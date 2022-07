Le problème du style de coaching sans substance

Martin Sjogren, l’entraîneur de la Norvège, suggérera plus tard que c’était le premier but de l’Angleterre, un penalty plutôt doux, qui avait déstabilisé son équipe. “Nous avons commencé à craquer un peu et avons pris de mauvaises décisions”, a-t-il déclaré. Il y a du vrai là-dedans. Thorisdottir, ayant concédé le penalty, semblait se figer, incertain de ses moindres attouchements, de ses moindres gestes, comme hanté par son erreur.

L’affirmation de Sjogren n’est cependant pas toute la vérité. Attribuer l’effondrement de la Norvège exclusivement à des erreurs individuelles revient, au fond, à confondre symptôme et cause. Le problème, celui qui a fait plier et casser l’équipe de Sjogren de manière si spectaculaire, n’était pas une série isolée d’incidents sans rapport, mais une lacune systémique. L’Angleterre a montré sa main, et son adversaire a lamentablement échoué à s’adapter.

Une partie de la responsabilité en incombe aux joueurs, bien sûr. Mjelde et Thorisdottir, certainement, sont assez expérimentés pour avoir identifié le point faible de leur équipe et ont réagi en conséquence : s’asseoir un peu plus bas, peut-être, ou refuser d’être amenés à sortir de leur ligne par le mouvement de White, ou rapprocher Blakstad pour une plus grande protection.

Mais une grande majorité tombe sur les épaules de Sjogren lui-même. Une séquence d’erreurs individuelles pourrait être la preuve d’un grand échec psychologique, mais elle est nettement plus susceptible d’être la preuve d’une faille dans la stratégie d’une équipe. Les joueurs de haut calibre font constamment de mauvais choix uniquement lorsqu’ils sont confrontés à des options limitées. Et cela, en fin de compte, dépend de l’entraîneur.

Le calibre des joueuses de football féminin, en particulier en Europe, a fortement augmenté ces dernières années. Le style lisse et technique qui a proliféré au Championnat d’Europe de cet été en a amplement prouvé la preuve. Il est difficile de faire valoir, cependant, que la qualité de l’entraîneur a suivi à peu près la même trajectoire.