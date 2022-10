Le problème du « déficit de compétences » au Canada expliqué

L’important déficit de compétences de la main-d’œuvre canadienne n’a fait que s’élargir pendant la pandémie, selon un rapport du Conference Board du Canada, des experts affirmant qu’il s’agit d’un moment « critique » où le pays doit investir pour créer une main-d’œuvre plus qualifiée s’il le souhaite. pour rester compétitif à l’échelle mondiale.

Depuis le début de la pandémie, les entreprises canadiennes comptent davantage sur les outils et technologies numériques. Selon un récent rapport sur « Les compétences numériques d’aujourd’hui et de demain » du Conference Board du Canada, en partenariat avec le Future Skills Centre. Le rapport du Conference Board prévoit qu’au cours des 10 prochaines années, neuf emplois sur 10 nécessiteront des compétences numériques.

“Nous avons certainement une pénurie de main-d’œuvre, mais nous avons également une pénurie de compétences parce que les besoins des entreprises évoluent en raison de l’automatisation accrue”, a déclaré à CTVNews.ca la Dre Tricia Williams, directrice de la recherche, de l’évaluation et de la mobilisation des connaissances au Future Skills Centre. lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Ainsi, les personnes trouvant leurs compétences obsolètes devraient se perfectionner ou investir dans de nouvelles compétences.”

Selon un rapport de StatCan, plus de la moitié (56,1 %) des entreprises canadiennes en 2021 ont déclaré que leur main-d’œuvre actuelle n’était pas entièrement compétente pour accomplir les tâches au niveau requis. La majorité des entreprises ayant signalé des lacunes en matière de compétences étaient soit de grandes entreprises comptant plus de 100 employés (93 %) ou des entreprises de taille moyenne comptant de 20 à 99 employés (90 %). Les trois cinquièmes (60,3 %) des entreprises ont déclaré faire face à au moins une conséquence négative de leurs activités en raison du manque de compétences de leur main-d’œuvre. Alors que les disparités régionales étaient mineures, la répartition entre les différents secteurs a été inégale. Par exemple, le secteur de l’hébergement et des services de restauration a affiché le taux de pénurie de compétences le plus élevé de tous les autres secteurs, avec près des quatre cinquièmes (78 %) des entreprises qui ont du mal à embaucher.





Compétences avec le plus grand écart

Selon les chiffres publiés par StatCan, les entreprises signalant des lacunes en matière de compétences ont indiqué que les compétences techniques, pratiques ou spécifiques à l’emploi affichaient l’écart le plus élevé (57,5 %), suivies de la résolution de problèmes (46,2 %).

Un autre rapport sur la préparation des compétences numériques mondiales a donné au Canada un indice de 23, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale de 33 (sur 100). Le rapport Salesforce 2022, « Global Digital Skills Index », a interrogé 23 000 employés dans 19 pays. Les employeurs canadiens ont également exprimé des inquiétudes concernant l’inflation des salaires, ainsi que la perte de talents vers d’autres pays, comme les États-Unis, où les salaires ont tendance à être plus élevés.

Les États-Unis avaient un indice plus élevé de 36, ce qui montre un niveau élevé de préparation aux compétences numériques sur le lieu de travail. Selon le rapport, au moins quatre Canadiens sur cinq (81 %) estimaient qu’ils n’avaient pas les ressources nécessaires pour acquérir des compétences numériques. Les employés potentiels interrogés se sont évalués comme débutants en technologie d’intelligence artificielle, de codage et de développement et de gestion de produits.

Les compétences numériques nécessaires sur le lieu de travail à l’ère de la pandémie vont bien au-delà de la littératie numérique de base. Les entreprises ont besoin de travailleurs dotés de capacités plus solides et d’une compréhension plus approfondie des domaines numériques avancés tels que l’analyse de données, la cybersécurité et la technologie Cloud. Alors que les grandes entreprises technologiques ouvrent des bureaux ou agrandissent leurs espaces de travail existants au Canada, les employeurs recherchent des travailleurs possédant des compétences numériques avancées pour résoudre des problèmes et aider à prendre des décisions éclairées.





Écart de compétences en milieu de travail par générations

Une grande partie de la population canadienne change en raison du vieillissement des baby-boomers et de l’augmentation de l’immigration pour une main-d’œuvre plus jeune. La génération Y au Canada représente la plus grande part de la population en âge de travailler (33,2 %), mais nombre d’entre eux ont du mal à répondre à la demande de compétences en milieu de travail.

Selon le rapport de Salesforce, seulement 40 % ont déclaré qu’ils étaient très bien préparés en matière de compétences numériques sur le lieu de travail, contre 50 % aux États-Unis. Dans cinq ans, seuls 23 % ont estimé qu’ils seraient « très bien équipés en ressources pour acquérir des compétences numériques ». ”.

Les lacunes en matière de compétences et la volonté d’acquérir de nouvelles compétences varient également selon les générations.

Selon le rapport Salesforce, seulement 12 % des baby-boomers au Canada apprenaient/se formaient activement aux compétences numériques. Après cinq ans, moins de baby-boomers (8 %) souhaitent acquérir activement des compétences numériques. Alors que la main-d’œuvre plus jeune (Gen Zers) a montré plus d’enthousiasme et d’ambition dans l’apprentissage des compétences numériques, seulement 8% ont déclaré qu’ils étaient “très préparés avec des compétences numériques en milieu de travail”. Moins de membres de la génération Z au Canada (17 %) apprenaient/se formaient actuellement aux compétences numériques par rapport aux milléniaux (24 %).

Mais les compétences numériques ne sont peut-être pas la seule lacune à laquelle la main-d’œuvre canadienne est confrontée, a déclaré Williams.

Les employeurs signalent également des lacunes critiques dans les compétences sociales et émotionnelles telles que la collaboration et la gestion de la résolution de problèmes. En fait, les Canadiens plus âgés, a-t-elle dit, ont des compétences sociales et émotionnelles plus précieuses qui manquent sur le marché du travail actuel, et celles-ci comprennent plus d’expérience et des compétences émotionnelles et sociales plus solides développées au fil du temps.

“Mais je pense certainement que les Canadiens plus âgés qui souhaitent rester actifs sur le marché du travail devraient également penser à perfectionner leurs compétences et à se tenir au courant des exigences actuelles en matière de compétences, y compris la technologie numérique.”

À l’inverse, elle a déclaré qu’en tant que natifs du numérique, les Gen Z doivent engager des conversations qui ne se limitent pas au monde numérique hyper-connecté. “Nous devons donc nous assurer que nous développons et équilibrons à la fois ces compétences numériques et générales”, a déclaré Williams.

Un autre rapport du Conference Board du Canada a montré que les six compétences pour lesquelles les postes vacants entraînent les coûts les plus élevés sont l’écoute active, la pensée critique, la compréhension de la lecture, l’expression orale, la surveillance et la coordination. Ces postes vacants liés aux compétences ont coûté à l’économie jusqu’à 25 milliards de dollars en 2020, soit environ 1,3 % du PIB canadien.

Selon un rapport récent sur postes de compétences vacants par le Conference Board du Canada.

Des solutions pour combler le déficit de compétences

Pour répondre aux exigences de ce marché du travail unique – départs à la retraite record, pénurie de main-d’œuvre, mises à pied/gel de l’embauche et récession imminente – il devient encore plus important que la main-d’œuvre canadienne soit préparée à ce qui nous attend.

« C’est un moment critique pour le Canada d’investir dans les compétences pour rester compétitif avec les États-Unis et l’Europe », a déclaré Williams.

Les entreprises fournissent formation interne pour combler le déficit de compétences au sein de la main-d’œuvre. Plus de sept entreprises sur 10 (71,0 %) ont offert une formation à leurs employés en 2021. Presque toutes appartenaient à de grandes entreprises (97,6 %). Mais Williams a déclaré que cela pourrait ne pas suffire car seules les grandes entreprises ont les moyens de numériser entièrement leur main-d’œuvre.

La main-d’œuvre des petites et moyennes entreprises représentant la plus grande proportion de la main-d’œuvre, il devient essentiel que les opportunités de formation professionnelle soient disponibles pour les employés de toutes les tailles d’entreprises et ne se limitent pas aux grandes entreprises riches, a-t-elle déclaré. a dit.

Williams a déclaré que la réflexion autour de l’acquisition de compétences doit passer à l’apprentissage tout au long de la vie. “Nous avons maintenant commencé à accorder plus d’attention aux micro-informations d’identification et à ce à quoi cela ressemble dans la pratique”, a-t-elle déclaré.



Immigration est un autre outil pour attirer ceux qui ont un ensemble de compétences spécialisées. Le système de formation, d’éducation, d’expérience et de responsabilités (TEER), qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) mettra en œuvre en novembre, inviterait les candidats en fonction de la profession, de la langue ou de l’éducation plutôt que du système de classement global traditionnel.

«Cela contribuera à atténuer certaines des pénuries de main-d’œuvre observées à travers le pays dans divers secteurs», a déclaré Rick Lamanna, directeur de Fragomen Canada, un fournisseur de services d’immigration, lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Il s’agit d’une tentative de combler le déficit de compétences et de définir clairement ce qui est requis pour travailler dans une profession combinée à des tirages ciblés.”

Mais Williams a déclaré que le Canada doit également reconnaître et exploiter les compétences actuelles des immigrants. “Parce que si nous ne pouvons pas trouver un moyen de reconnaître leurs compétences et de les amener à les utiliser, alors nous allons vraiment être loin derrière nos pairs”, a-t-elle déclaré.