« Le problème est que vous n’obtenez pas de bons scripts… »

Ayushmann Khurrana, habillé en Pooja, se marie avec le fils de Paresh Rawal, Abhishek Banerjee dans Dream Girl 2.

Mené par Ayushmann Khurrana, Dream Girl 2 a gagné plus de Rs 100 crore au box-office mondial, malgré la rude concurrence de Sunny Deol et Ameesha Patel, avec Gadar 2. Paresh Rawal a été un nouvel ajout au casting et bien que l’acteur soit content de son rôle, il n’est pas satisfait de son temps d’écran réduit dans le film.

S’adressant à News18, Rawal a déclaré : « Mon rôle dans Dream Girl 2 est bon mais il n’est pas aussi important que celui d’Ayushmann. Mais c’est un très bon rôle. Parfois, c’est bien si vous passez moins de temps à l’écran dans un mauvais film. Mais quand vous Si vous avez un sujet comme Dream Girl 2, un réalisateur comme Raaj Shaandilyaa et un acteur comme Ayushmann, alors vous voudriez avoir plus de temps à l’écran dans le film. »

« Le problème est que l’on n’obtient pas très souvent de bons scénarios lorsqu’il s’agit de comédie. C’est très difficile. Donc, dans une situation comme celle-là, vous voudriez jouer un rôle plus important dans un bon film de comédie. Comme n’importe quel autre acteur. « Je veux aussi que le film soit plus performant et qu’il ait un rôle plus important. Après tout, tous les acteurs sont gourmands », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on a demandé à l’acteur vétéran pourquoi il avait décidé de faire partie de Dream Girl 2, il a déclaré : « Je voulais faire partie de la franchise Dream Girl. J’ai eu l’opportunité de travailler avec Ektaa (R Kapoor ; producteur) ji. . Je n’avais jamais eu la chance de collaborer avec elle pendant toutes ces années. Je l’admire et la respecte vraiment en tant que productrice. En tant qu’armée à elle seule, elle a construit un si grand empire. Je la salue ! Je voulais aussi travailler avec Ayushmann et Raaj. »

Dream Girl 2 présente également Annu Kapoor, Manjot Singh, Ananya Panday, Manoj Joshi, Seema Pahwa et Abhishek Banerjee, entre autres, dans des rôles importants.

