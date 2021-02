Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription. Bonjour. Pourquoi les dirigeants progressistes ne font-ils pas un meilleur travail en matière de vaccination de masse?

Au début de la pandémie, les pays aux gouvernements populistes de droite souffraient de certaines des pires flambées. Ces pays avaient de grandes différences les uns des autres – la liste comprenait le Brésil, la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis – mais leurs problèmes provenaient tous en partie de dirigeants qui rejetaient l’expertise scientifique. Des pays plus progressistes et technocratiques – avec des dirigeants de centre-gauche et de centre-droit, comme l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Allemagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud – faisaient un meilleur travail pour contenir la pandémie. Le schéma semblait logique: les politiciens qui croyaient en la capacité des bureaucraties à accomplir des tâches complexes réussissaient précisément à cela. Mais au cours des dernières semaines, la vaccination étant devenue une priorité absolue, le schéma a changé. Les dirigeants progressistes dans une grande partie du monde ont maintenant du mal à distribuer des vaccins contre les coronavirus rapidement et efficacement: Le déploiement de la vaccination en Europe «est tombé dans le chaos», comme l’a écrit Sylvie Kauffmann du journal français Le Monde. L’un des pays les moins performants est les Pays-Bas, qui ont donné une chance à moins de 2% des résidents.

Le Canada (à moins de 3%) est loin derrière les États-Unis (environ 8,4%).

Aux États-Unis, de nombreux États démocratiques – comme la Californie, l’Illinois, le Minnesota, le New Jersey, New York et le petit Rhode Island – sont en dessous de la moyenne nationale. «Les régions du pays qui se targuent de prendre Covid au sérieux et de croire au gouvernement ne se couvrent pas de gloire», The Times’s Ezra Klein a écrit. Les success stories Dans le même temps, il y a des réussites claires dans des endroits que peu de gens qualifieraient de progressistes.

Alaska et Virginie-Occidentale ont les deux taux de vaccination les plus élevés parmi les États américains, l’Oklahoma et les Dakota étant également au-dessus de la moyenne. Globalement, Israël et les Émirats arabes unis ont les taux les plus élevés. La Grande-Bretagne – dirigée par Boris Johnson, un conservateur populiste – a vacciné plus de 15% des habitants.