Paul Pogba et Mino Raiola ont un obstacle considérable à surmonter s’ils veulent obtenir un transfert au Real Madrid.

Le milieu de terrain de Manchester United a l’air d’être prêt à chercher des pâturages à la suite des commentaires de son agent.

Raiola a déclaré que son séjour à Old Trafford était «terminé» et a conseillé aux Red Devils de vendre Pogba en janvier.

Madrid fait partie des clubs qui ont régulièrement été liés à la signature du Français.

On pense qu’eux et la Juventus mènent la course aux services de Pogba.

Mais les relations de Madrid avec Raiola ne se sont pas bien déroulées auparavant et ils ont été réticents à gérer son style de négociation difficile, rapporte AS.

Florentino Perez n’a pas hésité à dépenser de l’argent pendant son temps au sommet de la hiérarchie Bernabeu.

Mais même ils ont flétri face aux revendications salariales de Pogba lorsque le joueur a eu des discussions avec eux avant de sécuriser son transfert à United en 2016.