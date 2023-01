Le problème des antibiotiques de l’industrie de la viande, expliqué

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis savait que l’industrie américaine de la viande avait un problème de drogue.

Pendant des décennies, les preuves s’étaient accumulées que l’utilisation généralisée d’antibiotiques pour aider les poulets, les porcs et les bovins à se développer plus rapidement – et à survivre aux conditions de surpeuplement des fermes industrielles – provoquait la mutation des bactéries et développait une résistance aux antibiotiques. En 2009, les entreprises agricoles américaines achetaient les deux tiers de ce que l’on appelle les antibiotiques médicalement importants – ceux utilisés en médecine humaine. Cela a rendu ces précieux médicaments salvateurs moins efficaces pour les gens.

Au fil du temps, des infections humaines autrefois faciles à traiter, telles que la septicémie, les infections des voies urinaires et la tuberculose, sont devenues plus difficiles, voire impossibles à traiter. Un élément fondamental de la médecine moderne commençait à s’effondrer. Mais ce n’est qu’au milieu des années 2010 que la FDA a finalement pris les mesures de base consistant à obliger les agriculteurs à obtenir des ordonnances vétérinaires pour les antibiotiques et à interdire l’utilisation d’antibiotiques pour accélérer la croissance des animaux – des mesures que certains régulateurs européens avaient prises une décennie ou plus. avant.

Rien que grâce à ces deux actions, les ventes d’antibiotiques importants sur le plan médical pour le bétail ont chuté de 42 % entre 2015 et 2017. Mais selon Matthew Wellington du Public Interest Research Group, les réformes de la FDA sont allées après les fruits à portée de main, et elles ne l’ont pas fait. aller presque assez loin. Maintenant, dans un renversement de cap inquiétant, les ventes d’antibiotiques destinés au bétail ont augmenté de 7 % de 2017 à 2021, selon un nouveau rapport de la FDA. L’industrie du poulet, qui était en tête du peloton dans la réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans les fermes, a acheté 12 % d’antibiotiques de plus en 2021 qu’en 2020.

C’est une tournure des événements qui donne à réfléchir avec des implications de vie ou de mort. En 2019, les bactéries résistantes aux antibiotiques ont directement tué plus de 1,2 million de personnes, dont 35 000 Américains, et plus de 3 millions d’autres sont mortes de maladies où la résistance aux antibiotiques a joué un rôle – bien plus que le bilan mondial du VIH / sida ou du paludisme, menant le monde l’Organisation mondiale de la santé pour appeler la résistance aux antibiotiques “l’une des plus grandes menaces pour la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement aujourd’hui”.

Les défenseurs de la santé publique veulent voir la FDA prendre la menace beaucoup plus au sérieux et désignent souvent l’Europe comme un modèle. De 2011 à 2021, les ventes d’antibiotiques destinés au bétail ont chuté de près de moitié dans l’Union européenne, et l’utilisation par animal représente désormais environ la moitié de celle des États-Unis. L’année dernière, l’UE a peut-être mis en œuvre sa réforme la plus importante à ce jour : interdire l’utilisation systématique d’antibiotiques pour prévenir les maladies, en réservant leur utilisation uniquement lorsque les animaux sont réellement malades. Cette étape critique devrait réduire davantage l’utilisation d’antibiotiques sur le continent.

Il est peu probable que la FDA suive bientôt les traces de l’Europe. Interrogé sur une interdiction de type européen de l’utilisation préventive des antibiotiques, un porte-parole de la FDA a répondu: «Les lois aux États-Unis et notre population de bétail ne sont pas les mêmes que celles de l’UE ou d’autres pays. Les initiatives de la FDA pour promouvoir une utilisation judicieuse et réduire la RAM [antimicrobial resistance] ont été conçus spécifiquement pour les États-Unis et les conditions auxquelles nous sommes confrontés dans le but de maximiser l’efficacité et la coopération des promoteurs de médicaments, des vétérinaires et des producteurs d’animaux.

La FDA et l’industrie alimentaire américaine ont prouvé qu’elles pouvaient progresser sur la question, mais pour que les antibiotiques continuent de fonctionner, elles doivent faire beaucoup plus. Cela les obligera à s’attaquer au bœuf et au porc, deux des secteurs les plus tenaces et les plus complexes du système américain de la viande qui ne semblent tout simplement pas en mesure d’arrêter les antibiotiques, car cela pourrait exiger des changements substantiels dans la façon dont les animaux sont élevés pour la nourriture.

La révolution américaine sans antibiotiques qui n’a pas été

Ce ne sont pas seulement les nouvelles règles de la FDA qui ont fait chuter les ventes d’antibiotiques pour le bétail en deux ans – Big Chicken a également joué un rôle.

Au début des années 2000, le quatrième plus grand producteur de poulet du pays, Perdue Farms, a commencé à sevrer ses oiseaux des antibiotiques, ce qu’il a réalisé en 2016 en modifiant le régime alimentaire des poulets et en remplaçant les antibiotiques par des vaccins et des probiotiques. Au début, le poulet élevé sans antibiotiques coûtait 50% de plus, mais l’entreprise affirme qu’elle a depuis été en mesure de pratiquement réduire l’écart de coût.

Au milieu des années 2010, alors que Perdue progressait, les militants ont tiré parti de l’élan et ont réussi à convaincre McDonald’s de s’approvisionner en poulet élevé sans antibiotiques médicalement importants. Tyson Foods, le plus grand producteur de volaille du pays, s’est alors engagé à réduire l’utilisation d’antibiotiques, contribuant à un “effet domino” dans lequel les producteurs et les restaurants se sont encore engagés à réduire les antibiotiques dans la volaille, a déclaré Wellington.

En 2020, un peu plus de la moitié des 9 milliards de poulets américains élevés pour la viande ont été élevés sans antibiotiques, selon une enquête de l’industrie.

Le changement radical dans la production de poulet a démontré qu’il était possible de réduire rapidement les antibiotiques dans l’élevage, mais cela n’a pas fait grand-chose pour réduire l’utilisation globale, car l’industrie du poulet n’a utilisé que 6 % des antibiotiques dans l’agriculture en 2016. t s’est propagé à d’autres parties du secteur de la viande, comme le bœuf et le porc, qui représentent ensemble plus de 80 % des antibiotiques médicalement importants administrés aux animaux d’élevage.

Une partie du manque de progrès dans le domaine de la viande bovine et porcine tient au simple fait que les porcs et les bovins sont élevés différemment des poulets. Les poulets sont abattus à seulement six ou sept semaines, donc le risque qu’ils tombent malades est plus faible que les porcs, qui sont abattus à six mois, ou les bovins, abattus vers l’âge de trois ans.

L’industrie du poulet est également intégrée verticalement, ce qui signifie qu’une entreprise comme Tyson ou Perdue contrôle pratiquement tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement, il est donc plus facile d’apporter de grands changements comme la suppression des antibiotiques que dans la chaîne d’approvisionnement plus décentralisée du bœuf. Par exemple, le bouvillon typique changera de mains plusieurs fois avant l’abattage, passant d’un éleveur à un pâturage à un parc d’engraissement, ce qui rend plus difficile la coordination d’un régime sans antibiotique. Au cours des derniers mois de leur vie, les bovins reçoivent également un régime alimentaire riche en céréales qu’ils ne sont pas adaptés à digérer, ce qui augmente le risque qu’ils développent un abcès du foie, une maladie qui est prévenue avec – vous l’avez deviné – des antibiotiques.

Le secteur porcin, comme la volaille, est également intégré verticalement, mais l’industrie s’est largement opposée aux réformes du bien-être animal, de l’environnement et des antibiotiques. Les antibiotiques dans la production porcine ont augmenté de 25 % entre 2017 et 2021.

Il n’y a pas non plus de géant du porc ou du bœuf qui ait fait le saut sans antibiotique comme Perdue l’a fait pour le poulet. Cela pourrait changer dans les années à venir : McDonald’s, le plus grand acheteur de bœuf au monde, a annoncé fin 2022 qu’il prévoyait de réduire l’utilisation d’antibiotiques dans sa chaîne d’approvisionnement en bœuf. Cependant, l’annonce n’est pas accompagnée d’un calendrier, ce qui inquiète des défenseurs comme Wellington, et la société n’a pas tenu ses autres promesses.

Bien que le changement volontaire puisse déplacer l’aiguille, sans réglementation, l’industrie est peu incitée à procéder aux réductions spectaculaires nécessaires pour protéger les antibiotiques. Alors que la FDA a interdit aux producteurs de viande d’utiliser des antibiotiques pour accélérer la croissance – leur objectif initial dans l’agriculture – certains des antibiotiques qui favorisent la croissance, comme la tylosine, sont toujours autorisés pour la prévention des maladies, une échappatoire qui décourage les producteurs de réduire les antibiotiques, a déclaré Wellington. : “Notre préoccupation a toujours été qu’ils mettent simplement un nom différent sur le même type d’utilisation, ce qui est un problème.”

En réponse à cette préoccupation, un porte-parole de la FDA a déclaré : « Les vétérinaires sont en première ligne et en tant que prescripteurs, ils sont les mieux placés pour s’assurer que les antimicrobiens médicalement importants et non médicalement importants sont utilisés de manière appropriée.

En plus d’interdire purement et simplement l’utilisation systématique d’antibiotiques médicalement importants pour prévenir les maladies, Wellington a déclaré qu’il aimerait voir la FDA prendre trois mesures : fixer un objectif de réduction de l’utilisation d’antibiotiques de 50 % d’ici la fin de 2025 (sur la base des niveaux de 2010) ; publier des données sur l’utilisation d’antibiotiques, pas seulement sur les ventes ; et limiter la durée des cures d’antibiotiques pour les animaux d’élevage.

Un porte-parole de la FDA a déclaré que des objectifs de réduction spécifiques n’étaient pas possibles car l’agence ne sait pas combien d’antibiotiques les agriculteurs utilisent : « Nous ne pouvons pas surveiller efficacement l’utilisation des antimicrobiens sans d’abord mettre en place un système pour déterminer [a] référence et évaluer les tendances au fil du temps. À l’heure actuelle, l’agence ne collecte que des données sur les ventes et explore une approche publique-privée volontaire pour collecter et rapporter des données d’utilisation dans le monde réel.

Certains États n’ont pas attendu les régulateurs fédéraux : le Maryland et la Californie ont tous deux restreint l’utilisation d’antibiotiques dans les fermes.

Comment les Européens – et certains Américains – abandonnent les antibiotiques à la ferme

Ce n’est pas parce qu’il est difficile de réduire les antibiotiques dans la production de bœuf et de porc que c’est impossible, comme le montre l’histoire des éleveurs de porcs de l’Iowa, Tim et Deleana Roseland.

En 2005, ils sont passés de l’élevage de porcs de manière conventionnelle – étroitement à l’étroit et nourris avec un régime régulier d’antibiotiques – à l’élevage de porcs pour Niman Ranch, une entreprise de viande à plus haut bien-être maintenant détenue par Perdue. Cela a obligé les Roselands à abandonner l’utilisation systématique d’antibiotiques.

“J’étais nerveux au début, mais il s’est avéré que ce n’était pas grave du tout”, a déclaré Tim Roseland. Mais il a ajouté que cela n’aurait pas été possible avec son ancienne configuration : “Il y a trop de surpeuplement, de petits enclos, trop de porcs entassés dans une petite zone.”

Leur nouveau système donne à chaque porc plus d’espace dans des enclos plus grands et une litière qu’ils fouillent et mâchent, au lieu, lorsqu’ils sont entassés dans des fermes industrielles, de se mâcher les uns les autres. Ils donnent également aux porcs plus de vaccins et les nourrissent de probiotiques.

Et il y a beaucoup à apprendre des Européens : le Danemark, deuxième producteur de porc du continent, est devenu de facto le cas d’étude sur la façon de sevrer Big Meat des antibiotiques. Au début des années 1990, il a commencé à éliminer progressivement les antibiotiques chez les porcs avec peu d’impact sur l’industrie. De 1992 à 2008, l’utilisation d’antibiotiques par porc a chuté de plus de 50 %, et tandis que la mortalité des porcs a augmenté à court terme, en 2008, elle est revenue à des niveaux proches de ceux de 1992.

La transformation du petit pays n’était pas une question de science-fusée, mais une suite de pratiques de gestion intelligentes : nettoyage plus fréquent des étables, meilleure ventilation, sevrage ultérieur des porcelets, plus d’espace par porc, vaccins supplémentaires et expérimentation d’aliments et d’additifs.

Tout cela s’accompagne de compromis difficiles : le porc sans antibiotiques coûte plus cher et nécessite plus de terres, ce qui augmente son empreinte carbone. Mais nous ne pouvons pas nous attendre à avoir de la viande bon marché pour toujours sans coût pour la santé publique, une vérité inconfortable qui a conduit de nombreux groupes environnementaux et de santé publique à défendre un message de viande «moins mais meilleure».

“Je pense que le fait que le Danemark, malgré une très faible utilisation d’antibiotiques depuis 1995, soit toujours l’un des plus grands exportateurs de porc au monde, parle déjà de lui-même”, a déclaré Francesca Chiara, directrice du Center for Infectious Disease Research de l’Université du Minnesota. et Politique.

Compte tenu de l’augmentation prévue des ventes mondiales d’antibiotiques pour l’agriculture, l’exemple du Danemark ne parle peut-être pas assez fort. Mais il est temps que nous écoutions – rien de moins que l’avenir de la médecine humaine est en jeu.