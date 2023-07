Le problème d’électricité imminent du Canada est énorme mais pas insurmontable: rapport

Le Canada doit produire plus d’électricité au cours des 25 prochaines années qu’il ne l’a fait au cours du siècle dernier afin de soutenir une économie à émissions nettes nulles d’ici 2050, selon un nouveau rapport du Forum des politiques publiques.

Réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et passer à une électricité sans émissions pour propulser nos voitures, chauffer nos maisons et faire fonctionner nos usines nécessitera de doubler, voire de tripler, la quantité d’énergie que nous produisons actuellement, estime le gouvernement fédéral.

« Imaginez chaque barrage, turbine, centrale nucléaire et panneau solaire à travers le Canada, puis imaginez-en quelques autres à côté », indique le rapport, qui sera publié mercredi.

Cela va coûter très cher. La plupart des estimations se chiffrent en milliers de milliards.

Cela nécessitera également le type de coopération intergouvernementale, de consultation des Autochtones et de prise de décision et de construction rapides dans lesquelles le Canada n’est tout simplement pas très bon, selon le rapport.

« Nous avons rendez-vous avec le destin », a déclaré Edward Greenspon, président du Forum des politiques publiques. « Nous devons construire, construire, construire. Nous sommes loin derrière là où nous devons être et il ne nous reste pas beaucoup de temps. »

« Il faut aller très vite »

Plus tard cet été, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, publiera un nouveau règlement exigeant que toute l’électricité provienne de sources non émettrices d’ici 2035.

Greenspon a déclaré que cela signifie qu’il y a deux défis majeurs à relever : augmenter massivement la quantité d’énergie que nous produisons et rendre tout cela propre.

En moyenne, il faut plus de quatre ans pour faire approuver un nouveau projet de production d’électricité par Ottawa, et plus de trois ans pour de nouvelles lignes de transmission.

C’est avant qu’une seule pelle ne touche la saleté.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, accueille des délégués du monde entier à la COP15. (Dave St-Amant/CBC)

La construction de ces installations est une autre chose. Le barrage du site C en Colombie-Britannique ne sera pas mis en service avant 2025 et est en construction depuis 2015. Une nouvelle ligne de transmission du nord du Manitoba au sud a pris plus de 11 ans entre la première proposition et l’exploitation.

« Nous devons agir très rapidement, et probablement avec une approche différente … sans obstacles, sans temps morts », a déclaré Greenspon.

Il y a d’importantes questions sans réponse sur le nouveau mix énergétique, et le rythme auquel le Canada s’éloigne de l’énergie fossile est l’un des plus grands problèmes politiques auxquels le pays est confronté.

L’Alberta et la Saskatchewan disent qu’elles ne respecteront pas l’échéance de l’électricité propre

Six provinces, dont les trois plus grandes, tirent plus de 90 % de leur électricité de sources propres, notamment l’hydroélectricité, le nucléaire et l’éolien.

Quatre provinces — le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Alberta et la Saskatchewan — dépendent encore fortement du charbon ou du gaz naturel pour leur électricité.

Les premiers ministres de l’Alberta et de la Saskatchewan ont déclaré que la réglementation de 2035 sur l’électricité propre était trop coûteuse et ont déclaré qu’ils ne la respecteraient tout simplement pas.

Ils visent plutôt 2050, lorsque le Canada veut être net zéro – ce qui signifie que toutes les émissions de gaz à effet de serre sont capturées et ne sont pas autorisées à s’attarder dans l’atmosphère où elles contribuent au réchauffement climatique.

Le gouvernement fédéral a laissé entendre qu’il pourrait y avoir une certaine flexibilité, mais n’a pas encore expliqué ce que cela signifie.

Greenspon a déclaré qu’il y avait des signes que la plupart des gouvernements saisissaient maintenant l’énormité du défi.

En 2022, le budget fédéral n’a mentionné l’électricité que 20 fois. Un an plus tard, il est apparu 88 fois, avec des milliards de dollars promis pour aider à construire et à transmettre de l’énergie propre.

Toutes les provinces ont déclaré ou sont en train de déclarer leurs plans énergétiques pour les 30 prochaines années. En juin, la Colombie-Britannique a annoncé qu’elle lancerait un appel pour une nouvelle électricité en 2024, la première fois qu’elle le faisait en 15 ans. Il a l’intention de commencer à ajouter 3 000 gigawattheures de production d’électricité chaque année à partir de 2028, suffisamment pour alimenter 270 000 foyers.

Il y a cinq ans, le gouvernement conservateur de l’Ontario a dépensé près de 300 millions de dollars pour mettre fin à des centaines de projets d’électricité renouvelable que le gouvernement libéral précédent avait lancés. Le premier ministre Doug Ford a déclaré que l’électricité n’était pas nécessaire et que l’énergie éolienne détruisait le système énergétique de la province.

La semaine dernière, cependant, le ministre de l’Énergie de l’Ontario, Todd Smith, a présenté un plan énergétique qui comprend des milliards de dollars dans de nouveaux projets nucléaires ainsi qu’un retour aux projets éoliens et solaires que le gouvernement a autrefois qualifié de gaspillage d’argent.

L’Ontario, comme l’Alberta et la Saskatchewan, s’attend à dépendre du gaz pour une certaine électricité pendant un certain temps afin de maintenir la stabilité.

Panneaux solaires au projet Michichi Solar près de Drumheller, en Alberta. le 11 juillet 2023. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

La demande augmente plus vite que prévu

Le Canada est l’un des meilleurs au monde pour garder les lumières allumées et son approvisionnement en électricité fiable et surtout propre a attiré certains investissements. Volkswagen, par exemple, a choisi l’Ontario plutôt que les États-Unis pour construire sa première usine de batteries de véhicules électriques en dehors de l’Europe, en partie en raison de l’accès à une alimentation à la fois propre et stable.

Mais la demande augmente plus vite que prévu, et nous ne construisons pas assez vite la nouvelle génération pour suivre le rythme.

« Nous allons vivre 25 années difficiles », a déclaré Greenspon.

Greenspon a déclaré que les décideurs politiques canadiens ont des choix à faire, car tous les projets ne peuvent pas être construits en même temps et toutes les demandes ne seront pas satisfaites, du moins pas immédiatement.

Le Canada veut cesser de vendre des voitures particulières à moteur à combustion d’ici 2035, mais rares sont ceux qui pensent que nous aurons alors assez d’énergie pour recharger toutes ces voitures, faire fonctionner de nouvelles usines comme celle de Volkswagen et remplacer les fournaises au gaz par des pompes à chaleur.

Le Québec a déjà dû commencer à limiter l’expansion industrielle parce qu’il ne peut pas combler tous les besoins en électricité.

Cette province, avec ses 62 centrales hydroélectriques, produit tellement d’électricité qu’elle en vend beaucoup au sud de la frontière. Mais avec l’augmentation de la demande, le ministre provincial de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a averti en mai que l’excédent d’électricité prendrait fin d’ici 2026.

«Nos surplus ont fondu comme des glaciers sous le soleil des changements climatiques», a-t-il déclaré dans un discours à la Chambre de commerce de Montréal.