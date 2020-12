Les vaccins Covid-19 les plus éprouvés nécessitent deux doses. La recherche montre que les patients sont vraiment mauvais pour le suivi. | Dan Charity / AFP via Getty Images

Le vaccin Covid-19 nécessite deux doses. Des études montrent que jusqu’à 50% des gens pourraient manquer le deuxième.

Lorsque nous parlons des vaccins Covid-19, nous ne parlons pas nécessairement des gens qui reçoivent un vaccin, puis qui sont faits et prêts à partir. Les vaccins Pfizer et Moderna – qui sont les plus proches de l’approbation – ont des schémas à deux doses. Vous obtenez un coup, puis quelques semaines plus tard, vous êtes censé en obtenir un autre.

Parmi tous les défis logistiques liés à la distribution et à l’administration d’un vaccin Covid-19, cela semble être l’un des plus grands.

C’est parce que, sur la base de recherches qui ont évalué l’observance avec d’autres vaccins à deux doses, les patients sont vraiment très mauvais pour recevoir leur deuxième dose. Mauvais comme dans, jusqu’à la moitié des patients ne le font jamais. Des études menées aux États-Unis et au Royaume-Uni sur le vaccin contre l’hépatite B – qui, comme les vaccins Covid-19, est censé durer environ un mois entre la première et la deuxième dose – ont révélé qu’environ 50% des patients n’ont pas réussi à obtenir leur coup de suite dans l’année suivant leur premier.

Compte tenu de l’urgence de mettre fin à la pandémie, nous pouvons espérer un meilleur respect des tirs de Covid-19. Mais ces conclusions sont, comme me l’a dit Ateev Mehrotra de la Harvard Medical School, «humiliantes».

«Bien que je reconnaisse que la situation est maintenant différente et que les taux d’achèvement seront presque certainement beaucoup plus élevés, ces études antérieures soulignent que les obstacles logistiques avec un vaccin à deux doses sont énormes», a-t-il déclaré par courrier électronique.

Les résultats de l’étude britannique, rédigée par des chercheurs du géant pharmaceutique Merck, «sont pires que ce à quoi je m’attendais», a déclaré Mehrotra, avec 46% des patients recevant la deuxième dose dans la période recommandée (un mois après la première dose) . Même lorsque la période de suivi a été étendue à 13 mois, seuls 54% des patients avaient été vaccinés avec les deux doses, comme recommandé par le fabricant.

L’adhésion était également lamentable dans l’étude américaine, qui a également été menée avec le soutien de Merck. C’était en fait un peu pire qu’au Royaume-Uni. Seul un tiers des patients ont reçu leur deuxième dose dans un délai d’un mois, et un an plus tard, à peine la moitié (51 pour cent) avaient reçu la deuxième injection.

Si vous voulez plus de preuves, la recherche sur le vaccin contre le VPH à trois doses a également révélé qu’une partie importante des adolescents qui reçoivent leur première dose ne parviennent pas à obtenir les trois. Il semble y avoir une tendance selon les conditions et les lieux: les patients ne sont pas bons pour suivre leurs vaccins.

Cela pourrait être un problème pour notre espoir d’un vaccin Covid-19 mettant fin à la pandémie. Les pays, y compris les États-Unis, font déjà face à une forte hésitation de la part des résidents qui craignent que le processus d’approbation des vaccins soit trop précipité ou motivé politiquement. Les scientifiques sont encouragés par les résultats de ces essais cliniques, qui devraient, espérons-le, contribuer à atténuer ces inquiétudes. Mais si un grand nombre de personnes qui commencent leur vaccination ne parviennent pas à obtenir une protection complète parce qu’elles sautent une deuxième dose, alors il ne sera que plus difficile d’arrêter la propagation du coronavirus.

Cela ne signifie pas pour autant que la campagne de vaccination contre Covid-19 est vouée à l’échec. D’une part, de nouveaux résultats d’essais cliniques montrent que ces vaccins à deux doses pourraient encore être assez efficaces si le patient ne reçoit qu’une seule dose. Mais la pleine conformité serait bien sûr l’idéal, et le gouvernement américain travaille déjà sur des plans pour essayer d’encourager un meilleur respect du calendrier en deux temps.

Nous avons besoin que les gens reçoivent leur deuxième dose – ou espérons qu’une dose unique sera toujours efficace

Il y a une autre complication à donner aux gens leur deuxième dose: les effets secondaires. Les vaccins contre l’hépatite B n’ont pas vraiment d’effets secondaires significatifs. Mais ces nouveaux vaccins Covid-19 le font.

«Ces nouveaux vaccins entraînent de nombreux symptômes pseudo-grippaux. C’est un signe que le vaccin fonctionne, mais je crains que ce ne soit un obstacle pour les personnes qui reçoivent le deuxième vaccin », m’a dit Mehrotra. « Il est plus difficile de se faire vacciner quand on sait que cela peut vous assommer pendant une journée. »

La communication sera donc importante. Comme l’a rapporté Helen Branswell de Stat plus tôt cette année, les experts ont dit aux dirigeants politiques et de la santé publique qu’ils doivent éduquer le public sur les effets secondaires à attendre (les principaux coupables sont les maux de tête, les bras endoloris, la fatigue, les frissons et la fièvre) et rappellent ces symptômes sont en fait un signe que le vaccin fait son travail.

Au-delà de ce type de communication, les agents publics peuvent faire davantage pour s’assurer que les gens reçoivent leurs deux vaccins. Dans le cadre de l’opération Warp Speed, le gouvernement fédéral prévoit déjà d’envoyer des kits de vaccins aux médecins et aux cliniques de santé qui incluent des cartes papier pour aider les patients à suivre leurs dosages, comme Business Insider l’a rapporté la semaine dernière.

Les services de santé locaux et étatiques sont toujours en train d’élaborer leurs plans de messagerie pour une deuxième dose, sur la base de mes conversations. Philip Huang, directeur du département de la santé du comté de Dallas au Texas, m’a dit que son agence passait fréquemment des appels avec l’État, les hôpitaux et les prestataires de soins de santé locaux pour planifier leur distribution de vaccins, y compris le défi de s’assurer que les gens reçoivent deux doses.

Le département de Huang et les autorités de l’État auront accès à une base de données publique avec chaque personne qui a reçu un vaccin – et quel vaccin elle a reçu – et cette information pourrait être utilisée, par exemple, pour envoyer des SMS aux patients leur rappelant d’obtenir leur suivi. dose. Mais il m’a également dit qu’à moins que les services de santé des États et locaux ne reçoivent plus d’argent de Washington pour soutenir ces efforts, leur travail sera plus difficile. Le financement que son agence a reçu de la loi CARES expirera à la fin de l’année.

«Nous essayons définitivement de regarder nos ressources, de jongler avec nos ressources», a déclaré Huang. «L’action du Congrès sur certains de ces aspects est assez importante alors que nous entrons dans cette étape de la volonté de faire distribuer un vaccin.»

Selon une étude de 2015, certaines interventions (telles que les rappels des médecins, les programmes scolaires, le marketing social, etc.) améliorent l’observance du vaccin contre le VPH. Même ainsi, les experts sont inquiets.

«Vous verrez un tas d’idées sur la façon d’améliorer la conformité», m’a dit Mehrotra. «Mais je ne pense pas que nous ayons des solutions qui augmentent ce niveau aux niveaux que nous pourrions souhaiter.»

Cela soulève la question suivante: que se passe-t-il si quelqu’un reçoit une seule dose d’un vaccin Covid-19 à deux doses?

La Food and Drug Administration a annoncé mardi de bonnes nouvelles provisoires sur cette question, publiant des résultats qui montrent qu’une dose du vaccin Pfizer fournit toujours une certaine protection contre Covid-19 et qu’une seule dose est sans danger pour le patient. Le vaccin Pfizer s’est avéré efficace à plus de 50% après la première dose.

Cependant, c’est encore loin de l’efficacité de 95% trouvée après les deux doses recommandées. Comme les experts en immunologie l’ont rapidement souligné sur Twitter, il est toujours clairement préférable que les gens reçoivent les deux doses, car c’est leur meilleure chance d’obtenir une protection à long terme contre Covid-19.

L’efficacité vaccinale estimée après la 1ère (82%), entre la 1ère et la 2ème (52,4%) et après la seconde dose (95%) est impressionnante! Cependant, l’Ab de haute affinité et l’immunité à long terme nécessitent probablement la 2e dose et nous devrions tous respecter le schéma recommandé. (2 / n) pic.twitter.com/hSmSURkVTD – Prof. Akiko Iwasaki (@VirusesImmunity) 8 décembre 2020

Il existe un risque de graves disparités socio-économiques et raciales, déjà présentes dans le cas et les taux de mortalité lors de la pandémie de Covid-19, qui surgissent également avec les vaccinations. Les Noirs américains sont plus sceptiques quant à recevoir un vaccin Covid-19, et ils sont moins susceptibles d’avoir un médecin de soins primaires que les Américains blancs.

Ainsi, les campagnes de conformité basées sur le suivi des médecins de soins primaires auprès de leurs patients pourraient ne pas avoir la même portée avec cette population. Il n’est pas difficile d’imaginer un scénario dans lequel non seulement moins de Noirs américains se font vacciner en premier lieu, mais moins reçoivent la deuxième dose qui leur donnera la protection la plus complète contre le virus.

Finalement, nous pourrions avoir un vaccin à dose unique. Johnson & Johnson a travaillé sur un, et bien que la société soit derrière Pfizer et Moderna dans le processus d’approbation, il est encore probable qu’elle demande l’approbation de la FDA au début de l’année prochaine.

Mais aujourd’hui, les vaccins les plus éprouvés dont nous disposons nécessitent deux doses pour être les plus efficaces. Il existe déjà de nombreuses inconnues sur l’efficacité de ces vaccins – à savoir combien de temps ils assureront une protection contre le virus – mais une chose que tout le monde pourrait faire est de s’assurer que nous sommes diligents dans nos rendez-vous de suivi.

Ce n’est pas quelque chose que les gens sont généralement très bons. Mais il sera essentiel de maîtriser Covid-19.