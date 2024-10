Le problème hispanique de Kamala Harris

Cet article a été publié pour la première fois dans Bulletin À la Trace 2024. Inscrivez-vous pour recevoir la newsletter dans votre boîte mail les mardis et vendredis matins ici.

Bonjour les amis. Le jour du scrutin est dans moins de trois semaines.

3 choses à savoir

La vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump s’est adressé directement aux électeurs saints des derniers jours ce week-end pour la première fois de ce cycle. Harris, lors d’un événement en Arizona, s’est adressé à « la communauté LDS ici », affirmant que nous « avons plus en commun que ce qui nous sépare ». Trump, quant à lui, s’est exprimé dimanche lors d’un appel virtuel destiné aux électeurs des saints des derniers jours et a déclaré qu’il partageait les « mêmes valeurs » que les saints des derniers jours. En savoir plus ici.

Un autre groupe religieux est devenu une cible pour Trump : les Amish. En Pennsylvanie, où vivent environ 80 000 Amish, un groupe de partisans de Trump dirige un programme d’inscription des électeurs ciblant spécifiquement les électeurs Amish. J’ai passé quelques jours dans le comté de Lancaster pour comprendre pourquoi ils croient que « le vote Amish » peut faire basculer les élections – et si les Amish y adhèrent. Pour en savoir plus, cliquez ici.

L’avortement est sur le bulletin de vote dans 10 États en novembre. En Arizona, où les électeurs décideront s’ils souhaitent ou non consacrer le droit à l’avortement, les droits reproductifs sont devenus un élément central de la dernière ligne droite des élections. Cela a contraint les deux campagnes à adopter des approches différentes dans leurs efforts de participation sur le terrain : Harris a continué à donner la priorité aux droits reproductifs comme élément central de son message, tandis que la campagne de Trump en faveur des droits de l’État se heurte à un problème politique. En savoir plus ici.

Le problème hispanique de Harris

Ce soir, Trump participera à une assemblée publique sur Univision, la première chaîne de télévision d’information en langue espagnole aux États-Unis, avec un objectif précis : réduire l’avance de Harris parmi les électeurs hispaniques.

La vérité qui dérange pour la campagne de Harris ? Trump est peut-être déjà en bonne voie.

À l’heure actuelle, Harris est en passe d’obtenir de moins bons résultats parmi les électeurs hispaniques que n’importe quel candidat démocrate à la présidentielle depuis deux décennies : un nouveau Sondage New York Times/Siena College montre Harris à 56 % parmi les électeurs hispaniques, contre 37 % pour Trump.

La bonne nouvelle pour les démocrates est que les Hispaniques, qui constituent depuis longtemps un bloc électoral solidement démocrate, représenteront près de 15 % de l’électorat en novembre – un record. La mauvaise nouvelle est que les démocrates ont lentement perdu le soutien des Hispaniques au cours de chacun des derniers cycles. Barack Obama a remporté 71 % des électeurs hispaniques en 2012 ; depuis, Hillary Clinton a remporté 68 % et Joe Biden 62 %.

Harris, qui siège actuellement au milieu des années 50 parmi les Hispaniques, devrait rejoindre John Kerry (en 2004) en tant que dernier candidat démocrate à terminer en dessous de 60 %.

Cela pourrait être bien pire, bien sûr. Plus tôt cette année, lorsque Biden était en tête du classement, les démocrates étaient en une impasse avec Trump pour le vote hispanique. (Un sondageavec un échantillon de petite taille, a montré Trump en hausse de 6 points de pourcentage.) Harris a réussi à inverser ces tendances, élargissant son avance parmi les Hispaniques à près de 20 points de pourcentage. Mais elle reste loin derrière les performances des précédents candidats démocrates.

Des autocollants de vote en espagnol sur lesquels on peut lire « He Votado Hoy » (« J’ai voté aujourd’hui ») sont offerts dans un bureau de vote à Philadelphie, le 21 mai 2019. | Matt Rourke

Pourquoi ce changement ? Cela pourrait être en partie le résultat naturel de l’évolution démographique qu’est le « bloc électoral hispanique ». La plupart des Hispaniques vivant aux États-Unis ne sont pas des immigrants, et les électeurs hispaniques sont désormais pour la plupart des personnes nées aux États-Unis et anglophones.

J’ai écrit sur la reconnaissance de ce fait par Harris, marquée par un changement de message vers les Hispaniques : au lieu de parler d’immigration, elle parle presque exclusivement d’économie. C’est quelque chose que de nombreux stratèges et experts hispaniques, dont Mike Madrid, ont supplié Harris de le faire pendant des mois, et elle a continué dans sa mairie d’Univision la semaine dernière. Les sondages suggèrent que les Latinos, désormais le groupe minoritaire le plus important du pays, se soucient des problèmes qui intéressent tout le monde. Le changement de message de Harris semble reconnaître que la politique économique, et non la politique identitaire, fera davantage pour convaincre ce groupe.

UN nouvelle enquête semble confirmer cela. Il a été demandé aux membres du US Hispanic Business Council quel ticket – Harris/Walz ou Trump/Vance – « représente le mieux les intérêts de votre communauté ». Une majorité s’est rangée du côté de Harris. Mais lorsqu’on leur a demandé qui était le mieux placé pour gérer les questions économiques, les répondants hispaniques – composés en grande partie de propriétaires de petites entreprises – ont massivement soutenu Trump (65 %) plutôt que Harris (35 %).

Lorsqu’on leur a demandé pour qui ils voteraient aux élections de cette année, Trump a mené 57% contre 41%.

Javier Palomarez, président et directeur général du US Hispanic Business Council, a déclaré que l’enquête montrait la capacité de Harris à interagir avec les électeurs hispaniques. « Je pense que ce qu’ils disent, c’est : ‘Nous sommes des propriétaires d’entreprises hispaniques et, en tant qu’Hispaniques, nous pouvons plus facilement nous identifier à une femme afro-américaine qui est la fille d’un immigrant qu’à un milliardaire blanc' », a-t-il déclaré. .

Mais cela ne suffit pas pour gagner leurs votes, a-t-il déclaré : « C’est comme : ‘Je vous soutiens presque, mais je ne vais pas voter pour vous.’ Je vais voter pour celui qui, à mon avis, fera mieux pour l’économie et donc pour mon entreprise.

Lorsque le même sondage a été réalisé en mai, Trump devançait Biden de 10 points de pourcentage.

Dans le but de renforcer le soutien des Hispaniques, la campagne Harris a organisé une série d’événements du Mois du patrimoine hispanique dans tout le Sud-Ouest. En Arizona, la campagne a lancé une Coalition « Hommes avec Harris »; au Nevada, elle a organisé des événements « Café con Latinos » dans des cafés.

Mais Harris semble suffisamment vulnérable parmi les Hispaniques pour qu’un groupe républicain investisse de l’argent dans un dernier pari dans un État bleu profond. Au Nouveau-Mexique, où aucun candidat républicain à la présidentielle n’a gagné depuis 2004, Election Freedom Inc. voit une ouverture auprès des électeurs hispaniques de l’État, qui constituent la majorité – 49 % – de la population.

Le groupe y consacre un « investissement important, à sept chiffres », dans la publicité, selon Derek Dufresne, consultant du groupe. Le Anglais et Espagnol les publicités seront diffusées à la télévision et sur les plateformes numériques.

À l’heure actuelle, Harris mène de 8 points de pourcentage au Nouveau-Mexique, mais le conseiller principal d’Election Freedom Inc., Jay McClesky, a déclaré que ses sondages internes montrent que la course est beaucoup plus serrée. Un sondage menée par Redfield & Wilton Strategies, en partenariat avec The Telegraph, montre Harris en avance de quatre points au Nouveau-Mexique.

« Nous avons vu la course se resserrer juste au-delà de la marge d’erreur, car le président Trump a effectivement pris l’avantage parmi les hommes hispaniques », a-t-il déclaré. « Nous pensons que cette tendance met vraiment le Nouveau-Mexique en jeu alors que nous entrons dans la dernière ligne droite. »

Pouls du sondage

Trump devance Harris, 50 à 45 %, parmi les électeurs catholiques des sept États du champ de bataille, selon un nouveau sondage du National Catholic Reporter. Les catholiques représentent environ un quart de l’électorat du Wisconsin et de Pennsylvanie.

Ce que je lis

Sur l’immigration — L’élection présidentielle est rapidement devenue une compétition pour savoir « qui a la bonne foi la plus belliciste » en matière d’immigration, écrit Fiona Harrigan de Reason. Cet essai plonge dans les dernières décennies de politique frontalière et expose ce qui manque à notre conversation actuelle sur l’application des lois en matière d’immigration : « Alors que les électeurs et les politiciens deviennent de plus en plus inflexibles dans leurs opinions sur ce qui peut et devrait se passer à la frontière, la situation là-bas – et le débat autour de ce sujet – ne feront qu’empirer. Comment la politique d’immigration est-elle devenue si toxique ? (Fiona Harrigan, Raison)

David Brooks fait partie la liste croissante de conservateurs autoproclamés qui ont soutenu Harris. Dans cet essai, Brooks détaille comment son parcours politique l’a amené ici – et ses conseils pour la prochaine génération de républicains méfiants envers Trump : « Si vous avez moins de 45 ans, restez dans le Parti républicain et travaillez pour en faire un milieu de travail sain et multiracial. -fête de classe. Si vous avez plus de 45 ans, reconnaissez que le GOP ne sera pas sauvé de votre vivant et rejoignez-moi de l’autre côté. Confessions d’un exilé républicain (David Brooks, L’Atlantique)

Quand saurons-nous qui gagne les élections ? Cela pourrait prendre des semaines (ou plus) après le jour du scrutin, car Trump n’a pas encore dit s’il accepterait les résultats s’il perdait et il pourrait tenter de les contester, comme il l’a fait en 2020. Le Congrès a adopté la loi sur la réforme du décompte électoral en 2022. , ce qui devrait éviter les contestations des membres du Congrès le 6 janvier. Mais les semaines entre le jour du scrutin et le 6 janvier offrent une période propice à de longs recomptages, à des poursuites judiciaires et à une désinformation généralisée. Comment Trump pourrait tenter de contester les résultats des élections s’il perd à nouveau (Patrick Marley, The Washington Post)

A bientôt sur le sentier.

Note de l’éditeur : Le Deseret News s’engage à couvrir les questions de fond liées à la course à la présidentielle de 2024 depuis sa publication. perspective unique et valeurs éditoriales. Notre équipe de journalistes politiques vous apportera une couverture approfondie des actualités et informations les plus pertinentes pour vous aider à prendre une décision éclairée. Retrouvez notre couverture complète de l’élection ici.