Le problème de Meta est que le métaverse n’est absolument pas cool

Voici l’affaire: Zuck parie l’avenir de sa société d’un demi-billion de dollars, Meta, sur une vision de l’avenir dans laquelle nous passons tous plus de temps dans un espace virtuel connu sous le nom de métaverse, remplacé par des alter ego numériques créé à notre image.

Le problème, c’est que tout ce que nous avons vu de cet avenir jusqu’à présent semble nul.

L’ensemble de l’épisode illustre la difficulté que Meta, qui se positionne comme un leader de l’industrie de la réalité virtuelle, aura à vendre sa vision futuriste.

Le plus gros problème : ça n’a pas l’air cool. Et Zuck n’a pas l’air cool. Et Facebook n’a pas été cool depuis 2009. Et c’est un très gros problème.

Ma théorie simpliste mais inébranlable est que les gens n’achèteront pas quelque chose si cela ne leur donne pas une belle apparence. Mais si vous pouvez leur faire croire que ça a l’air cool, les gens feront n’importe quoi. Demandez simplement à l’industrie du tabac. Fumer est objectivement terrible, mais mettez des personnes sexy dans des publicités de magazines pour des cigarettes et vous obtenez une machine à profits.

Le facteur cool fait décidément défaut en VR en ce moment. Et il n’y a pas que les avatars qui craignent.

Pour entrer dans le métaverse en premier lieu, vous devez d’abord attacher un casque volumineux comme l’appareil Quest à 400 $ de Meta. Ce qui en soi est assez élégant, mais en fin de compte, c’est toujours un gros ordinateur sur votre dôme dont vos amis et proches IRL vous taquineront à juste titre.

Méta n’est pas seul. Comme l’explique Rachel, Rec Room et AltSpaceVR de Microsoft, entre autres, travaillent depuis des années pour améliorer l’apparence de leurs avatars et les rendre personnalisables.

Les limitations techniques nuisent également à toute l’ambiance du métaverse.

Les avatars VR doivent également réagir en temps réel à la façon dont nous bougeons nos visages et nos corps, ce qui nécessite un traitement informatique et graphique puissant. Ce dont nous aurions vraiment besoin pour le rendre convaincant, ce sont des capteurs supplémentaires installés sur tout notre corps – ce qui, encore une fois, est incroyablement pas cool.

(C’est aussi pourquoi les avatars de certaines applications sociales, telles que Meta’s Horizon Worlds et Rec Room, n’ont pas de jambes, seulement des toros et des têtes.)

Les casques actuellement sur le marché ne peuvent restituer qu’un nombre limité de triangles utilisés pour créer des images 3D en réalité virtuelle, déclare Timmu Tõke, PDG de la plateforme de création d’avatars Ready Player Me.

Les chercheurs ont découvert que dans un environnement de réalité virtuelle, la plupart des gens veulent/s’attendent à créer un avatar qui leur ressemble. Et c’est une tâche monumentalement compliquée.

Même si la technologie était là pour que cela fonctionne, vous devez vous inquiéter de la vallée étrange.

Plus le visage de l’avatar est réaliste, plus nous avons peur de le regarder. (Vous vous souvenez du film Polar Express de 2004 ? Ou ne l’avez-vous pas vu non plus parce que les visages des personnages étaient rendus de manière trop réaliste tout en ne représentant pas les véritables expressions faciales, ce qui a donné le rôle le plus terrifiant de Tom Hanks à ce jour ?)

RÉSULTAT INFÉRIEUR

Meta dépense des milliards de dollars pour une vision qui, au mieux, est incomplète et, au pire, dont personne ne veut. Et la personne dont il s’agit avec cette vision est, euh, Mark Zuckerberg.

La moquerie implacable de la publication d’avatar malavisée de Zuck souligne le véritable problème de l’adhésion des consommateurs. Cela devrait également être un signal d’alarme pour les investisseurs.

NOMBRE DU JOUR : 40 290 $

Les Américains réagissent à la flambée des prix des voitures et des camions neufs en s’endettant davantage, poussant le prêt moyen pour un véhicule neuf à un niveau record de 40 290 $ au deuxième trimestre, selon la société de surveillance du crédit Experian. Le paiement mensuel moyen d’un prêt pour véhicule neuf est passé à 667 $ au deuxième trimestre, en hausse de près de 15 % par rapport à l’année précédente.

BATAILLE FEDEX

Lorsque vous recevez une livraison de FedEx Ground, vous ne réalisez peut-être pas que ces chauffeurs, vêtus d’uniformes FedEx, travaillent en fait pour l’un des milliers d’entrepreneurs indépendants sur lesquels l’entreprise s’appuie pour effectuer les livraisons.

Mais en ce moment, bon nombre de ces entrepreneurs disent qu’ils perdent de l’argent et menacent d’arrêter les livraisons juste avant le Black Friday, rapporte mon collègue Chris Isidore.

Voici l’affaire : FedEx Ground dépend d’un réseau de plus de 6 000 entreprises indépendantes pour effectuer les livraisons, et chacune d’entre elles compte des dizaines de chauffeurs. Mais la hausse des coûts du carburant, des camions et la hausse des salaires des chauffeurs font que jusqu’à 30 % de ces entrepreneurs perdent de l’argent, selon une estimation de la Deutsche Bank. De nombreux sous-traitants font maintenant pression sur FedEx pour améliorer les conditions des indemnités qu’ils reçoivent.

“Mon entreprise perd de l’argent tous les jours”, a déclaré Spencer Patton, l’un des plus grands sous-traitants et le critique le plus virulent de la relation de FedEx Ground avec son réseau de partenaires. “Et mon entreprise ne pourra pas continuer à fonctionner après le 25 novembre.”

Patton dit que les salaires qu’il doit payer pour garder les chauffeurs ont augmenté de 37% l’année dernière. Les prix des camions ont augmenté de 30 %. Et le diesel est en hausse de 52 % par rapport à il y a un an.

Son entreprise basée dans la banlieue de Nashville, Patton Logistics, a livré environ 6,5 millions de colis FedEx l’année dernière.

FedEx, quant à lui, a indiqué que les revenus de son unité FedEx Ground avaient augmenté de 2,7 milliards de dollars, ou 9%, pour atteindre 33,2 milliards de dollars au cours de l’exercice se terminant en mai par rapport à l’année précédente.

Pourtant, FedEx Ground refuse d’offrir le type d’aide financière globale à ses sous-traitants que Patton et d’autres recherchent.

“Nous reconnaissons que les conditions économiques actuelles posent de nouveaux défis”, a déclaré FedEx Ground dans un communiqué. « Nous restons déterminés à travailler individuellement avec les fournisseurs de services pour relever les défis spécifiques à leur situation. Notre objectif est de permettre le succès de FedEx Ground et des fournisseurs de services.

FedEx Ground ne commenterait pas non plus directement la menace de fermeture de certains sous-traitants juste avant la saison des achats des Fêtes.

RÉSULTAT INFÉRIEUR

En cette saison des fêtes, vous avez des facteurs de complication à peser : les tarifs des colis USPS augmentent temporairement, FedEx peut manquer de chauffeurs et, bien sûr, les chaînes d’approvisionnement sont toujours toutes gâchées par les blocages de l’ère pandémique et la guerre en Ukraine. .

En d’autres termes, ce pourrait être une bonne année pour nous tous pour acheter des cadeaux locaux et livrer en main propre. Ou faites comme moi chaque fois que j’oublie l’anniversaire de quelqu’un et adoptez la carte-cadeau électronique toujours utile.

