s’efforcent de rendre la technologie numérique disponible et pratique pour tous les résidents de l’État de Buckeye – suivant le thème de la semaine. « Construire des communautés connectées ».

« Vous ne pouvez pas avoir d’opportunités dans une économie moderne sans accès à l’Internet haut débit et sans les compétences nécessaires pour l’utiliser, c’est pourquoi notre mission visant à rendre l’Ohio plus connecté est si importante » » a déclaré lundi le lieutenant-gouverneur Jon Husted. « Au cours de cette semaine, j’encourage tous les habitants de l’Ohio à profiter des ressources disponibles pour devenir plus compétents et mieux capables d’utiliser les outils qui nous connectent à travers l’État. »

S’ils sont capables de se connecter, bien sûr.

Bien sûr, la National Digital Inclusion Alliance organise cette semaine une série de webinaires et la Columbus Metropolitan Library offre des opportunités de développer des compétences numériques et d’obtenir des appareils et des connexions Internet abordables. Mais à quoi cela sert-il aux habitants de l’Ohio qui n’ont toujours même pas la possibilité d’un accès Internet haut débit fiable, sans parler des outils et des compétences dont ils ont besoin pour l’utiliser ?

BroadbandOhio a passé les trois dernières années à aider à « réduire la fracture numérique et garantir que tous les habitants de l’Ohio disposent d’un accès Internet haut débit » selon le ministère du Développement. Mais selon le site de recherche Broadband Search, « L’Ohio a moins d’accès à Internet que de nombreux autres États parmi les plus populaires. … 5,7 % des habitants de l’Ohio n’ont pas de connexion Internet chez eux ou ailleurs. Et 22,9 % n’ont pas accès à Internet haut débit.

Pour ces personnes, vanter la disponibilité de cours de compétences numériques revient à leur montrer comment utiliser toutes les fonctionnalités de leur nouveau réfrigérateur avant que leur maison ne soit raccordée à l’électricité.

Oui, il est important cette semaine (et toujours) de penser à donner aux ménages à faible revenu, aux populations vieillissantes, aux personnes incarcérées, aux anciens combattants, aux personnes handicapées, aux personnes confrontées à des barrières linguistiques, aux minorités raciales et ethniques et aux résidents ruraux les compétences et les ressources dont ils ont besoin. Nous devrons prospérer à l’ère du numérique.

Mais pour le bien de nos familles, de nos écoles et de nos communautés, les efforts visant à leur donner accès à ces compétences doivent être la priorité absolue des responsables.







