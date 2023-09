Le problème de propreté d’Air Canada; Comment les inspections des établissements de soins de longue durée se sont effondrées pendant la COVID : aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous avez manqué quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. CBC Marché rassemble les actualités sur la consommation et la santé dont vous avez besoin.

Vous voulez ceci dans votre boîte de réception ? Obtenir le Marché newsletter tous les vendredis.

Le système d’inspection des SLD de l’Ontario s’est effondré lors de la première vague de COVID-19 : rapport

Le système d’inspection des soins de longue durée de l’Ontario n’était pas prêt pour la première vague de COVID-19, selon l’ombudsman Un nouveau rapport publié par l’ombudsman de l’Ontario a révélé comment le processus d’inspection dans les foyers de soins de longue durée de la province s’est effondré au cours des premières semaines de la pandémie de COVID-19. « Ce n’était tout simplement pas prêt pour cela », a déclaré l’ombudsman Paul Dubé lors d’une conférence de presse jeudi.

Le système d’inspection des soins de longue durée de l’Ontario a été totalement débordé lors de la première vague de la pandémie de COVID-19, et le ministère qui supervise les foyers de soins a été pris au dépourvu et incapable d’assurer la sécurité des résidents et du personnel, a déclaré l’ombudsman de la province.

Dans le rapport publié jeudi, l’Ombudsman Paul Dubé a révélé qu’il n’y a eu aucune inspection des foyers de soins de longue durée de la province pendant sept semaines au printemps 2020, et qu’aucun rapport d’inspection n’a été émis pendant deux mois.

«Pour superviser efficacement un système, il faut effectuer des inspections», a déclaré Dubé lors d’une conférence de presse jeudi matin. « C’était déjà tendu avant la pandémie, et ce n’était pas prêt.

« Le système n’était pas là pour permettre aux inspections de se dérouler de manière sûre et efficace. »

Le manque de planification et de préparation du ministère était « déraisonnable, injuste et répréhensible », a conclu le médiateur. Son bureau a fait 76 recommandations au gouvernement.

Un communiqué de presse du bureau de Dubé indique que la province a accepté toutes les recommandations et que le ministère a accepté de faire rapport tous les six mois sur ses progrès dans leur mise en œuvre.

« La population de l’Ontario devrait pouvoir compter sur ses services publics pour tirer les leçons de notre expérience avec la COVID-19 et être adéquatement préparée à la prochaine menace pour notre santé collective », a écrit Dubé. En savoir plus

Air Canada s’excuse après avoir expulsé des passagers qui refusaient de s’asseoir sur des sièges souillés de vomi

Un incident lors de l’embarquement sur un vol d’Air Canada le 26 août entre Las Vegas et Montréal est depuis devenu viral. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

Air Canada a déclaré avoir présenté ses excuses auprès de deux passagers qui ont été escortés hors d’un avion par la sécurité après avoir protesté contre le fait que leurs sièges étaient tachés de vomi.

La compagnie aérienne a déclaré mardi que les passagers « n’avaient clairement pas reçu le niveau de soins auquel ils avaient droit ».

L’incident survenu lors de l’embarquement pour un vol du 26 août de Las Vegas à Montréal a été décrit en détail par une autre passagère, Susan Benson du Nouveau-Brunswick, qui a déclaré qu’elle se trouvait dans la rangée derrière deux femmes.

Dans une publication sur Facebook devenue virale depuis, Benson a écrit qu’il y avait une odeur nauséabonde lorsqu’elle est montée à bord de l’avion, « mais nous ne savions pas au début quel était le problème ».

« Apparemment, lors du vol précédent, quelqu’un avait vomi dans cette zone », a écrit Benson. « Air Canada a tenté un nettoyage rapide avant l’embarquement, mais n’a clairement pas été en mesure de faire un nettoyage en profondeur. Ils ont placé du café moulu dans la pochette du siège et ont vaporisé du parfum pour masquer l’odeur. »

Joint par téléphone mercredi, Benson a déclaré à CBC News que les passagers assignés à ces sièges avaient dit à un agent de bord que le siège et la ceinture de sécurité étaient mouillés et qu’ils pouvaient encore voir des résidus de vomi.

L’agent de bord et un superviseur leur ont dit qu’ils étaient désolés, mais que le vol était complet et qu’ils n’auraient qu’à rester assis là.

Après quelques allers-retours entre le personnel de bord et les passagers, Benson a déclaré que le personnel « a finalement accepté » de donner aux deux femmes des couvertures, des lingettes et des sacs à vomi pour essayer de nettoyer et de protéger leurs vêtements du mieux qu’ils pouvaient.

Mais peu de temps après, l’un des pilotes s’est approché des femmes qui se rendaient à Vienne et leur a proposé deux options.

« Ils pourraient partir de leur propre gré et déterminer leur propre nouveau vol, ou ils seraient escortés et placés sur une liste d’interdiction de vol », a déclaré Benson.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils avaient été expulsés, le pilote a accusé les femmes d’avoir été impolies envers l’agent de bord. Benson conteste cela, affirmant que les femmes étaient bouleversées et fermes, mais « elles n’étaient certainement pas impolis ».

Dans son communiqué, Air Canada a indiqué qu’elle étudiait toujours l’affaire mardi et qu’elle avait contacté les passagers « car nos procédures opérationnelles n’ont pas été correctement suivies dans ce cas ».

« Cela implique de présenter des excuses à ces clients, car ils n’ont clairement pas reçu le niveau de soins auquel ils avaient droit, et de répondre à leurs préoccupations. » En savoir plus

Connaissiez-vous le siège n’est-ce pas la partie la plus sale de l’avion ? Nous classons les 5 surfaces les plus sales. Vous pouvez voir cette enquête complète ici.

Cette voiture a été volée dans une allée au Canada, mais retrouvée en Afrique de l’Ouest

Cette voiture a été volée dans une allée de Toronto en moins de cinq minutes. Quelques mois plus tard, les journalistes de CBC News ont appelé le propriétaire pour lui annoncer une nouvelle étonnante : Nous avons trouvé votre voiture au Ghana. (David Common/CBC)

L’appel du Ghana a réveillé Len Green à la maison de Toronto où son précieux véhicule avait été volé un an plus tôt.

« J’appelle de CBC News », a déclaré le journaliste à l’autre bout du fil. « Nous menons une enquête sur des véhicules volés, et je suis presque sûr d’être assis dans votre véhicule… en Afrique de l’Ouest. »

« Whoa, » répondit-il. « Je n’arrive pas à y croire… c’est fou. »

Dans le même parking, les journalistes ont trouvé des dizaines d’autres véhicules, certains avec des plaques d’immatriculation canadiennes, souvent avec leurs documents d’immatriculation et d’assurance provinciaux toujours dans la boîte à gants.

Tous avaient été déclarés volés en Ontario et au Québec. En 2021, un peu plus de 27 000 véhicules ont été volés rien qu’en Ontario, selon un récent rapport de l’Association canadienne de financement et de location. Cela représente une voiture volée toutes les 17 minutes.

« Une grande partie d’entre eux quittent le pays », a déclaré le sergent-dét. Mark Haywood, de la police régionale de Peel. « Vous verrez environ 80 pour cent d’entre eux sortir par les ports. »

Les véhicules sont souvent destinés à l’Afrique et au Moyen-Orient – ​​du Nigeria aux Émirats arabes unis, d’Israël à la République démocratique du Congo – où ils apparaîtront bientôt dans les parkings locaux de voitures d’occasion, seront répertoriés sur TikTok ou parfois trouvés. dans les petites annonces en ligne avec des plaques d’immatriculation canadiennes toujours attachées.

Mais c’est dans la capitale animée du Ghana que CBC News a localisé des dizaines de véhicules volés. Beaucoup ont été saisis par les autorités, tandis que d’autres ont été retrouvés dans des parcs de vente de voitures, dans des parkings et au-delà.

Alors qu’ils circulaient dans un cortège de véhicules du Bureau du crime économique et organisé du Ghana (EOCO), des journalistes de la CBC ont vu passer un Honda CR-V immatriculé au Québec. Le conducteur s’est rapidement précipité dans une rue secondaire.

Les enquêteurs ont supposé que la voiture avait été volée, car ce modèle est parmi les plus volés au Canada et venait tout juste d’être déchargé d’un navire. En savoir plus

Alors, comment les voleurs volent-ils exactement des voitures et que pouvez-vous faire pour vous protéger ? Marché a tout approfondi dans notre enquête de 2022 sur les voitures volées. Vous pouvez regarder ça à tout moment sur Le joyau de CBC .

Que se passe-t-il d’autre ?

Les escrocs ciblent les Swifties

Le Centre antifraude du Canada met en garde les fans de Taylor Swift contre les escroqueries liées à la revente de billets via Facebook Marketplace ou Kijiji.

Les entreprises rappellent les gens au bureau, mais de nombreux travailleurs veulent rester chez eux

Dans une enquête demandant aux travailleurs ce qu’ils feraient si leur employeur exigeait de retourner au bureau, 31 pour cent ont déclaré qu’ils commenceraient à chercher un nouvel emploi.

Vous cherchez une nouvelle façon de visiter New York ?

Il existe désormais plus d’une agence de voyage proposant des visites de points chauds pour les rats aux touristes espérant apercevoir ces créatures.

Marketplace a besoin de votre aide !

(David Abrahams/Shutterstock)

Nous recherchons des Canadiens pour nous aider au cours de notre prochaine saison. Vous avez toujours rêvé de participer à un test Marketplace ? Ou peut-être vouliez-vous partager vos réflexions à la télévision. Nous voulons de vos nouvelles! Si vous êtes intéressé, parlez-nous de vous, de votre famille, d’où vous venez et de vos plus grandes préoccupations en tant que consommateur. Contactez-nous à [email protected].

(David Abrahams/Shutterstock)

Êtes-vous prêt à faire face à une urgence ? Avez-vous un kit d’évacuation bien approvisionné ou vous ne savez pas par où commencer ? Nous voulons de vos nouvelles. Écrivez-nous à [email protected].

(David Abrahams/Shutterstock)

Attention nouveaux conducteurs ! Nous souhaitons connaître vos expériences en matière de cours de conduite. Envoyez-nous vos histoires : les bonnes, les mauvaises et les bizarres : [email protected].

Êtes-vous à la recherche des dernières actualités économiques? Vous souhaiterez également vous abonner à cette newsletter.

Occupe toi de tes affaires est votre regard hebdomadaire sur ce qui se passe dans les mondes de l’économie, des affaires et de la finance. Abonnez-vous maintenant.

Retrouvez les épisodes passés de Marché sur Le joyau de CBC.