Le problème d’exploitation minière de Bitcoin modifie les impressions de la deuxième plus forte augmentation de 2022 – La métrique se rapproche d’un niveau incomparable

Mercredi, le problème minier de Bitcoin a bondi de 9,26 %, enregistrant la deuxième plus forte augmentation de problèmes en 2022. La hausse la plus récente est la troisième augmentation de problèmes de Bitcoin depuis le 4 août 2022, et il est actuellement 11,63 % plus difficile de rechercher une récompense de bloc Bitcoin.

Le problème de Bitcoin bondit de 9,26% – Metric imprime la deuxième plus forte hausse cette année

Bitcoin (BTC) a pleinement dépassé la troisième augmentation du problème ce mois-ci, car le problème a augmenté de 9,26 % le 31 août. La modification du problème s’est produite à la hauteur du bloc 751 968, et le saut de 9,26 % est le deuxième plus important cette année. La plus forte hausse en vingt22 s’est produite il y a 223 jours, le 20 janvier 2022, à une hauteur de bloc de 719 712.

Actuellement, le problème est de 30,98 billions, soit à peine 0,27 en dessous de la difficulté incomparable du réseau (ATH) à 31,25 billions le 10 mai 2022. Avec la valeur inférieure du bitcoin en USD et une augmentation du problème de 9,26%, les mineurs reçoivent un coup dur. En fait, les trois derniers problèmes auront rendu 11,63 % plus difficile la recherche d’une récompense en bloc de bitcoins avant le 4 août.

Le 4 août, à la hauteur du bloc 747 936, le problème minier de Bitcoin a augmenté de 1,74 % et une période plus tard, il a de nouveau augmenté de 0,63 %. Il y a 5 jours, Bitcoin.com News selon la communauté discutant de la possibilité que le problème connaisse une augmentation notable. Le 25 août, Blocksbridge Consulting a tweeté qu’il s’attendait à “un saut de problème notable”.

De plus, tout au long de cette même semaine, le hashrate de Bitcoin a grimpé à 282,21 exahash par seconde (EH/s). Le hashrate était d’environ 3,35 %, pas à la hauteur du sommet incomparable (ATH) enregistré le 8 juin 2022, à une hauteur de bloc de 739 928. Au moment de la rédaction de cet article, le hashrate de Bitcoin s’élevait à 236,33 EH/s.

L’augmentation de la difficulté et donc la baisse de la valeur du BTC n’ont pas affecté les mineurs, car le hashrate continue de fonctionner à des vitesses élevées. Le problème augmentera une fois qu’un bloc de 2 016 bitcoins récompensera une mesure carrée découverte “trop ​​rapide”, et donc la métrique diminuera une fois que le temps ou l’intervalle de découverte du bloc sera “trop ​​lent”.

L’intervalle de blocage moyen et la vitesse de hachage actuelle montrent qu’une autre augmentation est probablement dans les cartes

Le style de Satoshi Nakamoto fait donc qu’environ toutes les 10 minutes, un tout nouveau bloc BTC est trouvé car le système DAA est façonné par un thème de distribution de Poisson. l’intervalle de bloc typique au moment de la rédaction est de 7:59 minutes, ce qui signifie que si une paire de 016 blocs de récompenses de bitcoin au carré est découverte “trop ​​​​rapidement”, le problème futur peut s’étendre une fois de plus.

Il y a environ 1 964 récompenses de bloc BTC jusqu’au futur changement de problème et il est calculable qu’il faille avoir lieu le 12 septembre 2022. Si l’augmentation est plus élevée ce jour-là, il y a de fortes chances que le problème du réseau dépasse l’ATH enregistré 113 jours passé le 10 mai 2022.

La publication Le problème minier de Bitcoin modifie les impressions de la deuxième plus grande augmentation de 2022 – La métrique se rapproche d’un niveau élevé incomparable est apparue pour la première fois sur BTC Wires.