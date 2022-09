Le problème d’enrôlement militaire de BTS fait fluctuer les actions de HYBE ? Jin partira-t-il pour l’entraînement obligatoire cette année ?

Boyband sud-coréen BTS règne non seulement dans les cœurs mais aussi dans le monde de la musique avec leurs chansons incroyables. Le septuor composé de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – bénéficie d’un énorme nombre de fans à travers le monde. Étant sud-coréens, ils ont quelques enrôlement militaire obligatoire prendre avant d’avoir trente ans. Il y a eu beaucoup de discussions sur Enrôlement militaire BTS. Faut-il accorder une exemption au Membres du BTS ou de rétablir les règles et règlements avec l’enrôlement de BTS dans l’armée a été un sujet de débat non seulement parmi les ARMYs mais aussi à l’Assemblée législative. L’ensemble de la question a conduit à la fluctuation de Cours des actions de HYBE.

Les actions de HYBE fluctuent en raison du problème d’enrôlement militaire de BTS

Hollywood News est à nouveau plein de discussions sur BTS alors que le sujet de leur enrôlement militaire obligatoire a de nouveau surgi. HYBE, la société de gestion des talents, qui s’occupe de divers artistes, dont BTS, a fait la une des journaux en raison de la fluctuation du cours de leurs actions. Il a augmenté et diminué au cours des deux derniers mois. Et un rapport de Koreaboo indique que cela est dû aux problèmes liés au cas d’enrôlement militaire de BTS. Lorsque BTS a annoncé une pause en juin, les actions de HYBE ont chuté de 25 %. Les stocks qui atteignaient 294 000 KRW sont tombés à 145 000 KRW. HYBE a publié une déclaration disant que BTS n’est pas sur une pause complète mais se concentrerait davantage sur le contenu solo.

La poignée BTS officielle de BIG HIT a partagé l’affiche de sortie de PTD LA OTT:

Récemment, c’est-à-dire au 19 septembre, le cours de l’action a bondi de 2,27 %. Le portail en ligne rapporte que cela est dû au sondage en ligne qui a été mené récemment. Il s’agissait des services d’enrôlement obligatoires des Bangtan Boys. Le sondage a été réalisé par Realmeter qui a reçu plus de 1000 réponses. Elle s’est déroulée du 18 au 19 septembre et une majorité des personnes interrogées étaient favorables à la possibilité d’une révision de la loi sur le service militaire. Il est à noter qu’il y a des mois, il y avait eu des discussions sur une révision de la loi sur le service militaire pour aider BTS à obtenir une exemption.

Jin s’enrôlera-t-il dans l’armée ou BTS obtiendra-t-il une exemption ?

Il est dit que le ministre sud-coréen de la Défense, lors d’une réunion parlementaire en août, avait déclaré que le ministère planifierait son prochain plan d’action pour l’enrôlement militaire de BTS sur la base des résultats du sondage. Après quoi, le cours des actions de HYBE a augmenté de 6,76 %. Cependant, alors que le ministre révisait sa déclaration, les actions ont de nouveau chuté de 8,26 %. Récemment, lorsque les résultats ont été déclarés avec plus de 50 % des personnes interrogées favorables à l’enrôlement de BTS dans l’armée, les actions de HYBE ont encore chuté de 4,18 %.

La poignée BTS de BigHit a partagé la séance photo conceptuelle de Proof :

Eh bien, les décisions restent à prendre par le parlement sur l’enrôlement militaire des Bangtan Boys. Le membre aîné de BTS, Kim Seokjin, alias Jin, a 30 ans cette année. Il n’y a toujours pas de confirmation ou de mise à jour à propos de la même chose. Il y a des mois, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de son enrôlement dans l’entraînement militaire, Jin a déclaré que sa décision serait la même que celle de l’entreprise. Dans d’autres nouvelles, Jin a récemment fait un voyage à New York. On dit qu’il travaille sur son projet solo.