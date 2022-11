Le problème exceptionnellement américain de l’augmentation des décès sur les routes

Cette culture est ancrée dans les départements des transports des États qui ont leurs racines dans l’ère de la construction d’autoroutes inter-États (et à travers lesquelles la plupart des dollars de transport fédéraux circulent). Et c’est particulièrement évident dans les métros de Sun Belt comme Tampa et Orlando qui ont explosé après l’adoption généralisée de la voiture – les routes y sont parmi les plus dangereuses du pays pour les cyclistes et les piétons.

Les tendances des décès au cours des 25 dernières années, cependant, ne s’expliquent pas simplement par l’histoire américaine du développement des autoroutes ou de la dépendance à l’égard des voitures. Dans les années 1990, le nombre de tués sur les routes par habitant dans les pays développés était nettement plus élevé qu’aujourd’hui. Et ils étaient plus élevés en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande et en Belgique qu’aux États-Unis. Ensuite, une révolution dans la sécurité automobile a entraîné une utilisation accrue de la ceinture de sécurité, des airbags standard et des châssis de voiture plus sûrs, a déclaré Yonah Freemark, chercheuse à l’Urban Institute.

Les décès ont diminué en conséquence, aux États-Unis et dans le monde. Mais à mesure que les voitures devenaient plus sûres pour les personnes à l’intérieur, les États-Unis n’ont pas progressé comme d’autres pays l’ont fait pour donner la priorité à la sécurité des personnes. à l’extérieur leur.

“D’autres pays ont commencé à prendre au sérieux les blessures des piétons et des cyclistes dans les années 2000 – et ont commencé à en faire une priorité dans la conception des véhicules et la conception des rues – d’une manière qui n’a jamais été engagée aux États-Unis”, a déclaré M. Freemark.

D’autres pays développés ont abaissé les limites de vitesse et construit des pistes cyclables plus protégées. Ils sont allés plus vite dans la fabrication de technologies embarquées standard comme les systèmes de freinage automatique qui détectent les piétons et les capots de véhicules qui leur sont moins mortels. Ils ont conçu des ronds-points qui réduisent le danger aux intersections, où les décès se produisent de manière disproportionnée.

Aux États-Unis, au cours des deux dernières décennies, en revanche, les véhicules sont devenus beaucoup plus gros et donc plus meurtriers pour les personnes qu’ils heurtent. De nombreux États limitent la capacité des gouvernements locaux à fixer des limites de vitesse inférieures. La cote de sécurité fédérale cinq étoiles que les consommateurs peuvent rechercher lorsqu’ils achètent une voiture aujourd’hui ne tient pas compte de ce que cette voiture pourrait faire aux piétons.

Ces histoires divergentes signifient que si les États-Unis et la France avaient des taux de mortalité par habitant similaires dans les années 1990, les Américains sont aujourd’hui trois fois plus susceptibles de mourir dans un accident de la circulation, selon les recherches de M. Freemark.