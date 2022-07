Le problème des semi-conducteurs – The New York Times

La catégorie la plus avancée de semi-conducteurs produits en série – utilisés dans les smartphones, la technologie militaire et bien plus encore – est connue sous le nom de 5 nm. Une seule entreprise à Taïwan, connue sous le nom de TSMC, en fabrique environ 90 %. Les usines américaines n’en fabriquent pas.

Les luttes des États-Unis pour suivre le rythme de la fabrication de semi-conducteurs ont déjà eu des inconvénients économiques : de nombreux emplois dans l’industrie paient plus de 100 000 dollars par an, et les États-Unis les ont perdus. À plus long terme, la situation a également le potentiel de provoquer une crise de sécurité nationale : si la Chine devait envahir Taïwan et couper les exportations de semi-conducteurs, l’armée américaine risquerait d’être dépassée par son principal rival pour la suprématie mondiale.

Pour ces raisons, un groupe bipartite de sénateurs et l’administration Biden ont négocié l’été dernier un projet de loi qui comprenait 52 milliards de dollars pour relancer l’industrie nationale des semi-conducteurs, ainsi que d’autres mesures pour aider les États-Unis à concurrencer économiquement la Chine. Le projet de loi offrirait le type de subventions aux semi-conducteurs que d’autres pays – dont la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde et l’Allemagne – fournissent. Sans ces subventions, des entreprises comme Intel et Broadcom choisiraient probablement de construire de nouvelles usines en dehors des États-Unis