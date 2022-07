Le problème du train à grande vitesse en Californie est un mauvais signe pour les États-Unis

En 2008, les électeurs californiens ont adopté la proposition 1A, donnant à l’État le feu vert pour construire une ligne ferroviaire à grande vitesse. En théorie, c’était une excellente idée. Le train transporterait les passagers entre San Francisco et Los Angeles en moins de trois heures. À terme, il relierait également San Diego et Sacramento. On a estimé qu’il faudrait jusqu’en 2020 pour terminer.

Mais nous sommes maintenant en 2022, et jusqu’à présent, la ligne ferroviaire à grande vitesse de Californie ne se résume qu’à quelques ponts et viaducs en béton éparpillés dans la vallée centrale rurale. Une grande partie du plan a dû être modifiée, repensée ou complètement abandonnée. Maintenant, le projet a des décennies de retard et dépasse largement le budget. Et ce n’est pas seulement le problème de la Californie. Parce que parmi les nombreux facteurs qui ont tourmenté le projet, plusieurs sont intégrés à la structure du pouvoir des États-Unis eux-mêmes.

Regardez la vidéo pour comprendre à quel point les États-Unis rendent difficile la construction d'infrastructures telles que la ligne ferroviaire à grande vitesse de Californie.

