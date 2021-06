La société de services de cloud computing, qui est utilisée par de nombreux sites Web à travers le monde, a révélé mardi matin que le « Le problème a été identifié et un correctif est en cours de mise en œuvre » moins d’une heure après avoir annoncé pour la première fois qu’il enquêtait sur la question.

Un problème dans le système de Fastly serait à l’origine de la panne de masse du site Web, qui a mis hors ligne certains des domaines les plus visités du Web, notamment Amazon, Reddit, Twitch, GitHub, eBay, Etsy, Pinterest, Stack Overflow et le gouvernement britannique. comme des dizaines de médias, tels que le New York Times, le Guardian, l’Independent, FT, CNN, l’Atlantic, le New Statesman, Le Monde, le New York Magazine et le New Yorker.

