Lorsque Ezra Klein s’est rendu au 1600 Pennsylvania Ave. au début de cette année pour une série de réunions officieuses avec de hauts responsables, le cercle restreint et prudent du président Joe Biden a supposé que le journaliste d’opinion et podcasteur du New York Times rappellerait aux démocrates les succès de Biden à l’approche de la dernière année de son premier mandat.

Le président avait fait passer un vaste programme climatique et une série de mesures en matière de logement et d’économie, que toute une génération de libéraux comme Klein avait défendues. La stature de Klein en tant que principal expert politique des médias libéraux, un homme capable de voir les réalisations substantielles de l’administration à travers les mauvaises optiques politiques, faisait de lui un messager naturel.

Puis, en février, les responsables de la Maison Blanche ont été stupéfaits par la résultat du voyage de Klein : une série d’articles d’opinion approfondis appelant le président à ne pas se représenter, plaidant pour une convention ouverte, expliquant au public du Times comment une telle situation se déroulerait, et indiquant quels démocrates éminents pourraient remplacer Biden.

Cette décision audacieuse et prémonitoire a consolidé la stature de Klein en tant que star médiatique du cycle électoral de 2024, et peut-être en tant que personnalité médiatique démocrate la plus influente, une place occupée au fil des décennies par des sommités du Times, de Scotty Reston à Anthony Lewis.

Si l’appel de Klein à Biden de se retirer a été vivement critiqué en février par les partisans libéraux de Biden, son émission est rapidement devenue un rendez-vous incontournable pour les démocrates au cours du mois qui s’est écoulé entre la performance désastreuse de Biden lors du débat et sa décision de se retirer de la course. Les chiffres l’ont montré : n’était pas parmi les 10 meilleurs podcasts sur Apple Podcasts l’année dernière ou dans le top 25 de Spotify ; actuellement, l’émission de Klein est n° 8 au classement général sur Apple et oscille autour de la vingtaine sur Spotify.

Aujourd’hui, « Ezra » n’est plus qu’un personnage qui s’appelle par son prénom dans les groupes de discussion familiaux libéraux. Son émission est populaire parmi les collaborateurs démocrates, les médias et l’élite hollywoodienne. Le commissaire de la NBA Adam Silver est un fan ; lui et Klein ont été aperçus en train de discuter lorsque ESPN a coupé la parole à eux pendant la diffusion d’un match de la WNBA. Le parrain du podcast Ira Glass, le créateur de This American Life, est lui aussi un fan, ayant déclaré au public sur scène au Hot Pod Summit plus tôt cette année que c’était son nouveau podcast préféré.

L’ancien dirigeant de HBO Richard Plepler, qui a rencontré Klein pour la première fois alors qu’il dirigeait Vox, a brièvement interrompu ses vacances d’été dans le sud de la France pour faire l’éloge de Klein lorsque Semafor l’a interrogé sur la popularité croissante de son podcast parmi les personnalités libérales de l’industrie du divertissement.

« Il écrit et pense comme [Roger] « Federer a un swing parfait », m’a confié Plepler. « Il y a une sorte de précision et de facilité dans la qualité de son intellect et dans la façon dont il s’exprime. »

Klein, 40 ans, est également devenue l’objet de toutes les attentions des internautes politiquement en phase terminale : la publication numérique pour femmes Bustle la semaine dernière publié 1 664 mots sur les raisons pour lesquelles les femmes sont « excitées par Ezra Klein ». L’article détaille ses prises de position politiques réfléchies et ses tatouages ​​significatifs et parle aux femmes pour qui Klein est un « laissez-passer matrimonial ». (Peut-être écoutaient-elles attentivement son exploration de la croissance de polyamour ?)

Son émission devient également un élément crucial de l’écosystème de communication libéral. Les démocrates qui cherchent à faire passer leur message à leur propre parti considèrent également de plus en plus le podcast de Klein comme un élément important de toute tournée médiatique. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a profité de son apparition dans l’émission pour se présenter aux électeurs démocrates et développer son message sur Trump ; quelques jours plus tard, Kamala Harris a demandé à Walz s’il voulait se joindre à son équipe. Nancy Pelosi, une fan de longue date des écrits politiques de Klein, a fait part de ses sentiments à l’égard des trébuchements de Walz et de Biden lors d’une apparition dans son émission pour promouvoir son livre.

Le podcast Times de Klein a connu un succès extraordinaire à un moment où il est difficile pour les podcasts de se développer et de percer. Il a redéfini et élevé encore plus Klein, déjà l’une des personnalités les plus connues des médias d’information numériques grand public. (En fait, l’une des personnes les plus connues des médias d’information numériques grand public).

Klein a fait son apparition au début de l’ère d’Internet comme l’un des quelques blogueurs libéraux sérieux connus sous le nom de « mafia des juicebox » en raison de leur relative jeunesse. Ils se définissaient par leur opposition à la guerre en Irak et par leur éloignement de la triangulation prudente des années Clinton, vers une politique plus progressiste et confiante qui prendrait forme humaine dans le candidat Barack Obama. (D’autres membres de ce cercle informel, principalement masculin, de jeunes blogueurs comprenaient Matthew Yglesias, aujourd’hui une star du journalisme indépendant, Dave Weigel de Semafor et Brian Beutler de Crooked Media. Ils étaient, écrivait le Times en 2011, «Le nouveau Brat Pack de Washington. »)

Le blog influent de Klein sur le Washington Post, qu’il a tenu de 2009 à 2014, a contribué à façonner le programme d’Obama dans des domaines cruciaux comme ce qui est devenu l’Affordable Care Act. Il a ensuite fondé Vox Media, où il a animé un podcast, mais s’est heurté aux limites de l’ampleur que pouvait prendre son style journalistique. Il a quitté Vox Media en 2020, au milieu d’un exode des médias numériques pour peaufiner sa propre voix.

Klein n’était pas le seul à plaider pour le départ de Biden en février. Mais sa réputation de commentateur politique sérieux et sincère et son ton élogieux envers le président, associés à sa position de premier plan au Times, ont donné à ses propos un poids considérable.

« L’article d’Ezra a été la première fissure dans le barrage sur lequel j’essayais de mettre en lumière, une fissure qui a commencé à changer l’état d’esprit de la classe bavarde », a déclaré à Semafor le représentant Dean Phillips, qui a lancé un défi infructueux à Biden lors des primaires démocrates.

Le point de vue de Max

L’émission est également un coup de maître commercial pour le New York Times, qui s’est imposé comme l’un des plus grands acteurs de l’audio, produisant trois des dix meilleurs podcasts d’Apple.

Il est toutefois moins certain que le journal admette qu’il s’agit d’un succès.

La croissance de l’émission intervient au moment même où le Times est engagé dans d’intenses discussions internes sur la manière de se distancier du mouvement politique progressiste de 2020 et d’éviter d’être perçu comme le porte-parole du Parti démocrate. L’indication la plus claire en est l’abandon progressif des éditoriaux non signés de la voix de Dieu qui ressemblaient autrefois à des mémos adressés aux dirigeants démocrates et qui ont maintenant presque entièrement disparu : la semaine dernière, le journal a annoncé qu’il cesserait de soutenir des candidats dans les élections dans l’État de New York.

Mais les messages de Klein aux démocrates sont désormais aussi influents que ces éditoriaux anonymes. Son profil démesuré au Times et son rôle au sein de la politique démocrate font qu’il est difficile de prétendre que l’organisation se situe au-dessus de la mêlée électorale ; il a battu le comité de rédaction du journal à sa propre prise de conscience à propos de Biden quelques mois plus tard, suite au débat. Ainsi, au cours des derniers mois, le journal Times a soigneusement fait respecter les limites éditoriales entre le journal et la salle de rédaction, en tenant à l’écart de l’émission certains journalistes du journal.

Le journal a mis de côté une partie de son malaise pour accepter une dépendance croissante à l’égard de ses stars, et coopère avec le magazine New York pour un prochain profil brillant de Klein.

Mais Klein et ses patrons ont refusé de me parler. (Bouh !!!)

« Ezra fait un travail incroyable sur un éventail de sujets incroyablement large », a déclaré l’éditeur AG Sulzberger dans un e-mail, refusant de commenter davantage.

Lorsque j’ai demandé en février à Yglesias, ami de longue date de Klein et ancien co-animateur de podcast, s’il avait remarqué que le podcast de Klein semblait percer, Yglesias a déclaré que l’aversion de Klein pour un style de journalisme plus conflictuel, associée à son nouveau poste au Times, l’avait aidé à s’élever au-dessus de ses jours de blogueur/MSNBC.

« Ezra est une personne très réfléchie, très réfléchie, qui ne tire pas à la légère, ne trolle pas et ne dit pas des choses juste pour attiser les tensions. Je pense parfois qu’il essaie trop d’éviter d’être controversé », a déclaré Yglesias. « Mais cela signifie que lorsqu’il dit quelque chose de provocateur, les gens le remarquent. C’est encore plus vrai maintenant qu’il est au Times que ça l’était à Vox ou à l’époque à Wonkblog. »

Place au désaccord

Pour les personnes proches de Biden, Klein reste un sujet sensible. Quelques personnes proches de la Maison Blanche et de la campagne n’ont pas tardé à me faire remarquer qu’aucun épisode de podcast n’avait eu d’influence sur le processus de prise de décision de Biden et que le Parti démocrate n’avait finalement pas suivi la suggestion de Klein de décider d’un remplaçant lors de la convention de cette semaine à Chicago, se rassemblant plutôt autour de la vice-présidente désormais nommée Kamala Harris immédiatement après que Biden se soit retiré de la course.

Les critiques de l’article initial de Klein ne pensent pas non plus qu’ils doivent lui présenter des excuses.

Joan Walsh a écrit En février, dans le journal The Nation, Mme Klein avait « profondément tort » de suggérer que Biden se retire et que les démocrates choisissent un nouveau candidat lors de la convention. Interrogée aujourd’hui sur son opinion à propos de cet argument, Mme Walsh m’a répondu par e-mail que même si Mme Klein fait « un excellent travail », elle maintient son point de vue.

« L’idée que Biden se retire et que nous nous rendions à Chicago pour une sorte de convention ouverte la semaine prochaine a toujours été ridicule. C’est particulièrement clair aujourd’hui, mais c’était clair pour moi à l’époque. Et comme la plupart des experts, il a sous-estimé la popularité et le charisme de Kamala Harris », a-t-elle déclaré. « Mais il avait malheureusement raison de dire que Biden ne serait pas à la hauteur des rigueurs de la longue campagne. »

