Le problème du plastique – The New York Times

Le plastique est vraiment omniprésent. C’est dans nos vêtements, nos téléphones, notre crème solaire. Mais aussi, de plus en plus, dans les chaînes alimentaires marines et les immenses plaques de déchets flottantes dans les océans.

Comment réparons nous ça? Les nations essaient de trouver une réponse, et cette année sera cruciale. Les négociations, qui ont commencé l’année dernière et devraient se poursuivre jusqu’en 2023, façonneront un traité sur les plastiques attendu d’ici la fin de 2024.

Les discussions devront concilier deux visions opposées du plastique : c’est une merveille technologique qui a rendu une multitude de produits largement accessibles et révolutionné la médecine, mais aussi un contributeur majeur au changement climatique, à la perte de biodiversité et à la pollution.

L’augmentation de la consommation dans le monde signifie que les déchets plastiques qui se déversent dans les cours d’eau devraient plus que doubler, voire plus que tripler, d’ici 2040. Les écologistes craignent que la production ne fasse qu’augmenter à mesure que le monde quitte le pétrole et le gaz et que les entreprises de combustibles fossiles se tournent vers le plastique pour soutenir leur bénéfices.