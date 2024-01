Le problème des somnifères naturels

Face aux nuits blanches, de nombreuses personnes ne jurent que par des suppléments comme la mélatonine et le magnésium, des herbes comme la racine de valériane et des boissons comme le jus de cerise acidulée. Mais ces soi-disant somnifères naturels peuvent-ils réellement vous aider à vous endormir et à rester endormi ?

Selon le Académie nationale de médecine, 50 à 70 millions de personnes aux États-Unis sont confrontées à des problèmes de sommeil chroniques et, collectivement, les Américains dépensent chaque année près de 700 millions de dollars en somnifères. Malgré un marché mondial croissant pour les somnifères naturels, ils ne font probablement pas grand-chose pour aider.

Les experts conviennent que les suppléments de sommeil ne combattent pas la cause de l’insomnie : l’anxiété. “L’insomnie est un problème médical”, déclare Michael Grandner, psychologue clinicien et directeur du programme de recherche sur le sommeil et la santé à l’Université de l’Arizona. Par définition, « les suppléments ne traitent pas les problèmes de santé », dit-il.

(À l’intérieur de l’incroyable science du sommeil.)

Il existe également peu de preuves scientifiques selon lesquelles les suppléments aident les gens à fermer les yeux. Très peu Des études de haute qualité ont testé leur efficacité, explique Grandner, tandis que celles qui analysent attentivement les somnifères montrent souvent qu’ils n’entraînent aucun changement ou seulement de subtils changements dans la qualité du sommeil.

Janet Cheung, maître de conférences en pratique pharmaceutique à la School of Pharmacy de l’Université de Sydney, prévient que les gens devraient parler à leur médecin avant d’essayer. n’importe lequel somnifères. « Certaines personnes ne devraient pas prendre ces suppléments, en particulier les femmes enceintes », dit-elle. En effet, nous ne savons pas encore comment ces suppléments pourraient affecter les personnes appartenant à certains groupes, comme les femmes enceintes et les enfants.

Mais cela ne signifie pas nécessairement que les somnifères ne font rien. Après tout, les gens doivent au moins croire qu’ils obtiennent un certain bénéfice après avoir dépensé des centaines de dollars par an pour ces produits. Voici ce que dit la science sur les suppléments naturels populaires pour le sommeil et lesquels pourraient être plus efficaces que d’autres :

Camomille

La camomille fait référence à de nombreuses plantes différentes de la famille des Astéracées et est une plante médicinale ancienne. Malgré sa popularité, les études sur l’impact de la camomille sur le sommeil montrent des résultats mitigés. Par exemple, un essai contrôlé randomisé a suggéré que la camomille amélioré qualité du sommeil chez les personnes âgées, mais un autre étude sur les personnes souffrant d’insomnie, il n’a eu aucun effet.

Que peut-il y avoir derrière ces résultats contradictoires ? Cela s’explique en partie par l’effet placebo : n’importe quelle substance peut avoir un puissant effet placebo en matière de sommeil. En fait, n’importe quel rituel du coucher peut vous aider à vous endormir plus rapidement, explique Chris Winter, spécialiste du sommeil, neurologue et animateur du podcast Sleep Unplugged.

(Il existe une meilleure façon de se réveiller. Voici ce que conseillent les experts.)

“Chaque fois que vous prenez une douche, lisez ce livre ou regardez cette émission de télévision juste avant de vous coucher, si vous le faites selon un horaire défini, votre cerveau commence à reconnaître que cela signifie que vous êtes sur le point de dormir”, explique Winter. Et cela est également vrai avec les somnifères : le fait de prendre un supplément peut faire plus pour signaler à votre cerveau qu’il est l’heure de dormir que le supplément lui-même. Cet effet est si fort qu’il est très difficile pour les chercheurs de démontrer que les suppléments de sommeil sont plus efficaces qu’un placebo.

De plus, Cheung souligne que la principale façon dont les gens prennent la camomille est de la boire dans des thés. “Il faudrait boire beaucoup de thé à la camomille pour en voir et atteindre les niveaux observés dans les études contrôlées randomisées.”

Mélatonine

La mélatonine est une hormone qui régule le cycle veille-sommeil. Notre cerveau le produit lorsqu’il fait sombre dans notre environnement, pour signaler à notre corps qu’il est temps de se détendre.

Il existe des preuves selon lesquelles la mélatonine peut aider les personnes présentant un mauvais alignement circadien à s’endormir plus rapidement. Le désalignement circadien se produit lorsque les horloges naturelles du sommeil des personnes ne correspondent pas à leur environnement et affecte souvent les travailleurs de quarts et les personnes souffrant du décalage horaire. Certaines études suggèrent également que cela pourrait également aider les personnes souffrant d’insomnie.

(Le décalage horaire ne doit pas gâcher votre voyage. Voici ce que vous pouvez faire.)

Mais les experts préviennent qu’il ne devrait être utilisé qu’à court terme. Prendre de la mélatonine à long terme pourrait être préjudiciable car cela amènerait le corps à freiner la production naturelle de mélatonine. En outre, les experts affirment que les parents voudront peut-être y réfléchir à deux fois avant de donner de la mélatonine à leurs enfants, car ses effets à long terme sur les enfants n’ont pas encore été étudiés.

Winter souligne que les gens n’ont pas besoin de mélatonine pour s’endormir car, en fin de compte, ce n’est pas un sédatif et ne nous fait pas dormir. Au lieu de cela, il signale au reste du corps que c’est la nuit, mettant le corps dans un état de repos, nous donnant plus de possibilités de nous endormir. La mélatonine ne fait pas grand-chose pour calmer l’anxiété et la peur de ne pas dormir, ce qui empêche vraiment les gens de dormir la nuit, explique Grandner.

“Pour la plupart des patients souffrant d’insomnie, leur corps sait déjà que c’est la nuit, mais ils n’arrivent toujours pas à dormir”, ajoute Grandner. Lui et d’autres experts conviennent que le traitement de l’insomnie le plus efficace est la thérapie cognitivo-comportementale, qui, selon Grandner, est « incroyablement efficace ».

(Qu’y a-t-il dans la mélatonine et est-ce qu’elle vous donne des cauchemars ?)

Jus de cerise acidulée

La mélatonine se présente également sous d’autres formes, notamment le jus de cerise acidulée, de plus en plus populaire, une boisson censée favoriser le sommeil et abaisser la tension artérielle. Les cerises acidulées sont riches en mélatonine naturelle, le jus peut donc avoir des effets similaires à ceux des suppléments de mélatonine. «Ils sont probablement identiques au niveau moléculaire», explique Grandner. « Si vous deviez choisir entre les deux, je dirais de prendre ce qui vous fait vous sentir mieux. Mais je ne pense pas qu’il y ait une différence fonctionnelle.

Comme d’autres somnifères naturels, il n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure que le jus de cerise acidulée améliore considérablement le sommeil, disent les experts. Cependant, quelques petites études montrent des résultats prometteurs. Une étude contrôlée randomisée a révélé que le jus de cerise acidulée améliorait légèrement la qualité du sommeil. chez les personnes âgéesmais les résultats étaient modestes par rapport à des interventions telles que la thérapie cognitivo-comportementale.

Magnésium

Le magnésium est une autre molécule qui joue un rôle important dans de nombreuses fonctions corporelles, comme l’absorption de la vitamine D. Mais il existe peu de preuves que les suppléments de magnésium améliorent le sommeil. Seulement un petite poignée des grands essais contrôlés randomisés ont testé l’effet du magnésium sur le sommeil, et revues systématiques Certaines de ces études ont montré qu’elles étaient souvent de mauvaise qualité et donnaient des résultats contradictoires. De plus, la plupart de ces études portent sur des personnes âgées, explique Grandner, de sorte que les résultats peuvent ne pas s’appliquer à tout le monde.

Il y a plus de preuves que prise le magnésium réduit l’anxiété légère et stimule humeur, ce qui pourrait à son tour aider les gens à mieux dormir. Mais on ne sait toujours pas exactement comment le magnésium soulage l’anxiété, et il n’aidera probablement pas les personnes souffrant d’anxiété sévère.

(Comment le magnésium affecte votre sommeil et votre anxiété.)

Grandner souligne que « l’effet est généralement très subtil ». Par exemple, des études suggèrent que les personnes prenant du magnésium s’endorment 17 minutes plus vite. “Ce n’est pas un effet si énorme, mais ce n’est pas rien.”

Racine de valériane

La racine de valériane est une plante originaire d’Europe et de certaines régions d’Asie et constitue un léger sédatif. Les études portant sur l’influence de la racine de valériane sur le sommeil ont donné des résultats contradictoires. Certains de haute qualité études a montré que cela pourrait aider les gens à s’endormir plus rapidement et à avoir l’impression de mieux dormir. Cependant, d’autres études ont montré qu’il a aucun effet sur la qualité du sommeil et ne peut probablement pas traiter l’insomnie, des recherches supplémentaires sont donc nécessaires.

Cheung dit que nous en savons également un peu plus sur les effets possibles de la racine de valériane sur le cerveau. Les scientifiques émettent l’hypothèse que cela pourrait augmenter la quantité d’acide gamma aminobutyrique (GABA) dans le cerveau. Le GABA est un neurotransmetteur qui atténue généralement l’activité neuronale et peut soulager l’anxiété.

(Les femmes sont plus susceptibles de manquer de sommeil. Voici pourquoi c’est si mauvais.)

CBD

Le cannabidiol (CBD) est la molécule non psychoactive présente dans le cannabis. Contrairement à d’autres somnifères potentiels, le CBD est connu pour agir sur le système cannabinoïde, un système de messagerie complexe dans tout votre corps impliqué dans la régulation de l’appétit, du système immunitaire et de la mémoire. Des études et Commentaires trouvé des preuves que le CBD pourrait diminuer douleur et anxiétémais ses effets sur le sommeil sont encore flous.

Cheung étudie actuellement si les cannabinoïdes en vente libre peuvent traiter l’insomnie. « Il y a beaucoup de recherches sur la relation bidirectionnelle entre le sommeil et la douleur et le sommeil et l’anxiété », donc soulager l’un pourrait bénéficier à l’autre, dit-elle. Mais cela signifie également qu’il est difficile de dissocier les effets favorisant le sommeil des cannabinoïdes de leurs effets sur la douleur et le stress.

Si les scientifiques parviennent à trouver un lien, les personnes qui ont du mal à dormir pourraient avoir un autre outil dans leur arsenal. “C’est un domaine de recherche vraiment passionnant”, Cheung…