Le problème des inégalités énergétiques mondiales, expliqué par les réfrigérateurs américains

Mon réfrigérateur – cet appareil qui bourdonne en arrière-plan auquel je pense rarement – consomme environ 450 kilowattheures d’énergie (kWh) chaque année. Un climatiseur très efficace consomme 483 kWh par an, et même plus si le système est plus ancien ou moins efficace.

Il y a de fortes chances, cependant, que les kilowattheures ne signifient pas grand-chose pour vous. Pour vous aider à mettre les choses en perspective, considérez ce tableau :

Épelons cela. Au cours d’une année donnée, le réfrigérateur ou le climatiseur moyen aux États-Unis consomme beaucoup plus d’énergie qu’une moyenne personne dans des dizaines de pays à travers le monde consomme à toutes fins utiles sur une année entière.

Le problème n’est pas que les Américains devraient se passer de climatiseurs, sans parler de réfrigérateurs. C’est que le monde doit donner la priorité à la façon d’obtenir des niveaux d’énergie beaucoup plus élevés pour les pays les plus pauvres du monde. L’accès à l’énergie est un élément fondamental du développement, mais de nombreuses personnes en Afrique et en Asie n’ont pas l’énergie dont elles ont besoin pour prospérer – et même survivre – dans un monde qui se réchauffe.

L’Asie du Sud, par exemple, a connu une vague de chaleur record au cours des trois dernières semaines, avec une chaleur constamment supérieure à 110 ° Fahrenheit et des températures de «bulbe humide» – qui expliquent l’humidité ainsi que la chaleur – atteignant des niveaux potentiellement mortels. Environ la moitié de la main-d’œuvre en Inde et au Pakistan est employée dans l’agriculture, ce qui signifie des heures de travail à l’extérieur dans une chaleur torride ; moins de 10% des Indiens – contre 91% des Américains – possèdent des climatiseurs. Pour les Américains, vivre dans une chaleur de 110 ° F sans climatisation est presque impensable, mais pour des milliards de personnes dans le monde, le refroidissement est un luxe inabordable en raison de la pauvreté et du manque d’accès à une électricité fiable.



marque-vox

Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Futur parfait

Chaque semaine, nous explorons des solutions uniques à certains des plus grands problèmes du monde.

L’écart énergétique illustré dans le graphique ci-dessus est l’un des exemples les plus frappants de l’inégalité économique mondiale. La pauvreté énergétique est une cause majeure de problèmes de santé en raison de la pollution de l’air intérieur due à la combustion de charbon ou de biomasse au lieu d’électricité ou de gaz pour les poêles – on estime à 3,8 millions le nombre de décès prématurés chaque année en raison de la pollution de l’air intérieur – et d’un obstacle à la croissance économique.

Même dans les zones où il n’y a pas de risque de maladie et de décès dû à la chaleur, une personne sans accès fiable à l’énergie n’aura pas d’éclairage régulier pour étudier la nuit, n’aura pas de smartphone pour accéder aux nouvelles techniques agricoles et aux nouveaux marchés, n’aura pas t être en mesure d’empêcher la détérioration des aliments à la maison. Les choses que la plupart des Américains tiennent pour acquises – l’accès aux smartphones, les douches chaudes et, oui, les réfrigérateurs – sont erratiques ou inexistantes dans une grande partie du monde. Les Américains ont subi en moyenne huit heures de pannes d’électricité au cours de l’année 2020 – et cela représente la plus grande quantité d’électricité perdue depuis au moins 2013. En revanche, dans la plupart des États indiens, les pannes d’électricité augmentent en raison de la vague de chaleur, et dans le République démocratique du Congo (RDC), seuls 10 % environ de la population ont accès à l’électricité.

Le manque d’énergie fiable imprègne tous les domaines de la vie et rend les gens dépendants de sources d’énergie sous-optimales, ce qui affecte encore plus les personnes et les entreprises à mesure que les prix de l’énergie augmentent. “En tant que ressortissante de la RDC, j’ai été témoin toute ma vie que chaque fois que les prix du carburant augmentent, les prix de tout le reste augmentent également”, a déclaré Rachel Boketa, directrice nationale du bureau en RDC de l’organisation à but non lucratif Women for Women International. « À la tête d’un bureau dans une zone qui a tant de problèmes liés à l’électricité, nous comptons sur des générateurs et nous utilisons du carburant pour cela. Maintenant, cela affecte notre budget car nous devons couvrir toutes ces augmentations de prix imprévues. »

J’ai parlé avec Todd Moss, qui dirige le Energy for Growth Hub, une initiative visant à relier la recherche énergétique à la politique. Il a créé le “graphique du réfrigérateur” original, alors j’ai posé des questions sur la raison d’être de sa création. “Nous savons que l’inégalité est vraiment mauvaise dans le monde, mais c’est une image brutale de l’inégalité de la consommation d’énergie. … [Americans] consomment 100 fois plus d’électricité que des centaines de millions de personnes.

Il y a bien sûr des compromis entre le climat et le carbone impliqués dans l’élargissement de l’accès à l’énergie, et la dernière conférence des Nations Unies sur le climat a présenté une pression pour restreindre le développement des combustibles fossiles dans les pays du Sud. Mais les nations occidentales ont été accusées à juste titre d’hypocrisie pour avoir tenté d’obliger les pays pauvres à respecter des normes qu’ils ne respectent pas eux-mêmes, d’autant plus que, comme le montre le graphique, un réfrigérateur ou un climatiseur consomme plus d’énergie que le citoyen moyen de la RDC n’en utilise dans un pays. an.

Lorsque la guerre en Ukraine et la réponse économique qui en a résulté ont soulevé la possibilité que l’Allemagne soit coupée du gaz naturel russe, a déclaré Moss, les priorités de Berlin ont complètement changé. Soudain, l’Allemagne ultra-verte discutait de l’extension de l’utilisation des centrales au charbon. “Prise [energy] est très puissant », a-t-il déclaré. Avec la guerre en Ukraine, « les dirigeants africains vont dire : ‘La sécurité énergétique est évidemment une priorité absolue pour l’Europe, c’est pourquoi ils réagissent de cette façon. Eh bien, la sécurité énergétique est tout aussi urgente pour nous. Nous ne l’avons pas, nous en avons besoin. Ce n’est pas parce que vous l’avez déjà que vous y avez plus droit que nous. C’est une conception différente de ce que signifie la sécurité énergétique, c’est-à-dire pouvoir compter sur elle quand on en a besoin.

Dans un récent éditorial de The Economist, le vice-président nigérian Yemi Osinbajo a souligné l’importance de l’accès à l’énergie pour l’emploi et la croissance, et a écrit que si le Nigeria s’oriente vers les énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire, la politique autour de l’énergie doit être aussi flexible qu’elle l’était pour les pays riches. “Le mantra des énergies renouvelables uniquement est également motivé par des craintes injustifiées concernant les émissions futures du continent”, a écrit Osinbajo. “Pourtant, dans aucun scénario plausible, l’Afrique ne constitue une menace pour les objectifs climatiques mondiaux.”

À mesure que les énergies renouvelables se généralisent et deviennent abordables, il devient de plus en plus possible d’équilibrer croissance et durabilité. Pour le refroidissement en Inde, Radhika Khosla, experte en développement durable de l’Université d’Oxford, m’a dit que les méthodes de refroidissement passives, telles que l’ombrage, la ventilation naturelle, les toits verts ou les toits blancs réfléchissants, et la modification des horaires de travail et des pratiques d’hydratation lorsque cela est possible continueront d’être vitales pour les personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter des climatiseurs ou de travailler la majeure partie de la journée à l’extérieur. Rendre les climatiseurs efficaces plus abordables et largement utilisés – peu en Inde utilisent les modèles les plus efficaces en raison du coût – nécessitera des avancées technologiques, des mécanismes politiques et de marché, et une éducation sur les économies à long terme des climatiseurs efficaces.

Les besoins et les politiques énergétiques varieront selon les pays. La République démocratique du Congo, où environ la moitié de la population n’a pas accès à l’électricité, est très différente de l’Inde, qui a une électrification élevée mais fait face à des vagues de chaleur meurtrières qui rendent le refroidissement essentiel et prolongent les interruptions de service. Ces inégalités énergétiques massives, ainsi que la souffrance humaine due au manque d’énergie, sont importantes à apprécier avant que les pays à revenu élevé ne prennent des décisions politiques globales pour le reste du monde.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans le Futur parfait bulletin. Inscrivez-vous ici pour vous abonner!